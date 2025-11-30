Perú

Las hipótesis que rodean el asesinato del abogado Percy Ipanaqué: siete disparos, dos motos y un crimen que remeció Piura

El ataque al jurista penalista en Castilla desató una serie de interrogantes sobre el accionar de las redes criminales y la protección a líderes judiciales en una región sumida en la violencia

Guardar
El crimen de Percy Ipanaqué
El crimen de Percy Ipanaqué se suma a otros dos homicidios registrados en solo veinticuatro horas, elevando la tensión en Piura por la creciente violencia.

Percy Ipanaqué Navarro, abogado penalista de renombre en Piura y aspirante al Congreso por Juntos por el Perú, fue acribillado el pasado viernes en el distrito de Castilla, un hecho que dejó consternada a la comunidad jurídica y encendió el debate sobre la inseguridad que afecta al norte del país. El ataque, ejecutado en una vía transitada y a plena luz del día, se produjo en un escenario donde la región acumula una cifra alarmante de homicidios, lo que refuerza la percepción de un entorno cada vez más hostil y plagado de amenazas.

La muerte de Ipanaqué, cubierta por el velo de la violencia y la sospecha, se suma a una escalada de delitos que golpea la zona. La noticia, que circuló rápidamente y fue difundida en redes sociales, expuso no solo la vulnerabilidad de los actores judiciales en Piura, sino también la presión de las organizaciones criminales y las fisuras en los mecanismos de protección estatal. Las primeras líneas de investigación apuntan a móviles vinculados tanto al ejercicio profesional del abogado como a posibles acciones de represalia o advertencia.

El crimen en Castilla

La tarde del 28 de noviembre, Percy Ipanaqué circulaba rumbo al cementerio Mapfre, en las afueras de la ciudad, cuando dos motocicletas lo interceptaron en plena carretera hacia Miraflores. Testigos relataron que los tripulantes, con los rostros cubiertos, persiguieron el vehículo del abogado varias cuadras y abrieron fuego cuando el coche se detuvo tras sonar su teléfono. Siete impactos de bala acabaron con la vida de Ipanaqué en el acto. La policía acordonó la escena y recogió los casquillos, mientras equipos de criminalística iniciaban el levantamiento de indicios.

Siete disparos en una vía
Siete disparos en una vía concurrida pusieron fin a la vida del abogado Percy Ipanaqué Navarro. | Foto: José Isidro Zapata

La presencia policial en el lugar fue inmediata y, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, se desplegó un operativo para asegurar la conservación de pruebas. El fiscal provincial Carlos Elías Barboza Campos, junto a su adjunto Javier Ocampo García, realizó las diligencias y autorizó el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia legal.

Líneas de investigación y polémica de fondo

La hipótesis inicial de los agentes apunta a un posible ajuste de cuentas, dado el perfil de los procesos que tenía a su cargo Percy Ipanaqué. El abogado había participado en la defensa de figuras vinculadas a casos de crimen organizado, incluidas personas consideradas de alta peligrosidad según la Policía Nacional. Una de las últimas intervenciones públicas de la víctima había sido una denuncia sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes de la institución policial, lo que aumentó las suspicacias en torno a un trasfondo de represalia.

Los familiares del jurista rechazaron tajantemente la versión de venganza criminal y reclamaron una investigación exhaustiva. César Quevedo, tío político de Ipanaqué, declaró que no existían amenazas ni motivos personales previos. Sectores del gremio de abogados demandaron que no se descarte ninguna posibilidad y exigieron que se analice el contenido del teléfono de la víctima para esclarecer si la llamada recibida antes del ataque puede brindar pistas relevantes.

Percy Ipanaqué y denuncias contra altos mandos policiales

Percy Ipanaqué, quien días antes
Percy Ipanaqué, quien días antes había señalado amenazas en su contra, fue ejecutado a balazos por desconocidos a bordo de motocicletas. |Foto: José Isidro Zapata Ruiz

Meses antes de su muerte, Ipanaqué Navarro manifestó ante diferentes medios locales su temor por eventuales represalias y responsabilizó públicamente al general Farías por cualquier atentado dirigido a su persona. El abogado había asumido la defensa de alias “Tata” y otros dos procesados, señalados por la policía como integrantes de redes criminales. Según la versión de Ipanaqué, estos clientes habrían sido víctimas de manipulaciones y pruebas sembradas, razón por la cual interpuso denuncias formales contra agentes policiales.

Tras dar a conocer estos presuntos actos irregulares, el abogado expresó que su integridad estaba comprometida y aseguró que cualquier ataque debería relacionarse directamente con sus declaraciones y denuncias. Ninguna autoridad se pronunció de manera oficial sobre lo señalado por Ipanaqué.

Aumento de crímenes y clima de temor

El crimen de Percy Ipanaqué coincidió con otros dos asesinatos en menos de veinticuatro horas en Piura. Un ex policía, identificado como Luis Roberto Roque Zapata, fue baleado mientras trabajaba como taxista en el asentamiento Cossío del Pomar. Otro hecho violento costó la vida al universitario Habner Joel Silva Jaramillo en el sector Ciudad del Niño, víctima de disparos en la vía pública. Estas muertes elevaron a ciento treinta y cinco los homicidios relacionados con el crimen en lo que va del año en la región, cifra que marca un récord y provoca tensión en la ciudadanía.

La reciente sucesión de ataques movilizó a gremios, colectivos y autoridades locales para exigir mayor presencia policial y acciones concretas contra el sicariato. Instituciones como el Colegio de Abogados reclamaron estrategias de protección específicas para sus miembros. La Fiscalía y la Policía Nacional analizan si existe un patrón común en los homicidios y si responden a una estructura criminal activa en la zona.

Temas Relacionados

Asesinatos en PerúextorsiónsicariatoPiuraperu-noticias

Más Noticias

Extranjeros en la ⁠frontera Perú - Chile piden bus para volver a sus países y aseguran que solo están de paso

El grupo de migrantes provenientes de Chile afirman que tienen origen colombiano, ecuatoriano y venezolano. Desean pagar un bus que les permita cruzar el Perú y no quedarse en el país

Extranjeros en la ⁠frontera Perú

Kábala resultados 29 de noviembre: números ganadores del Pozo Buenazo y el Chao Chamba

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Kábala resultados 29 de noviembre:

Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″

El periodista deportivo avisó al club ‘merengue’ por la posible incorporación del arquero peruano de Banfield tras la salida de Sebastián Britos

Pedro García lanzó firme advertencia

2026 podría ser el peor año para comprar un departamento en el Perú: subsidios en el presupuesto de vivienda caen a la mitad

El otro legado de Boluarte. El Ministerio de Vivienda y el Congreso han decidido ratificar el presupuesto dejado por el anterior gobierno, impactando directamente sobre los programas del Crédito Mivivienda y Techo Propio. Más de 30.000 familias se quedarían sin hogar

2026 podría ser el peor

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

La conductora de ATV y la influencer se lucieron con pasos de bailes por los 31 años de la agrupación de cumbia

Magaly Medina y María Pía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones primarias 2025: más de

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

Congreso: candidatos que operen granjas de bots para manipular una elección podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y María Pía

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

Ana Paula Consorte sorprende al aparecer junto a Doña Peta en la final de la Copa Libertadores 2025

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: así fue su impactante presentación de “Thriller”

DEPORTES

Pedro García lanzó firme advertencia

Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”

Guillermo Enrique rompió su silencio sobre pelea con Paolo Guerrero y opinó de salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Ensucian la imagen”

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo