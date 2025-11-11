Ely Yutronic presenta al padre de su bebé a pocos días del parto en exclusivo Baby Shower: “Una tarde llena de amor”

Ely Yutronic presenta por primera vez a su pareja y padre de su bebé en tierno Baby Shower: “Te esperamos con mucho amor”. Infobae Perú / Captura: IG

La periodista Ely Yutronic está viviendo una de las etapas más dulces y emocionantes de su vida. A sus 37 años, la conductora se encuentra a pocos días de convertirse en mamá por primera vez, un acontecimiento que la tiene llena de ilusión y rodeada del cariño de sus seres queridos.

Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus seguidores no ha sido solo la inminente llegada de su bebé, sino el hecho de que finalmente presentó públicamente a su pareja y padre de su hija, algo que había mantenido en absoluto hermetismo.

Ely Yutronic presenta por primera vez a su pareja y padre de su bebé en tierno Baby Shower: “Te esperamos con mucho amor”. Infobae Perú / Captura: IG

A través de su cuenta oficial de TikTok, Ely compartió un emotivo video en el que mostró los detalles de su Baby Shower, una celebración íntima y elegante que organizó para darle la bienvenida a su primogénito. La fiesta se realizó en una terraza decorada con arreglos personalizados, tonos cálidos y una atmósfera que reflejaba la alegría que siente la comunicadora en esta etapa.

Pero el momento que más llamó la atención fue cuando, entre sonrisas y miradas cómplices, apareció por primera vez su pareja sentimental, el hombre con quien está a punto de formar una familia.

En la descripción del video, Ely escribió una frase que derritió a sus seguidores: “Te esperamos con mucho amor”, dejando en claro el profundo vínculo y la felicidad que comparte con el futuro padre de su bebé. La presentadora no dio mayores detalles sobre la identidad de su pareja, manteniendo en reserva su nombre y profesión.

Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas: ambos se mostraron cariñosos, tranquilos y plenamente emocionados por la próxima llegada del nuevo integrante del hogar. Él en todo momento muy atento a ella.

Ely Yutronic presenta por primera vez a su pareja y padre de su bebé en tierno Baby Shower: “Te esperamos con mucho amor”. Infobae Perú / Captura: IG

Usuarios felicitaron a Ely Yutronic

Los seguidores de Yutronic no tardaron en reaccionar ante la publicación, dejando cientos de mensajes de cariño y felicitaciones. Muchos recordaron los antiguos rumores que la vinculaban con Paco Bazán, con quien trabajó en el programa deportivo “A Presión” de ATV. En los comentarios, los usuarios expresaron tanto sorpresa como alegría: “Y yo pensaba que ella y el conductor Paco Bazán tenían algo”, escribió uno; mientras otro destacó:

“Qué linda pareja, muchas felicidades para los papis”. También hubo quienes bromearon recordando su pasado televisivo: “Lo que Magaly le salvó a la Yutronic de Paco Bazán” y “Lo que se perdió Paco”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron en redes sociales.

Ely Yutronic presenta por primera vez a su pareja y padre de su bebé en tierno Baby Shower: “Te esperamos con mucho amor”. Infobae Perú / Captura: IG

Aunque en su momento se habló de una posible relación entre Ely Yutronic y Paco Bazán, ambos siempre mantuvieron una postura profesional y evitaron confirmar cualquier vínculo sentimental. Su cercanía se originó mientras compartían pantalla en el mencionado espacio deportivo, donde su química frente a cámaras generó comentarios y especulaciones. Sin embargo, la periodista chilena dejó claro con esta reciente publicación que su corazón tiene dueño y que se encuentra plenamente enfocada en su nueva etapa como madre.

El Baby Shower no solo fue una ocasión para celebrar, sino también una muestra del nuevo capítulo que inicia para Yutronic. En las imágenes, se la ve radiante, con un vestido claro y rodeada de flores, sonriendo al lado de su pareja mientras ambos sostienen un pequeño cartel con el mensaje de bienvenida al bebé. La ternura del momento y la naturalidad con que lo compartió conmovieron a sus seguidores, quienes destacaron la felicidad que se reflejaba en cada detalle.

Ely Yutronic presenta por primera vez a su pareja y padre de su bebé en tierno Baby Shower: “Te esperamos con mucho amor”. Infobae Perú / Captura: IG

Así, Ely Yutronic no solo presentó a su pareja, sino que también mostró una faceta íntima y humana que pocas veces deja ver frente a las cámaras. Su publicación simboliza el cierre de una etapa y el inicio de otra llena de amor, esperanza y nuevos desafíos personales. Ahora, sus seguidores esperan ansiosos la llegada del bebé, mientras ella continúa contando los días para vivir uno de los momentos más trascendentales de su vida.

Ely Yutronic presenta por primera vez a su pareja y padre de su bebé en tierno Baby Shower: “Te esperamos con mucho amor”. Infobae Perú / Captura: IG