Hany Portocarrero, la peruana que conquistó Televisa y actúa con Eduardo Santamarina y Yadhira Carrillo en ‘Los Hilos del Pasado’

La actriz peruana Hany Portocarrero sigue consolidando su carrera en México y, una vez más, demuestra que el talento nacional puede conquistar las pantallas internacionales. En esta nueva etapa profesional, la intérprete viene dando que hablar gracias a su participación en la telenovela ‘Los Hilos del Pasado’, la más reciente apuesta de Televisa, que ha logrado récord de audiencia tanto en México como en Estados Unidos desde su estreno.

Portocarrero da vida a Sandra, un personaje que rápidamente ha captado la atención del público por su complejidad emocional y su rol clave dentro de la trama. La producción, que se transmite en horario estelar por la cadena Univisión y en México a través del canal Las Estrellas, representa uno de los proyectos más ambiciosos de la televisora en los últimos años, no solo por su elenco, sino también por ser la nueva versión de uno de los mayores clásicos del melodrama latinoamericano: ‘El Privilegio de Amar’, considerado por muchos como la telenovela más exitosa en toda la historia de Televisa.

Con Yadhira Carrillo y Eduardo Santamarina

Para Hany Portocarrero, compartir roles con figuras de larga trayectoria es un verdadero salto profesional. En ‘Los Hilos del Pasado’, actúa junto a reconocidos actores como Eduardo Santamarina, Yadhira Carrillo, David Zepeda, Laura Flores, entre otras estrellas que han marcado generaciones de televidentes. La propia actriz ha destacado en diversas entrevistas la oportunidad de trabajar con intérpretes de tal nivel, señalando que el intercambio artístico ha sido enriquecedor y retador.

La producción está a cargo del reconocido José Alberto “El Güero” Castro, considerado el “rey Midas” de las telenovelas debido al éxito rotundo de varias de sus obras. Hermano de Verónica Castro —otro ícono del espectáculo latinoamericano—, “El Güero” ha sido clave en el relanzamiento de historias clásicas y en la construcción de nuevos formatos que mezclan lo tradicional con la narrativa moderna. Tenerlo como productor implica un enorme respaldo para cualquier actor, especialmente para una artista extranjera que continúa abriéndose paso en un mercado competitivo como el mexicano.

Su paso por ‘Sin querer queriendo’

Aunque para muchos televidentes esta sea la primera vez que observan a Hany Portocarrero, la actriz ya viene trabajando desde hace varios años en México. Su reciente aparición en ‘Los Hilos del Pasado’ no solo confirma su versatilidad, sino que también simboliza un retorno triunfal, ya que hace pocos meses interpretó a Lucía Méndez en la exitosa serie ‘Sin Querer Queriendo’, la producción biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito.

Su actuación en esta serie fue ampliamente comentada y la crítica especializada la calificó como una interpretación sólida y respetuosa, lo que le valió gran visibilidad en toda Latinoamérica.

El éxito que logró en esa serie abrió nuevas puertas y la posicionó como una de las actrices extranjeras más destacadas del momento dentro de Televisa. Gracias a ello, fue convocada para ‘Los Hilos del Pasado’, donde vuelve a demostrar su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de personajes y de integrarse con naturalidad a grandes elencos.

Carrera sólida en México

Hany Portocarrero es egresada del prestigioso CEA Televisa, una de las escuelas de formación actoral más competitivas de la región, de donde han salido figuras como Eiza González, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, entre otros. Su paso por esta institución le permitió formarse intensamente en actuación, canto, expresión corporal y técnicas de cámara, herramientas que hoy la acompañan en cada proyecto.

La actriz ya cuenta con seis años de residencia en México, tiempo en el que ha trabajado de manera constante en diversas producciones televisivas. Entre las telenovelas en las que ha participado destacan ‘Vencer la culpa’, ‘La mujer de nadie’, 'Ella soy yo’ —la producción inspirada en la vida de Gloria Trevi—, así como otras historias que forman parte del catálogo más reciente del país azteca. Su nombre comienza a sonar con mayor fuerza entre productores, directores y público, que ven en ella una presencia fresca y al mismo tiempo intensa en pantalla.

El ascenso de Hany Portocarrero en la industria mexicana representa un motivo de orgullo para el público peruano, que sigue de cerca el paso de artistas nacionales en mercados internacionales.

