Ely Yutronic conmueve con su despedida en ATV antes de dar a luz: “Gracias por acompañarme”

Ely Yutronic se despide entre lágrimas de ATV Noticias y anuncia su próximo parto. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La noche del 19 de noviembre estuvo cargada de emoción en la pantalla de ‘ATV Noticias - Edición Central’, cuando Ely Yutronic anunció, conmovida hasta las lágrimas, que era su última presentación antes de alejarse temporalmente del noticiero para dar la bienvenida a su bebé.

La periodista, quien ha compartido abiertamente su proceso de gestación con la audiencia en los últimos meses, vivió un momento profundamente humano al despedirse en vivo de su equipo y de los miles de televidentes que la han acompañado desde que confirmó su embarazo en julio.

Desde el inicio del bloque, Ely ya dejaba ver en su rostro que se trataba de una noche especial. Sin embargo, fue la sorpresa preparada por la producción —un video que recopilaba momentos de su embarazo, su crecimiento profesional y las muestras de cariño de sus compañeros— la que terminó por quebrar su voz. Apenas terminó la proyección, la conductora no pudo ocultar lo que sentía.

“Qué lindo video, gracias equipo, qué emoción recordar estos meses donde esta pequeñita ha crecido y llegó la hora de descansar y relajarnos”, expresó frente a cámaras, sosteniendo la sonrisa pese a la mezcla de nostalgia y alegría que la invadía.

El ambiente en el set se tornó cálido, familiar. Sus compañeros la miraban con orgullo mientras Ely continuaba agradeciendo por el apoyo que ha sentido desde que inició su embarazo. “Me siento tan feliz, tan bendecida por la buena salud que hemos tenido y por la compañía de ustedes. Eso me ha llenado de mucha emoción y responsabilidad con ustedes”, agregó, poniendo en valor la conexión que ha mantenido con los televidentes durante esta importante etapa de su vida.

La periodista destacó que el público no solo la ha acompañado informativamente, sino también afectivamente, siguiendo cada avance de su embarazo como si se tratara de un viaje compartido.

El momento más intenso llegó cuando, antes de despedirse oficialmente, Ely intentó mantener la compostura, pero la emoción fue más fuerte. Con la mano en el vientre y la mirada húmeda, compartió una reflexión que tocó a muchos:

“Esperemos que con la voluntad de Dios, todo salga bien, con salud sobretodo (...) gracias por estos pasitos que hemos dado estos meses y a través de mi historia, si somos persistentes, podemos seguir trabajando, estudiando, siendo emprendedoras, lo que quieran y más por sus hijos. Ay estoy emocionada”.

La frase resonó como un mensaje de inspiración, especialmente para las mujeres que trabajan, estudian o crían solas. Ely quiso dejar claro que el embarazo, lejos de limitar, también se convierte en un motor para salir adelante. Minutos después, la producción decidió ir a un corte comercial para darle un respiro y permitirle recomponerse.

En los próximos días, la periodista dará a luz a una niña, un hecho que ella misma describió recientemente como una bendición que cambió su vida desde el primer instante. En una entrevista previa, confesó lo importante que ha sido este embarazo para su crecimiento personal: “Es el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Me siento inmensamente agradecida y bendecida de celebrar mis 38 años con un ser increíble que crece en mi vientre. Es más, fue mi deseo de cumpleaños desde hace un tiempo y la vida este año me lo concedió”, declaró.

Este cierre temporal de su etapa en el noticiero no fue recibido como una despedida definitiva, sino como un hasta pronto cargado de afecto y buenos deseos. La audiencia, que ha seguido de cerca su profesionalismo y su temple para conducir uno de los noticieros más vistos del país, reaccionó rápidamente en redes sociales enviándole mensajes de cariño, apoyo y bendiciones para su parto.

