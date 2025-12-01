Perú

Ely Yutronic comparte su alegría tras el nacimiento de Luna: “¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz”

El nacimiento de la pequeña Luna fue motivo de alegría para figuras del periodismo y seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos para la conductora de ATV Noticias Edición Central

La periodista Ely Yutronic, reconocida conductora de ATV Noticias Edición Central, se convirtió en madre por primera vez a los 38 años, presentando a su hija Luna con un emotivo mensaje y tiernas fotografías en sus redes sociales. El anuncio, realizado el 29 de noviembre de 2025, generó una ola de reacciones entre colegas, seguidores y figuras del periodismo, quienes la felicitaron y celebraron este nuevo capítulo en su vida

Yutronic utilizó su cuenta oficial de Instagram para presentar a Luna, su primogénita, con una serie de imágenes tomadas en la clínica. En las fotografías, la periodista aparece recostada en la cama con su hija en brazos, transmitiendo calma y felicidad. El mensaje que acompañó la publicación, escrito desde la perspectiva de la recién nacida, decía: “¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz. Pesé 3.600 kg y 50 cm de largo. Les mando muchos besos a todos mis tíos que siempre preguntan por mí”.

La publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones, marcó el inicio de una etapa inolvidable para la periodista chilena radicada en Perú. La llegada de Luna fue celebrada no solo por su entorno cercano, sino también por una amplia comunidad de seguidores que la acompañó durante el embarazo y que ahora comparte su alegría.

Reacciones al nacimiento de la pequeña Luna

El nacimiento de Luna provocó una inmediata respuesta en redes sociales, donde colegas y figuras del periodismo expresaron su alegría y buenos deseos. Mávila Huertas fue una de las primeras en pronunciarse, escribiendo: “Bienvenida, Luna”, junto a un corazón. Pilar Higashi también se sumó a las felicitaciones con el mensaje: “Ely querida, muchas felicidades y que la bella Luna te dé más bendiciones. Qué hermosura”, recogido por las mismas fuentes.

Pamela Vértiz destacó la llegada de la bebé como un momento de felicidad única: “Ely, cuánta dicha. Luna llegó a iluminar tus días con una felicidad única, especial, hermosa. Felicidades”. Juliana Oxenford, por su parte, compartió su entusiasmo con un mensaje que aludía al inicio de una nueva etapa para Yutronic.

Las muestras de cariño se multiplicaron entre los seguidores de la periodista, quienes no solo la felicitaron, sino que también compartieron consejos y palabras de aliento para esta nueva etapa. Muchos destacaron la fortaleza de Yutronic durante el embarazo y la forma en que ha compartido cada paso de su experiencia.

Días antes del nacimiento de Luna, Yutronic anunció su alejamiento temporal de la conducción de ATV Noticias Edición Central para enfocarse en su maternidad y prepararse para la llegada de su hija. En su mensaje de despedida, la periodista subrayó la importancia de combinar la maternidad con la vida profesional y alentó a otras mujeres a perseguir sus metas.

Ely Yutronic recibe video sorpresa de despedida por parte del equipo de ATV. Video: ATV

“Gracias por acompañarnos en cada pasito que hemos dado en todos estos meses y también, a través de mi historia, demostrar que muchas madres sí tenemos buena salud, podemos seguir trabajando, estudiando, siendo profesionales o emprendedoras, lo que ustedes quieran y con mucho más ahínco por sus hijos”, comentó la periodista.

Yutronic expresó su intención de regresar a la conducción del noticiero una vez completada su recuperación, manteniendo el compromiso con su audiencia y su carrera periodística. Su mensaje fue recibido como un testimonio sobre la posibilidad de equilibrar la maternidad con el desarrollo profesional.

En cuanto a su entorno familiar, la periodista ha optado por mantener en reserva la identidad del padre de Luna, aunque lo presentó discretamente en redes sociales durante la celebración de su baby shower. La reunión, descrita como íntima y elegante, fue compartida a través de TikTok, donde por primera vez se mostró a su pareja, sin revelar mayores detalles sobre su nombre.

La celebración del baby shower y la discreción respecto a su vida privada han sido constantes en la comunicación de Yutronic, quien ha preferido centrar la atención en su experiencia como madre y en el mensaje de empoderamiento que transmite a otras mujeres.

