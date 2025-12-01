Perú

¿Lima tendrá aumento de temperatura? Hoy 1 de diciembre así estará el clima, según el Senamhi

La institución señala que se prevén formaciones nubosas dispersas cerca del atardecer, especialmente en zonas cercanas al litoral

El sector de Lima Oeste,
El sector de Lima Oeste, que incluye a Callao, registrará valores máximos de 23℃. (Andina)

La capital peruana enfrenta una jornada con cielo nublado parcial y temperaturas que oscilarán entre los 16℃ y los 27℃ este lunes 1 de diciembre, según el pronóstico oficial del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Durante la mañana, se observará presencia de nubes, mientras que al mediodía y por la tarde, la tendencia favorecerá a un ambiente más despejado en tanto el sol gane protagonismo sobre gran parte de Lima Este.

De acuerdo con el Senamhi, el sector de Lima Oeste, que incluye a Callao, registrará valores máximos de 23℃ y mínimos de 16℃, bajo condiciones de cielo nublado durante las primeras horas y gradual incremento de brillo solar hacia la tarde.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

La institución meteorológica señala que se prevén formaciones nubosas dispersas cerca del atardecer, especialmente en zonas cercanas al litoral peruano.

“La presencia de nubosidad será más notoria en las primeras horas tanto en el este como en el oeste de la ciudad, pero la cobertura irá disminuyendo conforme avance el día,” precisó el Senamhi, cuyos reportes son la referencia principal para la ciudadanía y los sectores productivos de la región.

Previsión meteorológica

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Frío en Lima. (Foto: Andina)
Frío en Lima. (Foto: Andina)

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad en todas las estaciones de año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

(EFE)
(EFE)

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

