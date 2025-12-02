Perú

Atentado contra Rafael Belaunde en Cerro Azul: alcalde da más detalles y pone cámaras a disposición

El alcalde de Cerro Azul, José Pain, informó que se entregará el registro de videovigilancia para apoyar la investigación

Guardar
Alcalde de Cerro Azul, José Pain, se pronuncia ante el atentado contra precandidato Rafael Belaúnde. Entregará cámaras de seguridad y brinda más detalles. | Video: Canal N

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado a balazos la mañana de este martes 2 de diciembre en Cerro Azul, Cañete

La noticia se conoció inicialmente a través de Pedro Cateriano en RPP, quien informó que sujetos armados dispararon contra el auto en el que se trasladaba el exministro de Energía y Minas. El candidato a la primera vicepresidencia del partido señaló que Belaunde estaba realizando trámites ante la Policía Nacional tras el ataque y que se encontraba fuera de peligro.

En las primeras declaraciones del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, seguía en evaluación si el chofer del vehículo fue alcanzado por algún proyectil.

Alcalde de Cerro Azul da
Alcalde de Cerro Azul da más detalles sobre el atentado de Rafael de Belaúnde. (Composición Infobae)

Alcalde de Cerro Azul informa sobre el estado de Belaunde y el chofer

El alcalde José Pain fue una de las primeras autoridades en llegar hasta la vivienda de Belaunde tras conocerse el ataque. Según explicó a la prensa, el parabrisas del vehículo presentaba tres orificios de bala, cuyos impactos generaron esquirlas que causaron cortes al precandidato.

“El señor está bien. Tiene unos cortes en la nariz y en la frente, debido a los vidrios de los orificios de bala que han estado en el parabrisas”, precisó.

Pain aseguró que no hay personas heridas de gravedad y que Belaunde se encontraba estable. Añadió que, tras visitarlo, pudo constatar que el exministro recibió su solidaridad y apoyo, y que el caso quedó inmediatamente en manos de la Policía.

El exprimer ministro Pedro Cateriano
El exprimer ministro Pedro Cateriano informa que el auto de Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial de Libertad Popular, fue baleado| RPP Noticias

Pain reiteró que la información sobre el número de atacantes y demás detalles operativos del atentado está siendo manejada íntegramente por las unidades policiales que llegaron al lugar, entre ellas el mayor y el coronel a cargo del área de investigación.

Lo que se sabe del ataque

El hecho ocurrió entre las 7:30 y 8:00 a. m., mientras se desplazaba en un vehículo vinculado a un emprendimiento que Rafael Belaúnde mantiene en la zona, según precisó el alcalde distrital, José Pain, en declaraciones a la prensa.

Respecto al contexto del ataque, el alcalde indicó que Belaunde mantiene un emprendimiento en Cerro Azul desde el año pasado, y que no tenía información sobre amenazas previas. También señaló que no podía confirmar si el precandidato viajaba solo al momento del atentado, pues ese detalle aún era materia de verificación.

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul

Entregarán de cámaras de seguridad a la Policía

El alcalde informó que el ataque habría sido perpetrado desde una moto lineal, según lo que Belaunde refirió tras el impacto. Pain explicó que este tipo de modalidad delictiva es común en la zona y que la municipalidad colaborará con todo el material disponible.

“Se pondrán todas las cámaras de seguridad del distrito a disposición de la policía”, afirmó, al detallar que la revisión se centrará en el rango horario en el que ocurrió el atentado.

El distrito cuenta con cámaras municipales instaladas en los accesos principales y puntos estratégicos cercanos al área donde se moviliza el emprendimiento del precandidato.

La Policía ya inició la identificación de rutas de escape y posibles vehículos implicados, mientras los peritos analizan los impactos de bala y los restos de vidrio del parabrisas para determinar características del arma empleada.

Temas Relacionados

Rafael BelaúndeElecciones 2026Cerro AzulJosé Painperu-noticiasElecciones Perú 2026

Más Noticias

Retiro de AFP: Hasta el viernes 19 de diciembre depositarán la primera UIT a estos afiliados

Ya todos los afiliados tuvieron la oportunidad de haber recibido esta semana su primera UIT, los que pidieron en el ‘primer’ cronograma

Retiro de AFP: Hasta el

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Una temporada llena de shows navideños, teatro, experiencias inmersivas, música y propuestas tecnológicas, brindando opciones para todas las edades

Navidad 2025 en Lima: agenda

Precio del dólar baja: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar baja: Así

¿Usas bandejas de aluminio para el pavo navideño? Minsa alerta sobre posibles riesgos para la salud

El Ministerio de Salud advirtió que cocinar pavo en contacto directo puede aumentar la ingesta de este metal, sobre todo a altas temperaturas y con ingredientes ácidos

¿Usas bandejas de aluminio para

Puré de papas: cuáles son los beneficios nutricionales de este plato

El puré de papas es una fuente importante de carbohidratos complejos, los cuales proporcionan energía al organismo y contribuyen a la sensación de saciedad

Puré de papas: cuáles son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

Esto dijo Jaime Villanueva tras archivarse el caso contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez

Víctor Polay seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica la ley 32107 que fue validada por el TC

Proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado cuenta con autorización de la ATU, afirma Renzo Reggiardo

Dina Boluarte: PJ admite demanda para anular su vacancia y fija audiencia para marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Navidad 2025 en Lima: agenda

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Silvia Cornejo se luce feliz con Jean Paul Gabuteau tras escandaloso ampay y Magaly la critica: “Me daría muchísima vergüenza”

ULTRA Perú vuelve con su cuarta edición: fecha, lugar, entradas y más del evento de música electrónica

Mayra Goñi es captada cariñosa con el mexicano Rodrígo Brand, su coprotagonista de Valentina Valiente

Christian Cueva envía saludo a Magaly Medina en concierto y ella reacciona: “Falta que me diga madrina nomás”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Perú vs Bolivia: día y hora del último amistoso en Chincha de este 2025

Coraima Gómez y Mirian Patiño revelaron el motivo de su confrontación tras Universitario vs Circolo por Liga Peruana de Vóley

Julio César Uribe confirmó continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal y avisó si es que fichará a Luis Advíncula en 2026

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026