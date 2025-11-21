Perú

“A Rafael López Aliaga le va a pasar factura haber renunciado a la alcaldía de Lima”, señala exoficial del Congreso

El exoficial mayor José Cevasco cuestionó la nueva postulación presidencial del exalcalde y advirtió efectos políticos adversos, mientras analizó los cambios en el electorado peruano y dejó abierta la posibilidad de competir por un escaño en el futuro Senado

Guardar
José Cevasco cuestiona la candidatura
José Cevasco cuestiona la candidatura de López Aliaga y advierte que su renuncia a la MML para postular en 2026 podría generarle costos políticos

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, criticó al exalcalde y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por su decisión de postular nuevamente a las elecciones presidenciales en 2026, para lo cual renunció a su cargo en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En diálogo con un pódcast transmitido este jueves por Latina, Cevasco señaló que la acción del exburgomaestre podría generar consecuencias políticas negativas. “Yo no creo que esté bien y eso creo que le va a pasar factura, además de ciertos impulsos que él tiene como personaje de la política”, afirmó al referirse a algunas propuestas del candidato.

El exoficial recordó que, pese a ciertas obras realizadas durante su gestión, el paso de López Aliaga por la alcaldía podría interpretarse como una estrategia para publicitarse políticamente. “Hasta podría interpretarse también que ha sido parte de su campaña política”, añadió.

Cevasco analizó igualmente los cambios en el electorado peruano y el perfil que buscarán los votantes. “El mundo político ha variado. Ya no son las preferencias que el electorado podría tener con líderes que ya han estado en el escenario muchísimo, pero muchísimo tiempo. Yo creo que la población va a buscar gente nueva, con ciertos perfiles y características, con ciertos conocimientos, lógicamente, de lo que es gerenciar el Estado”, indicó.

Cevasco sugiere que la gestión
Cevasco sugiere que la gestión municipal del exalcalde pudo funcionar como plataforma electoral, pese a las obras realizadas

“También sobre la base de establecer buenos mensajes. Mensajes que no solamente son verbales, sino mensajes que van al inconsciente, porque al final lo que te gobierna, y no nos damos cuenta muchas veces, es nuestro inconsciente”, continuó.

Respecto a su propia participación en la política, Cevasco no descarta postular al Senado. “Ahora me encantaría. He conversado con algunos partidos políticos, pero aún lo estoy reevaluando. Quizás le podría ser útil al país de otra forma, no necesariamente a otra una curul”, expresó.

“Me encantaría proponer mis reformas, dado que conozco el funcionamiento del Parlamento, podría persuadir quizás a otros senadores para poder reformar las cosas. Mira, a mí me gustaría dentro de nuevas candidaturas, a eso es lo que yo aspiro”, agregó.

El exoficial analiza un cambio
El exoficial analiza un cambio en el electorado, que, según afirma, ahora busca figuras nuevas

“Me jodí la vida”

En una entrevista pasada, López Aliaga, afirmó que “se jodió la vida” al asumir la alcaldía de Lima en enero de 2023 y sostuvo que, con esta nueva postulación, deja de lado su “libertad”, tal como ocurrió cuando asumió la MML.

“Me jodí la vida tres años”, indicó antes de precisar que, pese a ello, lo hizo con alegría. “La alegría me la está dando la gente que tiene agua, que tiene comida, que tiene infraestructura. Eso me da un placer espiritual”, expresó.

Indicó que, aunque participe como candidato al Senado, rechaza la existencia de esa cámara y que, incluso si obtiene un resultado favorable, podría no jurar. “No necesito, ni quiero. Me aburro. Para serte franco, me aburro ahí. Yo soy de acción, no me gusta estar sentado en un congreso. Pero lo hago porque hay un factor de arrastre, la realidad es esa, porque a ‘Porky’ sí lo conocen”, declaró.

Las últimas encuestas ubican al exalcalde en el primer lugar de intención de voto con 9 % en un momento donde aproximadamente el 50 % de los peruanos no han decidido por quién votar o no piensan votar por ninguno de los precandidatos hasta ahora conocidos.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación Popularperu-politica

Más Noticias

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Las más de 100 candidatas darán lo mejor de sí en la etapa final de la competencia. Sigue todos los detalles y pormenores de la competencia donde muchas aspiran a llevarse la corona máxima de la belleza

Miss Universo 2025 EN VIVO

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

La representante peruana competirá contra más de 100 concursantes en Tailandia. Sigue aquí la cobertura minuto a minuto, horarios, cómo ver la transmisión y todo lo que ocurra en la gala.

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Waldemar Cerrón recibe el respaldo de la mayoría de congresistas: así votaron a la moción de censura contra el legislador de Perú Libre

Con 63 votos en contra, el segundo vicepresidente del Parlamento se salvó de salir de la Mesa Directiva tras permitir el ingreso de Raúl Noblecilla, abogado inhabilitado de Betssy Chávez, al Legislativo

Waldemar Cerrón recibe el respaldo

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

La exvoleibolista recordó el conflicto legal que tuvo con la FPV por despido arbitrario y admitió que ese episodio influyó en su decisión de alejarse del vóley para tomar otro rumbo profesional

Vivian Baella revivió el juicio

El pan con chicharrón sigue conquistando las listas y Taste Atlas lo ubica en el primer puesto entre los mejores sándwiches sudamericanos

El sándwich peruano reafirma su popularidad tras vencer en el Mundial de los Desayunos y encabezar la lista de Taste Atlas. Locales icónicos de Lima también destacan en el ranking

El pan con chicharrón sigue
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Waldemar Cerrón recibe el respaldo

Waldemar Cerrón recibe el respaldo de la mayoría de congresistas: así votaron a la moción de censura contra el legislador de Perú Libre

Congreso evalúa convertir a Indecopi en organismo autónomo: BCRP participaría en la elección de su Consejo Directivo

Contraloría avala tarjetas navideñas de S/ 1.900 para el Congreso en plena polémica por millonarios beneficios

Isabel Cortez renuncia a la bancada de Podemos Perú: es la segunda baja en menos de un mes

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: qué dicen los missólogos sobre nuestra Miss Perú en el certamen de belleza

Julián Legaspi recuerda “peleas” con Christian Meier y celebra trabajar con su hijo Stefano, elogiando su talento en ‘Eres mi bien’

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede mandarte”

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

DEPORTES

Vivian Baella revivió el juicio

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Facundo Callejo, optimista de cara a los play-offs de la Copa Libertadores 2026: “Nosotros somos bravos”

Comisión Disciplinaria resolvió el caso Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos: definió un ganador e impuso multa de 30 UIT

Hernán Barcos confirmó contacto con club uruguayo mientras espera la postura de Alianza Lima: “El club ya sabe mi deseo”

Paolo Guerrero respalda a la selección peruana y no descarta integrar comando técnico en el futuro: “Me partiría decirle que no”