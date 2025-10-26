México

Tras 17 años de pausa, Yadhira Carrillo regresa así a Televisa con ‘Los Hilos del Pasado’: todo sobre su protagónico

Conoce todos los detalles sobre este personaje

Por Armando Pereda

Esta historia producida por José
Esta historia producida por José Alberto Castro se podrá ver en Las Estrellas. (Cuartoscuro/ Andrea Murcia Monsivais)

Después de 17 años lejos de la televisión, Yadhira Carrillo regresa a los foros con una sonrisa que lo dice todo gracias a su nuevo protagónico en la telenovela “Los Hilos del Pasado”, remake de “El Privilegio de Amar”.

“Me siento realizada, plena y feliz. Estoy en donde me gusta estar, haciendo lo que amo”, asegura. Su regreso se da de la mano del productor José Alberto Castro en esta historia que marca un antes y un después en su carrera.

Carrillo interpreta a Carolina, una exitosa diseñadora de modas con una personalidad fuerte y dominante.

“Es una mujer que golpea con las palabras, con la mirada, con su forma de caminar. Camina con la frente en alto, como diciendo: ‘quítense, porque ya llegué’”, explica. Pero detrás de esa imagen hay un pasado complicado. Carolina carga con una vida difícil y con decisiones que la marcaron para siempre.

Esta telenovela llegará pronto a Las Estrellas. Crédito: Televisa

¿Cuándo se estrena Los Hilos del Pasado?

La telenovela, que se estrena este lunes a las 21:30 horas por Las Estrellas, cuenta la historia de una mujer que, en la cima de su carrera, descubre un secreto que cambia todo: la joven a la que desprecia, Cristina (Bárbara López), es en realidad la hija que tuvo hace veinte años con Salvador (David Zepeda). En su intento por recuperar el amor y reconstruir lo que perdió, Carolina tendrá que enfrentar su propio pasado.

Para Yadhira, regresar a la actuación fue un proceso lleno de emoción. “No tuve miedo. Sentí que todo fluía naturalmente, como un cuchillo en la mantequilla. Los años fuera de cámara me sirvieron mucho”, cuenta. También reconoce que el trabajo fue intenso. “A veces proponía hacer algo diferente, pero los directores tenían el personaje muy claro. Fue un reto hermoso.”

Esta historia llegará pronto a
Esta historia llegará pronto a la televisión - Foto: Especial

Compartir escena con Eduardo Santamarina y David Zepeda fue una experiencia que disfrutó al máximo. “Son grandes compañeros, muy respetuosos y generosos. Con ellos hubo química y cariño desde el principio”, afirma.

El cariño del público también la ha sorprendido. “No imaginaba que las redes sociales generarían tanto amor. Me mandan flores, mensajes y regalos de muchas partes del mundo. Me siento muy apapachada y agradecida.”

¿Será un regreso definitivo para Yadhira Carrillo?

Carrillo no planea si este regreso será definitivo. “Yo fluyo. Hago lo que llega en su momento. Este proyecto llegó justo cuando debía. Cierro ciclos y abro nuevos. Dios ha sido muy generoso conmigo.”

Más allá de la ficción, la actriz reconoce que este regreso también fue personal. “Carolina me hizo reflexionar sobre la importancia de cuidar lo que tenemos. A veces trabajamos tanto que olvidamos disfrutar lo que ya logramos”.

Esta historia producida por José
Esta historia producida por José Alberto Castro se podrá ver en Las Estrellas. (Cuartoscuro/ Andrea Murcia Monsivais)

Sobre su pasado sentimental, Yadhira habla con calma y sin arrepentimientos. “En el matrimonio hay que estar en las malas más que en las buenas. Yo lo hice desde el corazón, con amor genuino. No me arrepiento de nada.”

Fuera de los foros, mantiene una causa que le apasiona: el rescate de animales. “Seguimos ayudando a los perritos. Son seres con alma, con sentimientos. Dios nos ve cuando ayudamos a una de sus criaturas más indefensas.”

Y también deja una reflexión sobre la salud mental: “Si no te sientes bien, busca ayuda profesional. Es importante cuidar la salud emocional igual que la física.”

A sus 51 años, Yadhira Carrillo demuestra que su regreso no es una búsqueda de fama, sino un reencuentro con lo que más disfruta. Vuelve con la madurez de quien entiende que la fuerza no está en imponerse, sino en encontrar la paz.

Esta historia producida por José
Esta historia producida por José Alberto Castro se podrá ver en Las Estrellas. (Cuartoscuro/ Andrea Murcia Monsivais)

