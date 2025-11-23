Perú

Así será la carretera de 15 km que mejorará el acceso al megapuerto de Chancay y facilitará el comercio en el norte chico

El Ministerio de Transportes detalló que la nueva vía contará con dos calzadas, pasos a desnivel y accesos controlados para asegurar un tránsito más ordenado en la zona, en línea con el crecimiento urbano y logístico que generará el futuro puerto

La obra contempla dos calzadas, pasos a desnivel y accesos controlados para aliviar la carga vehicular en la zona. | 24 Horas

Un nuevo proyecto vial busca transformar la movilidad en la zona del norte chico y acompañar el crecimiento que traerá la operación del megapuerto de Chancay. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el desarrollo de una carretera de quince kilómetros que permitirá una conexión directa con la infraestructura portuaria y que apunta a aliviar la presión que hoy soporta la Panamericana Norte.

La iniciativa forma parte de una planificación que considera el rápido avance urbano, el aumento del tránsito pesado y la demanda comercial que generará el movimiento de carga internacional. El MTC señaló que el trazo propuesto responde a las necesidades de la población, a las proyecciones de crecimiento regional y a la necesidad de establecer rutas que garanticen seguridad y eficiencia para los conductores.

¿Qué características tendrá la nueva vía?

El proyecto contempla dos calzadas intercambiables que permitirán un flujo ordenado de vehículos en ambos sentidos, además de pasos a desnivel que facilitarán el tránsito continuo sin interrupciones. La propuesta incluye también vías de acceso controlado que reducirán los puntos de conflicto entre autos particulares, camiones y transporte de carga pesada. Según el MTC, esta configuración permitirá descongestionar el corredor que conecta con la Panamericana Norte y disminuir la saturación que se registra en horas de alto tránsito.

El MTC presentó el proyecto
El MTC presentó el proyecto vial que conectará directamente con el megapuerto de Chancay. | Captura: 24 Horas

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, afirmó que la carretera se diseñó con criterios de eficiencia y con una visión que acompaña la evolución logística que tendrá la zona. La iniciativa busca que el transporte pesado cuente con una alternativa que evite el ingreso a calles urbanas, donde el incremento del flujo vehicular se ha convertido en un problema constante para los vecinos.

¿Cómo impactará en el acceso al megapuerto?

La vía permitirá un acceso directo hacia el megapuerto de Chancay, lo que reducirá tiempos de desplazamiento para los transportistas y facilitará el traslado de mercancías hacia los principales centros logísticos. El MTC explicó que la ruta se plantea como un corredor seguro que facilite la circulación de carga sin afectar la movilidad local ni interferir con zonas residenciales.

El proyecto forma parte de una estrategia que busca acompañar el nivel de actividad que generará el futuro puerto y evitar cuellos de botella en la red vial existente. El ministerio indicó que el trazo permitirá una conexión más rápida con áreas industriales y comerciales ubicadas en el norte chico, lo que prevé un incremento en la eficiencia del transporte.

Fotografía de archivo de las
Fotografía de archivo de las gruas en el puerto de Chancay. EFE/Paolo Aguilar

¿Qué beneficios espera el Ministerio de Transportes?

El titular del MTC señaló que la carretera aportará a la productividad regional, debido a que permitirá flujos más constantes, menores tiempos de espera y una distribución más ordenada del tránsito pesado. Prieto sostuvo que la obra se proyecta como un componente clave para fortalecer la competitividad y generar mejores condiciones para el desarrollo económico local.

La propuesta integra criterios de seguridad vial en toda su extensión, de modo que conductores y peatones cuenten con una infraestructura adaptada a los niveles de tránsito previstos. Según el ministerio, el diseño busca reducir riesgos de accidentes y garantizar que los vehículos de carga operen sin interferir con la dinámica urbana.

¿Por qué se considera una obra estratégica?

El MTC destacó que el crecimiento del área de influencia del megapuerto exige nuevas rutas que respondan a las exigencias del transporte moderno. La carretera de quince kilómetros se perfila como una alternativa que ordenará el flujo vehicular y evitará que la Panamericana Norte soporte la totalidad del tránsito asociado a la actividad portuaria.

megapuerto de chancay - cosco
megapuerto de chancay - cosco

Las autoridades aseguraron que la iniciativa permitirá acompañar el desarrollo urbano sin comprometer la movilidad de los vecinos. Con este proyecto, se busca que la futura operación del megapuerto se integre a una red vial que distribuya de manera adecuada la circulación de vehículos y mantenga la seguridad como criterio central en cada tramo.

