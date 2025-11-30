Perú

¿Hoy Lima estará fría? Conoce el pronóstico del Senamhi para este domingo 30 de noviembre

El reporte detalla que la zona este de la ciudad, que incluye distritos como Ate, La Molina y Santa Anita, experimentará amplitud térmica más marcada

Dentro de las recomendaciones del Senamhi, se sugiere a la población de Lima adoptar medidas ante la variación térmica. (Crédito: Infobae Perú/Paula Elizalde)

Las condiciones meteorológicas indican que Lima presenta hoy un cielo nublado parcial durante las primeras horas del domingo 30 de noviembre, con brillo solar hacia el mediodía y tendencia a cielo nublado con nubes dispersas en el atardecer, pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo a las proyecciones meteorológicas, este día las temperaturas máximas serán de 27℃ en Lima Este y 23℃ en Lima Oeste y Callao, mientras que las mínimas oscilarán entre 15℃ y 18℃.

El reporte oficial de Senamhi detalla que la zona este de la ciudad, que incluye distritos como Ate, La Molina y Santa Anita, experimentará amplitud térmica más marcada. Por su parte, la zona oeste y el Callao registran temperaturas moderadas y una mayor persistencia de nubes en la tarde, conforme a lo precisado por el organismo peruano.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Dentro de las recomendaciones del Senamhi, se sugiere a la población de Lima adoptar medidas ante la variación térmica, priorizando el uso de ropa ligera durante el día y abrigarse en horas de la noche. Las instituciones locales mantienen la vigilancia sobre posibles cambios bruscos, aunque no se prevé la presencia de precipitaciones durante la jornada.

Estado del tiempo

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas.

Lima amaneció inundada luego de 12 horas de llovizna. (Foto: Andina)

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

Clima: las temperaturas que predominarán este 25 de julio en Lima| Andina

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

(EFE)
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

