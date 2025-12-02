Municipalidad de Chancay lanza convocatoria laboral diciembre 2025: más de 120 plazas para secundaria completa y egresados

El megapuerto de Chancay fue abierto a finales de 2024. Foto: difusión

La Municipalidad de Chancay abrió una de sus convocatorias más grandes del año: 121 puestos laborales bajo contrato CAS, dirigidos a personas con secundaria completa, egresados técnicos y bachilleres universitarios. Las vacantes están distribuidas en diversas áreas operativas y administrativas, con sueldos que van desde S/ 1.400 hasta S/ 2.500.

El proceso de inscripción inició este 1 de diciembre de 2025 y, a diferencia de otros concursos, cada plaza cuenta con su propia fecha límite, por lo que los postulantes deben revisar cuidadosamente cuándo finaliza el registro del puesto de su interés. Entre las oportunidades disponibles figuran serenos a pie y motorizados, inspectores municipales, fiscalizadores, choferes, auxiliares, asistentes administrativos, operadores de videovigilancia, supervisores ambientales y otros cargos de soporte institucional.

¿Qué puestos ofrece la Municipalidad de Chancay?

Foto: Justo Medio

A continuación, el detalle de las vacantes organizadas por nivel de estudios, con sueldos y fechas de cierre:

Para personas con secundaria completa

Auxiliar (CAS 018) Vacantes: 3 Sueldo: S/ 1.600 Finaliza: 11 de diciembre

Auxiliar administrativo (CAS 019) Vacantes: 1 Sueldo: S/ 1.600 Finaliza: 12 de diciembre

Inspector municipal (CAS 019) Vacantes: 4 Sueldo: S/ 1.500 Finaliza: 12 de diciembre

Fiscalizador municipal (CAS 019) Vacantes: 20 Sueldo: S/ 1.500 Finaliza: 12 de diciembre

Sereno a pie (CAS 019) Vacantes: 36 Sueldo: S/ 1.500 Finaliza: 12 de diciembre

Sereno motorizado (CAS 019) Vacantes: 5 Sueldo: S/ 1.600 Requisito adicional: Licencia de vehículos menores Finaliza: 12 de diciembre

Chofer de camioneta (CAS 019) Vacantes: 16 Sueldo: S/ 1.800 Requisito adicional: Licencia A-IIA Finaliza: 12 de diciembre

Chofer camioneta (CAS 019) Vacantes: 1 Sueldo: S/ 1.800 Requisito: Licencia A-IIA Finaliza: 12 de diciembre

Operador de cámara de videovigilancia (CAS 019) Vacantes: 12 Sueldo: S/ 1.400 Finaliza: 12 de diciembre

Inspector municipal de transporte – de a pie (CAS 019) Vacantes: 10 Sueldo: S/ 1.500 Finaliza: 12 de diciembre

Inspector municipal de transporte – motorizado (CAS 019) Vacantes: 8 Sueldo: S/ 1.600 Finaliza: 12 de diciembre



Para egresados técnicos

Técnico I (CAS 019) Vacantes: 1 Carreras: Administración, Computación e Informática Sueldo: S/ 2.200 Finaliza: 12 de diciembre



Para bachilleres universitarios

Asistente (CAS 019) Vacantes: 1 Carrera: Derecho Sueldo: S/ 2.500 Finaliza: 12 de diciembre

Supervisor (CAS 018) Vacantes: 2 Carreras: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal o Ingeniería Agroforestal Sueldo: S/ 2.200 Finaliza: 11 de diciembre



Requisitos generales para postular

La municipalidad recuerda que cada postulante debe verificar:

Cumplir exactamente con la formación y experiencia solicitada.

Adjuntar los anexos, formatos y documentos incluidos en las bases de cada puesto.

Presentar la documentación completa en las fechas señaladas; los expedientes incompletos no se evalúan.

Cada ficha de puesto incluye sus propias bases y formatos, disponibles para descarga en la plataforma oficial del concurso.

¿Cómo postular a la convocatoria CAS de Chancay 2025?

curriculum - CV - buscar trabajo - desempleo

El proceso de postulación es completamente virtual y se desarrolla en tres pasos:

1. Descargar las bases del puesto de interés

En cada convocatoria (CAS 018 o CAS 019) se incluye un enlace donde se pueden descargar:

Bases completas

Perfil del puesto

Instrucciones de registro

Formatos obligatorios

2. Completar los anexos y reunir la documentación

Entre los documentos más frecuentes se solicitan:

Currículum documentado

Copia del DNI

Certificados de estudios

Constancias laborales

Licencias (para choferes o puestos motorizados)

Declaraciones juradas

Es importante respetar el orden, formato PDF y nomenclatura requerida.

3. Enviar el expediente en la fecha exacta del puesto

El envío se realiza al correo institucional o plataforma indicada en las bases.Ojo: no todas las vacantes tienen la misma fecha límite.

Algunas cierran el 11 de diciembre .

La mayoría finaliza el 12 de diciembre de 2025.

El postulante debe verificar que el correo haya sido enviado dentro del horario permitido.