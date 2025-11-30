Perú

Este pequeño crustáceo acaba de traerle 87 millones de dólares a una región en el Perú: su demanda mundial no deja de crecer

Al tanto de la noticia, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció la instalación de una mesa especializada para mantener la tendencia positiva de su exportación

El crecimiento de las exportaciones
El crecimiento de las exportaciones en Tumbes en 2025 alcanza un 11% gracias a la articulación público-privada y el impulso a cadenas productivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región Tumbes muestra una recuperación sostenida en su actividad exportadora durante 2025. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informa que, entre enero y septiembre de este año, las exportaciones tumbesinas sumaron 87 millones de dólares, cifra que refleja un incremento del 11% respecto a igual periodo del año anterior.

Este avance responde, principalmente, al repunte de los envíos de langostinos, uno de los principales productos de la canasta exportadora local.

Exportaciones de Tumbes crecen 11% en 2025 impulsadas por langostinos

En representación de la ministra Teresa Mera, el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, encabezó una agenda de trabajo en Tumbes orientada a reforzar la competitividad de las cadenas productivas exportadoras de la región.

Como parte de estas actividades, el viceministro sostuvo una reunión intergubernamental con autoridades y representantes del sector exportador, en la que se expusieron los avances del sector en comercio exterior. Durante el encuentro, se reconoció el buen desempeño de las exportaciones regionales y se discutió la necesidad de implementar acciones conjuntas que permitan mantener esta tendencia positiva.

Llona participó también en una mesa de trabajo técnica junto a los presidentes de las Mesas del Cacao, Banano y Limón, cadenas priorizadas dentro del Plan Regional Exportador de Tumbes. En la reunión, los representantes identificaron retos compartidos en cuanto a productividad, asociatividad, certificaciones y conectividad.

Según el Mincetur, este acceso a mercados internacionales demanda cumplir estándares de calidad y procesos certificados, así como articular la oferta regional para generar volúmenes competitivos.

Mincetur destaca avance exportador en Tumbes durante 2025

El Mincetur asumió el compromiso de fortalecer las capacidades organizativas y productivas de los actores de estas cadenas priorizadas. Los esfuerzos estarán centrados en fomentar la asociatividad para lograr mayor escala en las operaciones, proporcionar capacitación en gestión empresarial y facilitar el acceso a certificaciones necesarias para exportar.

Además, se trabajará en la generación de valor agregado en los productos, con miras a conquistar nuevos mercados y mejorar la posición competitiva de las mipymes tumbesinas.

Para hacer operativos estos objetivos, las acciones estarán enmarcadas en la Ruta Productiva Exportadora, programa oficial del Mincetur puesto en marcha por el Gobierno de Transición.

Esta ruta ofrece servicios diferenciados de acuerdo con el nivel de desarrollo productivo y exportador de las organizaciones, optimizando el uso de los recursos estatales y ampliando el alcance a un mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas regionales.

Langostinos lideran exportaciones en Tumbes y dinamizan economía local

El viceministro César Llona subrayó que la articulación entre el sector público y privado resulta fundamental para consolidar el desarrollo económico regional, no solo en Tumbes, sino en todo el norte del país.

Por ello, el Mincetur reiteró su compromiso de mantener una labor coordinada junto al Gobierno Regional, municipalidades, gremios empresariales y otros actores clave. El objetivo es consolidar un entorno favorable para el comercio exterior y el turismo, sectores identificados como motores del crecimiento en Tumbes.

Estas acciones forman parte de la política del Gobierno para asegurar la recuperación y consolidación económica regional, impulsando la inserción de Tumbes en los mercados globales y promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo para su población.

