Perú

Hany Portocarrero, la peruana que conquistó Televisa y actúa con Eduardo Santamarina y Yadhira Carrillo en ‘Los Hilos del Pasado’

La actriz afianza su presencia internacional con su participación en la nueva superproducción de Televisa que lidera los índices de audiencia en México y Estados Unidos. La peruana destaca como parte de un elenco repleto de figuras reconocidas.

Guardar
Hany Portocarrero actúa en 'Los
Hany Portocarrero actúa en 'Los Hilos del Pasado’

La actriz peruana Hany Portocarrero sigue consolidando su carrera en México y, una vez más, demuestra que el talento nacional puede conquistar las pantallas internacionales. En esta nueva etapa profesional, la intérprete viene dando que hablar gracias a su participación en la telenovela ‘Los Hilos del Pasado’, la más reciente apuesta de Televisa, que ha logrado récord de audiencia tanto en México como en Estados Unidos desde su estreno.

Portocarrero da vida a Sandra, un personaje que rápidamente ha captado la atención del público por su complejidad emocional y su rol clave dentro de la trama. La producción, que se transmite en horario estelar por la cadena Univisión y en México a través del canal Las Estrellas, representa uno de los proyectos más ambiciosos de la televisora en los últimos años, no solo por su elenco, sino también por ser la nueva versión de uno de los mayores clásicos del melodrama latinoamericano: ‘El Privilegio de Amar’, considerado por muchos como la telenovela más exitosa en toda la historia de Televisa.

Con Yadhira Carrillo y Eduardo Santamarina

Para Hany Portocarrero, compartir roles con figuras de larga trayectoria es un verdadero salto profesional. En ‘Los Hilos del Pasado’, actúa junto a reconocidos actores como Eduardo Santamarina, Yadhira Carrillo, David Zepeda, Laura Flores, entre otras estrellas que han marcado generaciones de televidentes. La propia actriz ha destacado en diversas entrevistas la oportunidad de trabajar con intérpretes de tal nivel, señalando que el intercambio artístico ha sido enriquecedor y retador.

Hany Portocarrero actúa en 'Los
Hany Portocarrero actúa en 'Los Hilos del Pasado’

La producción está a cargo del reconocido José Alberto “El Güero” Castro, considerado el “rey Midas” de las telenovelas debido al éxito rotundo de varias de sus obras. Hermano de Verónica Castro —otro ícono del espectáculo latinoamericano—, “El Güero” ha sido clave en el relanzamiento de historias clásicas y en la construcción de nuevos formatos que mezclan lo tradicional con la narrativa moderna. Tenerlo como productor implica un enorme respaldo para cualquier actor, especialmente para una artista extranjera que continúa abriéndose paso en un mercado competitivo como el mexicano.

Su paso por ‘Sin querer queriendo’

Aunque para muchos televidentes esta sea la primera vez que observan a Hany Portocarrero, la actriz ya viene trabajando desde hace varios años en México. Su reciente aparición en ‘Los Hilos del Pasado’ no solo confirma su versatilidad, sino que también simboliza un retorno triunfal, ya que hace pocos meses interpretó a Lucía Méndez en la exitosa serie ‘Sin Querer Queriendo’, la producción biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito.

Su actuación en esta serie fue ampliamente comentada y la crítica especializada la calificó como una interpretación sólida y respetuosa, lo que le valió gran visibilidad en toda Latinoamérica.

Hany Portocarrero interpreta a Lucía
Hany Portocarrero interpreta a Lucía Méndez en la serie Chespirito: sin querer queriendo.

El éxito que logró en esa serie abrió nuevas puertas y la posicionó como una de las actrices extranjeras más destacadas del momento dentro de Televisa. Gracias a ello, fue convocada para ‘Los Hilos del Pasado’, donde vuelve a demostrar su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de personajes y de integrarse con naturalidad a grandes elencos.

Hany Portocarrero es una talentosa
Hany Portocarrero es una talentosa actriz que radica en México.

Carrera sólida en México

Hany Portocarrero es egresada del prestigioso CEA Televisa, una de las escuelas de formación actoral más competitivas de la región, de donde han salido figuras como Eiza González, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, entre otros. Su paso por esta institución le permitió formarse intensamente en actuación, canto, expresión corporal y técnicas de cámara, herramientas que hoy la acompañan en cada proyecto.

La actriz ya cuenta con seis años de residencia en México, tiempo en el que ha trabajado de manera constante en diversas producciones televisivas. Entre las telenovelas en las que ha participado destacan ‘Vencer la culpa’, ‘La mujer de nadie’, 'Ella soy yo’ —la producción inspirada en la vida de Gloria Trevi—, así como otras historias que forman parte del catálogo más reciente del país azteca. Su nombre comienza a sonar con mayor fuerza entre productores, directores y público, que ven en ella una presencia fresca y al mismo tiempo intensa en pantalla.

El ascenso de Hany Portocarrero en la industria mexicana representa un motivo de orgullo para el público peruano, que sigue de cerca el paso de artistas nacionales en mercados internacionales.

Hany Portocarrero es una actriz
Hany Portocarrero es una actriz peruana que se abre paso en Televisa.

Temas Relacionados

Hany Portocarreroperu-entretenimientoTelevisaYadhira CarrilloEduardo Santamarina

Más Noticias

MEF anticipa incremento récord en recaudación fiscal: S/159.473 millones entre enero y noviembre, ¿Qué factores están detrás?

A falta de un mes para cerrar el año, el Perú logró recaudar 11,5% más tributos que hace exactamente un año, informó la ministra Denisse Miralles

MEF anticipa incremento récord en

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

La escuadra dirigida por Martín Escudero disputará su primer encuentro en el Coliseo Eduardo Dibós situado en el distrito de San Borja

Perú vs Bolivia vóley: día,

Óscar Arriola, jefe de la PNP, revela detalles sobre el atentado contra Rafael Belaunde: Esto es lo que se sabe

El ataque contra el precandidato presidencial de Libertad Popular sucedió en Cerro Azul, en la provincia limeña de Cañete, cuando se encontraba supervisando terrenos de su propiedad

Óscar Arriola, jefe de la

Elecciones Generales 2026: Más de 2,6 millones de peruanos mayores de 70 años tienen derecho al voto facultativo

Reniec informó que del total de electores facultativos, 5.011 son mujeres y 3.083 hombres que corresponden al grupo que supera los 100 años de edad

Elecciones Generales 2026: Más de

Presidente José Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

El mandatario busca participar en un encuentro clave con su par ecuatoriano, donde se abordarán lineamientos para fortalecer la cooperación bilateral y la agenda conjunta de ambos países

Presidente José Jerí pide permiso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Jerí pide permiso al

Presidente Jerí pide permiso al Congreso para viaje oficial a cumbre Perú–Ecuador en Quito

TC frena reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación: Otorgan medida cautelar a la JNJ

Asaltantes armados intentaron robar auto de César Acuña en Chorrillos: Implicado fue detenido

Daniel Salaverry no descarta postular tras ser absuelto por el PJ: “Hay tiempo todavía para decidir”

Sicarios atacan a Rafael Belaúnde: candidatos a la presidencia contarán con seguridad del Estado este mes

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug se pronuncia por

Melissa Klug se pronuncia por separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres

El exorbitante costo del look de Jefferson Farfán desconcierta a los presentadores de ‘La manada’ en vivo

Abel Lobatón responde con indiferencia tras ser consultado por su hija Melissa, quien lo llamó ‘señor’ y lo negó como padre

Shin Hyun-Joon cantó el tema de pincipal de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

Evelyn Vela lanza fuertes acusaciones contra Melissa Klug y la señala por amenazas: “Si me pasa algo, la señora tiene la culpa”

DEPORTES

Perú vs Bolivia vóley: día,

Perú vs Bolivia vóley: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en los Juegos Bolivarianos 2025

Clarivett Yllescas compartió sus expectativas sobre el Mundial de Clubes de vóley: “Nada es imposible, podemos hacer una nueva hazaña”

Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuánto ganará el equipo que clasifique a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El motivo por el que Piero Cari no fue convocado al Alianza Lima vs Sporting Cristal: “Puede decir ‘a mí me castigan y ¿al de al lado?’"

Pablo Sabbag fue premiado como máximo goleador de la liga de Corea del Sur y sueña con volver a Alianza Lima: “Luché como me pidieron”