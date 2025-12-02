Perú

Lima registrará hoy estas temperaturas: Senamhi pronostica el clima para el 2 de diciembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú recomienda prestar atención a las actualizaciones que puedan surgir a medida que transcurre la jornada

Para Lima Este, el Senamhi señala temperaturas máximas de 26°C y mínimas de 16°C. (Senamhi)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana presenta hoy un cielo nublado parcial con tendencia a brillo solar durante la mañana y cielo nublado parcial por la tarde. El pronóstico se aplica a las zonas este y oeste, incluido Callao, en este martes 2 de diciembre.

Para Lima Este, la institución señala temperaturas máximas de 26°C y mínimas de 16°C. En el sector de Lima Oeste y Callao, se esperan máximas de 21°C y mínimas de 19°C, manteniendo condiciones similares en cuanto a nubosidad y presencia de brillo solar a lo largo del día.

Estos reportes del Senamhi ofrecen información clave sobre las variables meteorológicas en la capital peruana. El instituto recomienda prestar atención a las actualizaciones que puedan surgir a medida que transcurre la jornada.

Clima: las temperaturas que predominarán
Cambio climático

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones.

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

El pronóstico del clima en
Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

