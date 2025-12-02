Atentado contra Rafael Belaunde en Cerro Azul: alcalde da más detalles y pone cámaras a disposición

Alcalde de Cerro Azul, José Pain, se pronuncia ante el atentado contra precandidato Rafael Belaúnde. Entregará cámaras de seguridad y brinda más detalles. | Video: Canal N

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado a balazos la mañana de este martes 2 de diciembre en Cerro Azul, Cañete

La noticia se conoció inicialmente a través de Pedro Cateriano en RPP, quien informó que sujetos armados dispararon contra el auto en el que se trasladaba el exministro de Energía y Minas. El candidato a la primera vicepresidencia del partido señaló que Belaunde estaba realizando trámites ante la Policía Nacional tras el ataque y que se encontraba fuera de peligro.

En las primeras declaraciones del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, seguía en evaluación si el chofer del vehículo fue alcanzado por algún proyectil.

Alcalde de Cerro Azul da más detalles sobre el atentado de Rafael de Belaúnde. (Composición Infobae)

Alcalde de Cerro Azul informa sobre el estado de Belaunde y el chofer

El alcalde José Pain fue una de las primeras autoridades en llegar hasta la vivienda de Belaunde tras conocerse el ataque. Según explicó a la prensa, el parabrisas del vehículo presentaba tres orificios de bala, cuyos impactos generaron esquirlas que causaron cortes al precandidato.

“El señor está bien. Tiene unos cortes en la nariz y en la frente, debido a los vidrios de los orificios de bala que han estado en el parabrisas”, precisó.

Pain aseguró que no hay personas heridas de gravedad y que Belaunde se encontraba estable. Añadió que, tras visitarlo, pudo constatar que el exministro recibió su solidaridad y apoyo, y que el caso quedó inmediatamente en manos de la Policía.

El exprimer ministro Pedro Cateriano informa que el auto de Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial de Libertad Popular, fue baleado| RPP Noticias

Pain reiteró que la información sobre el número de atacantes y demás detalles operativos del atentado está siendo manejada íntegramente por las unidades policiales que llegaron al lugar, entre ellas el mayor y el coronel a cargo del área de investigación.

Lo que se sabe del ataque

El hecho ocurrió entre las 7:30 y 8:00 a. m., mientras se desplazaba en un vehículo vinculado a un emprendimiento que Rafael Belaúnde mantiene en la zona, según precisó el alcalde distrital, José Pain, en declaraciones a la prensa.

Respecto al contexto del ataque, el alcalde indicó que Belaunde mantiene un emprendimiento en Cerro Azul desde el año pasado, y que no tenía información sobre amenazas previas. También señaló que no podía confirmar si el precandidato viajaba solo al momento del atentado, pues ese detalle aún era materia de verificación.

Entregarán de cámaras de seguridad a la Policía

El alcalde informó que el ataque habría sido perpetrado desde una moto lineal, según lo que Belaunde refirió tras el impacto. Pain explicó que este tipo de modalidad delictiva es común en la zona y que la municipalidad colaborará con todo el material disponible.

“Se pondrán todas las cámaras de seguridad del distrito a disposición de la policía”, afirmó, al detallar que la revisión se centrará en el rango horario en el que ocurrió el atentado.

El distrito cuenta con cámaras municipales instaladas en los accesos principales y puntos estratégicos cercanos al área donde se moviliza el emprendimiento del precandidato.

La Policía ya inició la identificación de rutas de escape y posibles vehículos implicados, mientras los peritos analizan los impactos de bala y los restos de vidrio del parabrisas para determinar características del arma empleada.