Hugo de Zela expondrá ante la OEA posición del Perú sobre asilo de Betssy Chávez: el gasto asciende a S/ 25 mil

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM) oficializó que el canciller Hugo de Zela viaje a la ciudad de Washington D. C., en Estados Unidos, desde el martes 2 al sábado 6 de diciembre.

El ministro de Relaciones Exteriores hará una presentación sobre la figura del asilo diplomático en la región, el 3 de diciembre, en una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), solicitada por la Representación Permanente del Perú ante este organismo.

También se encarga el despacho de la cartera al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Alvarez, en tanto el canciller se encuentre fuera del país. Finalmente, se establece que la resolución suprema no otorga derecho a exoneración o liberación de impuesto o pago de derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.

El titular de la cartera aprovechará este momento para compartir la posición del gobierno de José Jerí respecto a una aplicación equivocada de la Convención de Caracas de 1954 en el caso de Betssy Chávez. La expremier fue condenada a casi 12 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022; sin embargo, la gestión de Claudia Sheinbaum le brindó asilo días antes, por lo que se encuentra en la Embajada de México en Lima

“Vamos a hacer un planteamiento ante la OEA sobre la aplicación equivocada que está teniendo la convención sobre el asilo”, dijo Hugo de Zela. De esta manera, tratará de precisar los criterios que deben regir la concesión del salvoconducto solicitado por México.

El gobierno de José Jerí ya habría anunciado que se iban a hacer consultas a los países de la OEA sobre cambios a la Convención. Esto, dijo, es necesario para tener una orientación común sobre el uso del tratado.

Se gastará más de 25 mil soles

En total se gastará 1.760 dólares (5.906,47 soles) en viáticos, que se dividen en 440 dólares por cada uno de los cuatro días de estancia. También se invertirá 5 826.82 dólares para pasajes aéreos, por lo que el total será de 7.586,82 dólares, es decir, 25 mil 461 soles.

De acuerdo con la Resolución Suprema Nº 271-2025-PCM, publicada hoy, sábado 29 de noviembre, en el diario oficial El Peruano, los gastos serán cubiertos por el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y se tendrá que rendir cuenta documentada en máximo 15 días calendario, al término del viaje.

Agenda del canciller

En Washington D. C., el 4 de diciembre, el ministro se encontrará con representantes de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para impulsar oportunidades de inversión y cooperación.

El 5 de diciembre, Hugo de Zela se reunirá con el secretario general de la OEA, Albert Ramdin para discutir el funcionamiento del asilo diplomático y del Sistema Interamericano.

Luego, ese mismo día, dialogará con el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para fortalecer la asociación estratégica con el país norteamericano y estrechar la cooperación en seguridad, defensa, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y las inversiones estratégicas