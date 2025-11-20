Pamela López afirma que Paco Bazán la cortejó, pero lo rechazó en discoteca: “Estaba bien alegrón, no era mi tipo”

La noche del miércoles se volvió especialmente tensa en el set de ‘Magaly TV: La Firme’, luego de que Pamela López decidiera confirmar en vivo un rumor que había rondado en redes y en pasillos de la televisión: Paco Bazán sí intentó coquetearle en una oportunidad.
La declaración tomó por sorpresa a la audiencia, no solo por la revelación en sí, sino porque se dio en medio del tenso clima mediático que ambos vienen protagonizando desde semanas atrás. Entre sonrisas, ironía y un toque de incomodidad, la trujillana dejó claro que, aunque el conductor deportivo intentó acercarse, nunca fue de su interés.
Todo comenzó cuando Magaly Medina, lanzó una pregunta que inmediatamente desató risas nerviosas en el set. “¿Tú conociste fuera de los sets a Paco Bazán? Me he enterado de que te gileó y tú no le hiciste caso, lo choteaste”, soltó la periodista, generando expectativa tanto en el público presente como en los televidentes.
La agregó a Instagram
Pamela, lejos de negarlo, respondió con una sonrisa cómplice que ya adelantaba lo que estaba por confirmar. “Sí, lo conocí, en alguna oportunidad”, dijo con naturalidad, abriendo una puerta que hasta ese momento se mantenía cerrada.
A partir de ahí, la conversación tomó un rumbo inesperado. Pamela explicó que nunca tuvo una amistad con el conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’, pero que el primer acercamiento ocurrió cuando él la agregó en Instagram.
Según relató, Bazán comenzó enviándole mensajes “cristianos”, algo que le pareció cordial, aunque no era una interacción frecuente. Sin embargo, con el tiempo notó que él no solo reaccionaba a sus historias, sino que también le enviaba mensajes directos que después eliminaba al no recibir respuesta. “Él me agrega al Instagram y me comienza a mandar mensajes cristianos. Él interactuaba con mis historias…”, relató, dejando entrever que el interés era evidente.
Se conocieron en una discoteca
La situación se volvió más clara cuando ambos coincidieron en una discoteca en diciembre del 2024. Pamela, quien ya se encontraba separada de Christian Cueva en aquel entonces, recordó ese encuentro con una mezcla de humor y precisión.
“Yo estaba con un grupo de amigas. Paquito estaba muy alegrón, pero no era mi tipo ni nada”, confesó, destacando además que él se acercó con evidente intención de conversar y captar su atención. No obstante, según detalló, ella decidió mantener distancia tanto por desinterés como por incomodidad ante el entusiasmo del conductor.
La trujillana añadió que, antes de ese encuentro, Bazán le había escrito un mensaje al Instagram que luego eliminó. “Me escribió al Instagram, creo, de ahí se arrepintió y borró el mensaje. No recuerdo bien qué decía”, comentó, asegurando que la interacción no pasó a mayores.
Pamela López le pide a Paco Bazán que no hable de ella
Sin embargo, en la discoteca sí notó un comportamiento más insistente. “Estaba bastante alegre… estaba muy atento conmigo, bastante coquetón, pero no era mi tipo. No pretendía nada con él, yo estaba en otras, bailando con otra gente”, añadió, dejando claro que jamás consideró alguna posibilidad con el conductor.
Durante la entrevista, el tono de Pamela se mantuvo relajado, pero en un momento aprovechó para enviarle un mensaje directo y contundente a Paco Bazán. En los últimos días, el conductor ha comentado en repetidas ocasiones temas relacionados a ella en su programa, algo que a Pamela le ha parecido innecesario. Con evidente fastidio, pero sin perder la sonrisa, expresó: “Él se ha dedicado a hablar de mí muchas veces… Estas últimas semanas me ha dado con palo. Yo nunca he tenido nada en contra de él. Pero no era mi gusto. Paquito, ya suéltame… yo no te he hecho nada, solo chotearte”.