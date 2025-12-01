Perú

¿Territorio de la frontera Perú - Chile no le pertenece a ningún país? Esta fue la respuesta de la Cancillería

Comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores encendió el debate al calificar como “zona neutral” el área fronteriza donde se concentran migrantes irregulares

Gunter Rave sostuvo que representante de Cancillería le indicaron que la zona donde están los migrantes extranjeros es territorio neutro | Canal N

La situación en la frontera entre Perú y Chile ha vuelto a despertar interrogantes sobre la delimitación territorial y el estatus de los espacios adyacentes, especialmente en el contexto del flujo de migrantes irregulares que transitan por esta zona. Una reciente comunicación con la Cancillería peruana generó debate luego de que el organismo indicara que en el área donde se ubica el edificio de la SUNAT, por donde han pasado numerosos migrantes, existe un “espacio que no es ni de Perú ni de Chile”.

Günter Rave, periodista de Canal N, expuso ante la opinión pública que el Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó a la producción que “donde está el edificio de la SUNAT, donde han pasado todos estos migrantes irregulares, es un espacio que no es ni de Perú ni de Chile. Digamos, es una zona neutral, que todavía estos ciudadanos que han vulnerado la presencia de la policía o el custodio de la policía están en un lugar, en un punto neutro, no están ni en Perú ni en Chile”.

Samuel Cueva, alcalde de la Yarada de los Palos, rechazó de manera tajante la idea de que pueda existir un espacio de nadie entre ambos países. “¿Cómo va a haber un espacio vacío en un límite entre dos territorios? O sea, no hay un espacio vacío. Yo pienso que Cancillería sería bueno que visite aquí a Tacna y que pueda ver la realidad. O sea, es dos cosas, estamos en Chile o estamos en Perú”, expresó.

Esta declaración zanja la discusión sobre la supuesta existencia de un espacio sin soberanía estatal definida: “Es dos cosas, estamos en Chile o estamos en Perú”. Así, queda claro que ante un desplazamiento de personas más allá del punto Concordia, queda bajo responsabilidad del Estado peruano la custodia y gestión de la situación.

Enfrentamiento de migrantes y agentes
Enfrentamiento de migrantes y agentes de la PNP en la frontera Perú - Chile: ciudadanos insisten en cruzar para volver a sus países. (Foto: Canal N)

En paralelo a esta discusión sobre la delimitación y soberanía fronteriza, Perú y Chile anunciaron la instalación de la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, mecanismo bilateral cuyo propósito es avanzar hacia soluciones coordinadas para los retos actuales en la zona limítrofe. Esta reunión fue presidida por los cancilleres Hugo de Zela (Perú) y Alberto van Klaveren (Chile), contando con la presencia de viceministros y autoridades migratorias de ambas naciones.

Los gobiernos manifestaron su “voluntad de contar con un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas”. Entre los acuerdos alcanzados, destaca la implementación de patrullajes conjuntos, mayor intercambio de información y la formación de un grupo técnico de trabajo en materia consular y migratoria que se reunirá en Tacna el próximo 9 de diciembre. El objetivo principal es agilizar la verificación migratoria y establecer criterios comunes para la devolución de personas en situación irregular.

Tal como se acordó, estos esfuerzos estarán articulados a través del mencionado comité binacional, que será dirigido por los viceministros o subsecretarios de Relaciones Exteriores. La coordinación involucrará tanto a los Carabineros y Policía de Investigaciones de Chile, como a la Policía Nacional del Perú. La próxima sesión del Comité se celebrará el 19 de diciembre.

