Perú

Extranjeros en la ⁠frontera Perú - Chile piden bus para volver a sus países y aseguran que solo están de paso

El grupo de migrantes provenientes de Chile afirman que tienen origen colombiano, ecuatoriano y venezolano. Desean pagar un bus que les permita cruzar el Perú y no quedarse en el país

Guardar
Decenas de migrantes han bloqueado
Decenas de migrantes han bloqueado el paso fronterizo entre Perú y Chile.- - Crédito: Facebook

Un grupo de migrantes extranjeros de diferentes países se encuentran varados en la frontera entre Perú y Chile sin posibilidad de cruzar, pues no cuentan con documentos para hacer el paso de manera regular. Sin embargo, aseguran que su única intención es cruzar el Perú y volver a sus países de origen, no quedarse en el país de manera irregular.

En conversación con RPP, uno de los migrantes varados en la frontera afirmó que no poseen un visado o un documento que les permita el acceso al Perú y que están dispuestos a pasar por un control de antecedentes en el país para descartar que entre ellos haya un criminal.

“Ven si uno tiene antecedentes en Perú. Nosotros queremos regresarnos a nuestro país. No queremos quedarnos en ningún lado. O si no, un bus que lo coloquen aquí y lo vamos a pagar. Nosotros no estamos pidiendo que nos lo paguen y hacemos el paso, porque si fuera por otro lado, nosotros nos movemos, pero es que ¿por dónde vamos a pasar? Hay niños aquí (...)”, afirmó uno de los migrantes a RPP.

Los migrantes en situación irregular
Los migrantes en situación irregular no permiten el paso de los vehículos en la zona frtonteriza. Crédito: Facebook

Gobierno de José Jerí declara en emergencia la frontera con Chile

Como respuesta a la intención de los migrantes de ingresar al Perú, la administración del presidente José Jerí declaró en estado de emergencia la región Tacna, en especial las zonas de frontera con Chile.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que, incluso antes de la declaratoria, la Policía Nacional ya había intensificado los controles en la frontera sur del país. En esa línea, aseguró que se ha reforzado la verificación de identidades y supervisando el flujo de personas que intentan ingresar al territorio peruano. “Desde ya estamos haciendo todo nuestro trabajo de control con la PNP. Migraciones ya está reforzando los controles y verificando identidades”, afirmó.

Como parte del despliegue operativo, el Ministerio del Interior triplicó el número de policías asignados al resguardo fronterizo en Tacna. El ministro señaló que, durante los últimos días, se han incorporado más agentes y vehículos para patrullaje permanente en zonas críticas del límite con Chile. “Todo el espacio fronterizo de Tacna ya ha sido reforzado. Desde la semana pasada se ha triplicado con los efectivos”, explicó.

El gobierno de Perú militarizará
El gobierno de Perú militarizará la frontera con Chile para frenar el flujo de migrantes irregulares y decretó el estado de emergencia en la zona. (Ministerio de Defensa)

Senador electo de Chile pide corredor humanitario para migrantes

En medio de una situación migratoria compleja entre Perú y Chile, el senador electo, Vlado Mirosevic, propuso que se cree un corredor humanitario para que el Perú pueda otorgar un salvoconducto a los migrantes que desean volver a sus países de origen.

“Lo que yo creo que hay que hacer es que Perú tiene que dar un salvoconducto”, indicó el senador en conversación con Radio Bío Bío, un medio de comunicación chileno. Además, recordó que en el año 2023 se logró un acuerdo entre Chile y Venezuela para que los ciudadanos que deseaban volver puedan hacerlo.

Entonces, para llevar a cabo el plan, sugirió que se debería registrar a las personas para que obtengan un documento que les permita pasar a Perú y luego se dirijan a su próximo destino. Este corredor humanitario debería estar respaldado por acuerdos bilaterales con el gobierno peruano. “Existe un canal de diálogo activo entre Chile y Perú”, agregó.

Temas Relacionados

PerúChileTacnaMigraciónMininterMinisterio del InteriorVicente Tiburcioperu-noticias

Más Noticias

Las hipótesis que rodean el asesinato del abogado Percy Ipanaqué: siete disparos, dos motos y un crimen que remeció Piura

El ataque al jurista penalista en Castilla desató una serie de interrogantes sobre el accionar de las redes criminales y la protección a líderes judiciales en una región sumida en la violencia

Las hipótesis que rodean el

Shin Hyun Joon llegó a Lima y desató euforia en el aeropuerto: hoy es su fan meeting

El actor coreano pisó suelo peruano en medio de una ola de seguidores, quienes tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con él

Shin Hyun Joon llegó a

Kábala resultados 29 de noviembre: números ganadores del Pozo Buenazo y el Chao Chamba

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Kábala resultados 29 de noviembre:

Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″

El periodista deportivo avisó al club ‘merengue’ por la posible incorporación del arquero peruano de Banfield tras la salida de Sebastián Britos

Pedro García lanzó firme advertencia

2026 podría ser el peor año para comprar un departamento en el Perú: subsidios en el presupuesto de vivienda caen a la mitad

El otro legado de Boluarte. El Ministerio de Vivienda y el Congreso han decidido ratificar el presupuesto dejado por el anterior gobierno, impactando directamente sobre los programas del Crédito Mivivienda y Techo Propio. Más de 30.000 familias se quedarían sin hogar

2026 podría ser el peor
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones primarias 2025: más de

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

Congreso: candidatos que operen granjas de bots para manipular una elección podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

ENTRETENIMIENTO

Shin Hyun Joon llegó a

Shin Hyun Joon llegó a Lima y desató euforia en el aeropuerto: hoy es su fan meeting

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

Ana Paula Consorte sorprende al aparecer junto a Doña Peta en la final de la Copa Libertadores 2025

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

DEPORTES

Pedro García lanzó firme advertencia

Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″

¿Por qué es tendencia ‘La maldición’? La referencia a Alianza Lima tras la derrota de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”

Guillermo Enrique rompió su silencio sobre pelea con Paolo Guerrero y opinó de salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Ensucian la imagen”

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo