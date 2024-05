¿Qué nacionalidad tiene Ely Yutronic y por qué se estableció en el Perú la conductora de ATV?

Ely Yutronic actualmente se desempeña como conductora de ATV Noticias. (Foto: Captura de IG)

Originaria de Chile, Ely Yutronic, reconocida por su destacada labor en el noticiero nocturno de ATV, ha trazado un camino hacia el éxito en el mundo de la comunicación que se remonta a sus días de juventud. Con un marcado interés por los medios y el arte de contar historias, sus primeros pasos en la pantalla la llevaron a participar en diversos programas y reality shows en la televisión chilena.

Tras su formación académica en Madrid y una breve experiencia en Bogotá, Colombia, Yutronic decidió establecerse en Perú, motivada por las oportunidades profesionales que encontró en el país. Su habilidad innata para conectar con el público y su amplia experiencia internacional fueron fundamentales para su rápida adaptación y éxito en el competitivo escenario mediático peruano.

“Desde muy jovencita, desde los 16 años, trabajo. Fui anfitriona, fui modelo, y con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid para estudiar Periodismo, el cual era mi anhelo. Estuve cerca de 4 años en España y por motivos familiares me mudé a Bogotá, Colombia”, comentó.

Con una trayectoria previa en la televisión chilena y una sólida formación en Periodismo en Madrid, Ely Yutronic logró financiar sus estudios gracias a su trabajo como modelo y anfitriona en su país natal. Este trasfondo diverso y multifacético sin duda ha sido un activo invaluable en su carrera, permitiéndole destacarse en diferentes contextos y culturas.

La llegada de Yutronic a Perú no solo representa una adición significativa al panorama mediático del país, sino también un ejemplo de cómo la determinación y la capacidad para aprovechar las oportunidades pueden llevar a alcanzar el éxito en un entorno profesional exigente y dinámico. Su habilidad para conectar con el público peruano y su experiencia internacional consolidan su posición como una figura destacada en el periodismo no solo peruano, sino también internacional.

“Me siento tan agradecida con ustedes, no se lo pueden imaginar, y con mi familia también. Durante estos 5 años, quienes me conocen, saben que he trabajado como reportera, periodista y conductora de noticias. Trabajé en épocas difíciles de pandemia, protestas. Ha sido de mucho esfuerzo. Todo lo que he logrado ha sido por mérito y por trabajo”, acotó.

¿Qué dijo sobre Magaly Medina?

Después de la difusión del informe periodístico sobre su pasado laboral en ‘Magaly TV La firme’, Ely Yutronic se ha manifestado a través de su noticiero con una postura firme y segura. En sus declaraciones, la comunicadora expresó un sentimiento de orgullo por su trayectoria profesional y personal, destacando que no alberga ningún remordimiento por las decisiones tomadas en el pasado. Para la comunicadora, cada paso dado ha estado alineado con su sueño de convertirse en periodista, una meta que ha perseguido con determinación y pasión a lo largo de los años.

“No tengo nada de lo que avergonzarme; todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido (...). Nadie es perfecto y todos los seremos humanos crecemos y mejoramos”, aseveró Yutronic, dejando en claro que no teme a ninguna figura de ATV.