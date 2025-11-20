Perú

Pamela López afirma que Paco Bazán la cortejó, pero lo rechazó en discoteca: “Estaba bien alegrón, no era mi tipo”

La ex de Christian Cueva contó que el conductor le escribió por Instagram y luego borró los mensajes al no recibir respuesta

Guardar
Paco Bazán le escribió y borró los mensajes: Pamela López cuenta toda la verdad de su encuentro con él. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del miércoles se volvió especialmente tensa en el set de ‘Magaly TV: La Firme’, luego de que Pamela López decidiera confirmar en vivo un rumor que había rondado en redes y en pasillos de la televisión: Paco Bazánintentó coquetearle en una oportunidad.

La declaración tomó por sorpresa a la audiencia, no solo por la revelación en sí, sino porque se dio en medio del tenso clima mediático que ambos vienen protagonizando desde semanas atrás. Entre sonrisas, ironía y un toque de incomodidad, la trujillana dejó claro que, aunque el conductor deportivo intentó acercarse, nunca fue de su interés.

Todo comenzó cuando Magaly Medina, lanzó una pregunta que inmediatamente desató risas nerviosas en el set. “¿Tú conociste fuera de los sets a Paco Bazán? Me he enterado de que te gileó y tú no le hiciste caso, lo choteaste”, soltó la periodista, generando expectativa tanto en el público presente como en los televidentes.

La agregó a Instagram

Pamela, lejos de negarlo, respondió con una sonrisa cómplice que ya adelantaba lo que estaba por confirmar. “Sí, lo conocí, en alguna oportunidad”, dijo con naturalidad, abriendo una puerta que hasta ese momento se mantenía cerrada.

A partir de ahí, la conversación tomó un rumbo inesperado. Pamela explicó que nunca tuvo una amistad con el conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’, pero que el primer acercamiento ocurrió cuando él la agregó en Instagram.

Según relató, Bazán comenzó enviándole mensajes “cristianos”, algo que le pareció cordial, aunque no era una interacción frecuente. Sin embargo, con el tiempo notó que él no solo reaccionaba a sus historias, sino que también le enviaba mensajes directos que después eliminaba al no recibir respuesta. “Él me agrega al Instagram y me comienza a mandar mensajes cristianos. Él interactuaba con mis historias…”, relató, dejando entrever que el interés era evidente.

Se conocieron en una discoteca

La situación se volvió más clara cuando ambos coincidieron en una discoteca en diciembre del 2024. Pamela, quien ya se encontraba separada de Christian Cueva en aquel entonces, recordó ese encuentro con una mezcla de humor y precisión.

“Yo estaba con un grupo de amigas. Paquito estaba muy alegrón, pero no era mi tipo ni nada”, confesó, destacando además que él se acercó con evidente intención de conversar y captar su atención. No obstante, según detalló, ella decidió mantener distancia tanto por desinterés como por incomodidad ante el entusiasmo del conductor.

La trujillana añadió que, antes de ese encuentro, Bazán le había escrito un mensaje al Instagram que luego eliminó. “Me escribió al Instagram, creo, de ahí se arrepintió y borró el mensaje. No recuerdo bien qué decía”, comentó, asegurando que la interacción no pasó a mayores.

Pamela López le pide a Paco Bazán que no hable de ella

Sin embargo, en la discoteca sí notó un comportamiento más insistente. “Estaba bastante alegre… estaba muy atento conmigo, bastante coquetón, pero no era mi tipo. No pretendía nada con él, yo estaba en otras, bailando con otra gente”, añadió, dejando claro que jamás consideró alguna posibilidad con el conductor.

Durante la entrevista, el tono de Pamela se mantuvo relajado, pero en un momento aprovechó para enviarle un mensaje directo y contundente a Paco Bazán. En los últimos días, el conductor ha comentado en repetidas ocasiones temas relacionados a ella en su programa, algo que a Pamela le ha parecido innecesario. Con evidente fastidio, pero sin perder la sonrisa, expresó: “Él se ha dedicado a hablar de mí muchas veces… Estas últimas semanas me ha dado con palo. Yo nunca he tenido nada en contra de él. Pero no era mi gusto. Paquito, ya suéltame… yo no te he hecho nada, solo chotearte”.

Temas Relacionados

Paco BazánPamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

Sorteo La Tinka miércoles 19 de noviembre: revisa los resultados y comprueba tu jugada ganadora

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Sorteo La Tinka miércoles 19

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

“Que se abstenga de utilizar mi nombre”, Conductor exige el retiro inmediato de su nombre e imagen del pódcast ‘Ni loco ni Santo’ tras comunicado que calificó de falso

Paco Bazán manda carta notarial

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

El cuerpo colegiado liderado por el legislador fujimorista propuso un presupuesto de S/ 1.768 millones para 2026, un aumento de S/ 356 millones frente al año anterior, destinado —entre otros fines— a la instalación del sistema bicameral

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi

Magaly Medina lapida a Luigui Carbajal por parodiar su ampay en hotel, pero advierte: “Hay cosas que toman su tiempo probar”

El músico intentó tomar el caso con humor, pero los gestos y sus explicaciones despertaron más sospechas entre el público

Magaly Medina lapida a Luigui

Resultados del Gana Diario de este 19 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Gana Diario celebra un sorteo diario a las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi

Mesa Directiva de Fernando Rospigliosi plantea alza récord en presupuesto del Congreso: S/1.768 millones para 2026

Ministra Lesly Shica respalda acciones de Fiscalía en caso Qali Warma y exige acelerar las investigaciones

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

José Jerí rechaza ampliación del Reinfo hasta 2027 y la califica de retroceso: “No estoy satisfecho con la postura del Congreso”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán manda carta notarial

Paco Bazán manda carta notarial a Erick Delgado y ordena retirar su imagen del pódcast tras despido: “Nunca me avisaron”

Magaly Medina lapida a Luigui Carbajal por parodiar su ampay en hotel, pero advierte: “Hay cosas que toman su tiempo probar”

Kate Candela responde a Paula Arias tras acusaciones de despido injusto en su orquesta: “No siento pena, no dejé a nadie sin trabajo”

Karla Tarazona arremete contra Luigui Carbajal sobre pódcast en hotel: “No le creo, ¿acaso no tiene un lugar en su casa?”

Pamela López encaró a ‘Carloncho’ por defender a Pamela Franco: “Romantizó algo que me causó dolor”

DEPORTES

Universitario y César Vallejo afinan

Universitario y César Vallejo afinan las negociaciones por Jairo Vélez tras la permanencia de los ‘poetas’ en segunda división

Miguel Rondelli resta importancia al rival del play-off de Cusco FC para clasificar a Fase de Grupos de Copa Libertadores 2026

Diego Rebagliati lanzó firme advertencia a la FPF por el nuevo DT de Perú: “Si no están convencidos, mejor esperar hasta el Mundial 2026″

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: así marchan los equipos tras la fecha 7 de la primera fase

‘Chorri’ Palacios aseguró que Jairo Concha, Piero Quispe y Sergio Peña no son ‘10′ y lanzó advertencia: “Mejor que busquen otro número”