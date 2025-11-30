Extranjeros en la ⁠frontera Perú - Chile piden bus para volver a sus países y aseguran que solo están de paso

Decenas de migrantes han bloqueado el paso fronterizo entre Perú y Chile.- - Crédito: Facebook

Un grupo de migrantes extranjeros de diferentes países se encuentran varados en la frontera entre Perú y Chile sin posibilidad de cruzar, pues no cuentan con documentos para hacer el paso de manera regular. Sin embargo, aseguran que su única intención es cruzar el Perú y volver a sus países de origen, no quedarse en el país de manera irregular.

En conversación con RPP, uno de los migrantes varados en la frontera afirmó que no poseen un visado o un documento que les permita el acceso al Perú y que están dispuestos a pasar por un control de antecedentes en el país para descartar que entre ellos haya un criminal.

“Ven si uno tiene antecedentes en Perú. Nosotros queremos regresarnos a nuestro país. No queremos quedarnos en ningún lado. O si no, un bus que lo coloquen aquí y lo vamos a pagar. Nosotros no estamos pidiendo que nos lo paguen y hacemos el paso, porque si fuera por otro lado, nosotros nos movemos, pero es que ¿por dónde vamos a pasar? Hay niños aquí (...)”, afirmó uno de los migrantes a RPP.

Los migrantes en situación irregular no permiten el paso de los vehículos en la zona frtonteriza. Crédito: Facebook

Gobierno de José Jerí declara en emergencia la frontera con Chile

Como respuesta a la intención de los migrantes de ingresar al Perú, la administración del presidente José Jerí declaró en estado de emergencia la región Tacna, en especial las zonas de frontera con Chile.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, indicó que, incluso antes de la declaratoria, la Policía Nacional ya había intensificado los controles en la frontera sur del país. En esa línea, aseguró que se ha reforzado la verificación de identidades y supervisando el flujo de personas que intentan ingresar al territorio peruano. “Desde ya estamos haciendo todo nuestro trabajo de control con la PNP. Migraciones ya está reforzando los controles y verificando identidades”, afirmó.

Como parte del despliegue operativo, el Ministerio del Interior triplicó el número de policías asignados al resguardo fronterizo en Tacna. El ministro señaló que, durante los últimos días, se han incorporado más agentes y vehículos para patrullaje permanente en zonas críticas del límite con Chile. “Todo el espacio fronterizo de Tacna ya ha sido reforzado. Desde la semana pasada se ha triplicado con los efectivos”, explicó.

El gobierno de Perú militarizará la frontera con Chile para frenar el flujo de migrantes irregulares y decretó el estado de emergencia en la zona. (Ministerio de Defensa)

Senador electo de Chile pide corredor humanitario para migrantes

En medio de una situación migratoria compleja entre Perú y Chile, el senador electo, Vlado Mirosevic, propuso que se cree un corredor humanitario para que el Perú pueda otorgar un salvoconducto a los migrantes que desean volver a sus países de origen.

“Lo que yo creo que hay que hacer es que Perú tiene que dar un salvoconducto”, indicó el senador en conversación con Radio Bío Bío, un medio de comunicación chileno. Además, recordó que en el año 2023 se logró un acuerdo entre Chile y Venezuela para que los ciudadanos que deseaban volver puedan hacerlo.

Entonces, para llevar a cabo el plan, sugirió que se debería registrar a las personas para que obtengan un documento que les permita pasar a Perú y luego se dirijan a su próximo destino. Este corredor humanitario debería estar respaldado por acuerdos bilaterales con el gobierno peruano. “Existe un canal de diálogo activo entre Chile y Perú”, agregó.