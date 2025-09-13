Perú

Rafael Belaúnde advierte que la minería ilegal avanza y puede convertirse en una especie de “cártel de Sinaloa” en Perú

Para Belaúnde, el Perú necesita reformas sociales agresivas y un sistema económico que empodere al ciudadano frente a la concentración de poder y los monopolios

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Exministro advierte: avance de la
Exministro advierte: avance de la minería ilegal podría transformar al país en un “Sinaloa peruano”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El exministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde Llosa, advirtió en entrevista con RPP que la minería ilegal vinculada al oro está creciendo de manera alarmante en el país. Según explicó, esta actividad ilícita “hoy mueve más dinero que el narcotráfico” y genera un “poder de corrupción y de violencia realmente enorme”, lo que amenaza con desbordar la capacidad del Estado para controlarla.

Belaúnde señaló que la expansión de estas mafias podría convertir al Perú en un escenario similar al del cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana que se consolidó como un imperio transnacional del narcotráfico. “Estamos corriéndonos el riesgo de que esto se convierta en una especie de Sinaloa en el Perú, es decir, es ya la claudicación del Estado ante las organizaciones criminales”, advirtió.

Descartan presencia de 'Los Choneros'
Descartan presencia de 'Los Choneros' en el Cenepa y señalan a otra banda criminal. (Foto: Difusión)

Violencia criminal y similitudes con Sendero Luminoso

En la conversación con RPP, el exministro recordó que en diversas zonas del país, como Pataz, en La Libertad, se han registrado ataques de gran violencia que reflejan la magnitud del problema. “Hemos visto, en Pataz, por ejemplo, que derriban torres de alta tensión como en la época de Sendero Luminoso. Entran a las galerías de las minas asaltantes con armamento de guerra, asesinan a los trabajadores para robarse el mineral”, afirmó.

Asimismo, mencionó que la violencia se ha extendido hacia ciudades como Trujillo, donde se han reportado atentados con explosivos contra viviendas. Para Belaúnde, la minería criminal ya no se limita a zonas de extracción aisladas, sino que avanza hacia espacios urbanos, incrementando el riesgo para la población civil.

A pesar de la violencia
A pesar de la violencia empleada por los criminales, las fuerzas del orden mantuvieron el control del área y avanzaron en el dominio de las galerías internas.

Inseguridad afecta inversión

Durante la entrevista, el exministro de Energía y Minas remarcó que la violencia ligada a la minería ilegal está golpeando directamente la confianza de los inversionistas. “Evidentemente, afecta a las inversiones porque el inversionista lo que quiere, primero, es seguridad jurídica, cosa que este gobierno se ha encargado también de erosionar”, señaló.

Según explicó, los inversionistas requieren reglas claras y estables en el tiempo, pero el Estado ha introducido cambios constantes en el marco legal y en el régimen impositivo, lo que genera desconfianza. A esta situación se suma la proliferación de la criminalidad, que impacta tanto en el gran capital como en la inversión de pequeña escala. “La extorsión y el sicariato afecta directamente a la principal fuente de inversión y de generación de empleo en el Perú”, enfatizó.

PNP realizó un operativo exitoso
PNP realizó un operativo exitoso contra la minería ilegal en Madre de Dios. (Foto: El Peruano)

Canon minero: riqueza sin impacto

En otro momento, Belaúnde subrayó que la minería ha generado recursos millonarios para el Estado, pero que estos no han tenido un efecto real en las poblaciones que viven en las zonas de influencia minera. “En los últimos cinco años son como 100 mil millones de soles, y la verdad que esos recursos se quedan básicamente en el circuito de la política”, comentó para el citado medio.

Denunció además que la distribución del canon ha estado marcada por corrupción y mala focalización. “Tenemos distritos donde tienen estadios de fútbol con más aforo que ciudadanos y, sin embargo, no tienen agua potable”, indicó, al cuestionar la forma en que se gestionan los recursos en gobiernos regionales y locales.

Distribución de la renta minera

Para enfrentar esta situación, el exministro planteó la necesidad de un nuevo esquema de reparto del canon que beneficie directamente a las familias. “No puede ser que el ciudadano que vive con los beneficios y los costos de una gran operación minera sea un invitado de piedra”, sostuvo.

Belaúnde propuso un “trípode” en el que la renta minera se divida entre la empresa, el Estado y los ciudadanos de la localidad. Una de las alternativas que sugirió es individualizar el canon mediante transferencias directas, como un “cheque minero”, y potenciar programas sociales como Juntos, Pensión 65 y Beca 18, de modo que el impacto sea inmediato en la vida de las personas.

El canon minero representa la
El canon minero representa la mayoría del presupuesto del distrito. (Revista ProActivo)

Reformas agresivas

Finalmente, Rafael Belaúnde subrayó en RPP que el Perú requiere impulsar “reformas muy agresivas” en el frente social y en la defensa de los derechos del consumidor. Cuestionó la alta concentración de mercados en sectores como el farmacéutico y previsional, donde “solamente hay cuatro AFP, no hay otras alternativas para invertir”.

“El Perú es un país donde lo que ha predominado lamentablemente ha sido el mercantilismo. Tenemos que entender que en la economía de mercado es el ciudadano el soberano, es el consumidor el que manda, no la empresa”, puntualizó. Para ello, insistió en la necesidad de un Estado que fomente competencia, reglas claras y un mercado abierto, pero sobre todo, que empodere al individuo frente a los monopolios y los intereses de poder.

Temas Relacionados

Minería ilegalNarcotráficoPatazInseguridadperu-noticias

Más Noticias

Golazo de Hernán Barcos con potente disparo en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2025

El ‘Pirata’ venció a Patrick Zubczuk y puso el 1-0 a favor de los ‘íntimos’ para desatar la euforia en Matute

Golazo de Hernán Barcos con

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

La popular ‘KittyPam’ cuestiona cómo se contó su historia y revela que ir a discotecas fue su escape para no mostrar debilidad ante la opinión pública, mientras enfrentaba el dolor

Pamela López cuenta que salidas

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

La nueva primera raqueta del Perú sacó a relucir su mejor nivel para remontar una dura llave contra Nuno Borges [52°ATP] y así otorgarle a los suyos el boleto al siguiente nivel del prestigioso torneo

Ignacio Buse lleva a Perú

Minsa digitaliza al 100 % la teleinterconsulta en Lima Centro: más de 13 mil atenciones en seis meses

Con el sistema Teleatiendo, todos los establecimientos de salud de Lima Centro registrarán de forma digital sus atenciones. El objetivo es garantizar diagnósticos más rápidos, trazabilidad de los casos y acceso a servicios especializados

Minsa digitaliza al 100 %

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito no podrá estar en el banquillo tras suspensión, pero guiará a sus jugadores desde una tribuna del estadio Alejandro Villanueva. No hay otra opción que ganar. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Controversia por El Frontón: citarán

Controversia por El Frontón: citarán a Juan José Santiváñez al Congreso por construcción de nuevo penal

Congreso: Proponen crear un Sistema Nacional de Alimentación Escolar que responda al Parlamento sobre el cumplimiento de metas

La MML de Rafael López Aliaga sabía del deplorable estado de locomotoras y vagones del tren Lima-Chosica

Juez Richard Concepción pide la abstención de Gustavo Gutiérrez en caso Nicanor Boluarte, pero el TC lo rechaza

Capturan a exfiscal que habría servido al régimen de Alberto Fujimori: Estuvo más de 20 años prófuga

ENTRETENIMIENTO

Pamela López cuenta que salidas

Pamela López cuenta que salidas nocturnas la ayudaron tras escándalo con Christian Cueva: “Era mi manera de no sentir dolor”

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y le recuerda a Gustavo Salcedo su ampay en sauna: “No veo pruebas”

Magaly Medina acusa a Maju Mantilla de enviar tiktoks como indirectas sobre infidelidad a Gustavo Salcedo: “Encontramos mensajitos ocultos”

Los mejores memes de Perú tras la victoria de pan con chicharron y el lamento de Venezuela: “Dios, qué más quieres de mí”

María Pía Copello celebra el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos con divertido video

DEPORTES

Ignacio Buse lleva a Perú

Ignacio Buse lleva a Perú a las Qualifiers de la Copa Davis con un tenis excelso: las emotivas celebraciones en el Lawn Tennis

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van Universitario, Alianza y Cristal durante la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ignacio Buse derrotó a Nuno Borges y le dio clasificación histórica a Perú a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026