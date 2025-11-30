Midagri moderniza el Canal La Peña y fortalece la gestión de riesgos en el sector agrario en Tumbes

Tumbes avanza en seguridad hídrica: canal modernizado y nueva red de especialistas en riesgos. (Foto: Midagri)

La región de Tumbes fue escenario de dos acciones relevantes impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) para reforzar la seguridad hídrica y elevar la capacidad de respuesta frente a retos ambientales. Ambas intervenciones forman parte de la estrategia nacional para consolidar el desarrollo rural y agrícola en el norte peruano.

La rehabilitación completa del Canal La Peña y el cierre de un taller nacional sobre gestión de riesgos de desastres marcan un avance sustancial, asegurando beneficios concretos para la población y la producción agraria regional.

Modernización del Canal La Peña

La obra de rehabilitación del Canal La Peña, ahora en funcionamiento, representa una mejora directa para los distritos de San Jacinto, Corrales y La Cruz. La Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Margen Izquierda del río Tumbes (CUSSHMI), recibió formalmente la infraestructura a través del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT).

Los trabajos incluyeron la recuperación de compuertas radiales y deslizantes, la modernización de equipos electromecánicos, la instalación de iluminación LED en áreas comunes, la renovación de sistemas auxiliares de energía y la incorporación de pasarelas metálicas, lo que facilita la limpieza del río. Más de un kilómetro del canal principal fue revestido, incrementando la eficiencia y la vida útil del sistema.

Impacto en el abastecimiento

El ministro Vladimir Cuno Salcedo subrayó el valor estratégico de esta intervención, indicando que fortalece tanto el servicio agrícola como el suministro poblacional. De acuerdo con el titular del MIDAGRI, las compuertas y el canal de conducción son vitales para optimizar el sistema e incrementar la eficacia en la distribución de agua, con la meta de abarcar hasta 5.600 hectáreas proyectadas.

El ministro señaló: “Como Gobierno de transición y reconciliación nacional, estamos dispuestos a avanzar aún más en estos ocho meses. Además del proyecto emblemático de la región Tumbes, tenemos este tramo que debemos revestir y dejar encaminado, para que el próximo gobierno lo considere como una política de Estado y dé continuidad a su ejecución”.

Gestión de riesgo

En paralelo, se realizó la clausura del taller “Formación básica de capacidades en gestión del riesgo de desastres en el sector agrario y de riego”. Esta capacitación completó el ciclo en 15 regiones del país e involucró a más de 700 profesionales y técnicos de gobiernos regionales y locales, quienes ahora integran una red nacional de especialistas listos para enfrentar emergencias en el área rural.

El propósito de esta iniciativa fue fortalecer la cultura de prevención y la resiliencia frente a fenómenos naturales y contingencias agrarias, asegurando la preparación técnica de quienes operan en territorios vulnerables.

Con estas acciones, el Gobierno de Transición y Reconciliación ratifica su compromiso con el sector agrario, impulsando inversiones clave que inciden de forma directa en la seguridad hídrica, el aumento de la producción y la adaptación de las familias rurales ante los desafíos actuales.

Midagri: 11 millones de hectáreas forestales

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presentó el Mapa Nacional de Tierras con Potencial para Plantaciones Forestales Comerciales, una herramienta que identifica cerca de 11 millones de hectáreas aptas para proyectos forestales. El instrumento fue lanzado durante la Expo Forestal Perú 2025 y busca canalizar inversiones hacia zonas con condiciones óptimas para el desarrollo de una industria forestal sostenible.

La elaboración del mapa estuvo a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), con el fin de orientar la inversión pública y privada hacia áreas estratégicas del país. Según la información oficial, esta iniciativa aspira a dinamizar la economía regional, fortalecer el posicionamiento del sector forestal peruano en los mercados internacionales y promover actividades productivas que generen empleo y contribuyan a la protección ambiental.