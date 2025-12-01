Perú

Migrantes extranjeros burlan control policial en la frontera Perú - Chile: enfrentamientos y desesperación por ingresar a territorio peruano

Más de 70 personas indocumentadas intentaron cruzar el control migratorio peruano. Solo había dos agentes de la PNP resguardando el puesto

Migrantes extranjeros aprovecharon la poca presencia policial para burlar la seguridad y llegar hasta la zona de Migraciones de Santa Rosa | Canal N

Pese a la declaratoria de emergencia en la región Tumbes y en la zona de frontera con Chile dictada por el Gobierno del presidente José Jerí, además de un incremento en la presencia policial y militar, un grupo de 70 migrantes intentaron ingresar al Perú de forma irregular y se enfrentaron a los únicos dos agentes de la Policía Nacional que estaban cuidando el puesto de control fronterizo.

En horas de la tarde, cuando la mayoría de agentes de la PNP se encontraban en horario de almuerzo, un grupo de aproximadamente 70 personas -entre migrantes venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos- corrieron con sus maletas y muchos de ellos cargando a niños y niñas menores de edad, con intención de cruzar hacia el Perú.

Los policías que debieron estar en sus puestos de vigilancia se fueron a almorzar y esto fue aprovechado por los migrantes extranjero | Canal N

Varios de ellos fueron empujados por los agentes de Policía y el paso irregular fue impedido, pero un grupo considerable de ellos se instalaron muy cerca al puesto de control migratorio sin contar con la documentación para ingresar de forma regular al país. Mujeres con niñas en sus brazos y pidiendo asistencia también fueron retenidas en territorio peruano, aunque sin cruzar totalmente la frontera.

Migrantes sin acceso a servicios básicos

Un escenario que afecta directamente a los migrantes instalados en la zona conocida como La Concordia, en medio del territorio de Perú y Chile, enfrentan condiciones precarias que incluso atentan contra su salud. La mayoría aseguran que solo tienen la intención de cruzar el Perú para seguir su camino de regreso a sus países.

Yajaira Rivas, migrante venezolana, relató a Teletrece que “no tenemos dónde bañarnos, donde hacer nuestras necesidades”. Por su parte, Miguel Ángel Herrera, un migrante colombiano, afirma que desea regresar a su país por motivos de salud, pero no tiene la documentación necesaria. “Me enfermé y me vine. Voy para Colombia, voy para Pereira. Y resulta que no me dan la salida que porque no estoy registrado. Y yo entré por ventanilla”.

Alcalde a favor de aplicar un corredor humanitario

En medio de un escenario en crisis por el intento de migrantes de ingresar de forma irregular al territorio peruano, el alcalde de La Yarada los Palos, Samuel Cueva, afirmó que es necesario instalar un corredor humanitario que ayude a los migrantes a cruzar el territorio peruano y volver a su país de origen, como es su intención.

Alcalde de la Yarada de Los Palos exige más presencia policial y del Ejército en la zona de tensión en la frontera Perú - Chile | Canal N

“(Los migrantes) ya están en el territorio peruano, por ende es un problema del Perú. Entonces, lo que sugiero, mi posición como alcalde, es que la única solución es gestionar un corredor humanitario. No podamos ser ajenos a este problema migratorio. Ya está el problema, por ende, es un trabajo del gobierno central, mediante la Cancillería, se pueda trabajar entre Perú, Chile y Bolivia. Creo que los tres países estamos con este problema y ver la solución cómo se pueda trabajar este corredor humanitario", afirmó en conversación con Canal N.

Senador electo de Chile pide corredor humanitario para migrantes

En medio de una situación migratoria compleja entre Perú y Chile, el senador electo, Vlado Mirosevic, propuso que se cree un corredor humanitario para que el Perú pueda otorgar un salvoconducto a los migrantes que desean volver a sus países de origen.

“Lo que yo creo que hay que hacer es que Perú tiene que dar un salvoconducto”, indicó el senador en conversación con Radio Bío Bío, un medio de comunicación chileno. Además, recordó que en el año 2023 se logró un acuerdo entre Chile y Venezuela para que los ciudadanos que deseaban volver puedan hacerlo.

