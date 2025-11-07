Perú

Serfor halla nuevas poblaciones de vicuñas en Áncash y Huánuco: ¿Cuántas hay en todo el Perú y en qué zonas?

El operativo de campo logró contar más de 300 mil vicuñas en 16 regiones peruanas, tras la movilización de brigadistas y comunidades campesinas. El censo identificó por primera vez nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco, consolidando a Perú como principal refugio de la especie

Guardar
Serfor halla nuevas poblaciones de
Serfor halla nuevas poblaciones de vicuñas en Áncash y Huánuco: ¿cuántas hay en todo el Perú y en qué zonas? - Midagri

El Censo Nacional de Vicuñas 2025 registró la presencia de más de 300 mil ejemplares de este camélido sudamericano en Perú, con importantes hallazgos de nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco. La información preliminar, presentada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), detalla la distribución en 16 departamentos y marca un avance sustancial respecto al último conteo nacional.

Un censo a gran escala con participación comunitaria

El operativo de campo movilizó a 190 brigadistas especializados y obtuvo el respaldo de comunidades altoandinas y organizaciones comunales en un total de 236 distritos y 93 provincias. Este despliegue permitió lograr un avance del 100 % en el conteo rápido de ejemplares, lo que fortalece el monitoreo de la especie y la actualización de estrategias para su conservación.

La colaboración incluyó también al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), organismos regionales y comunidades campesinas, con el objetivo de consolidar información actualizada sobre la vicuña (Vicugna vicugna).

Serfor halla nuevas poblaciones de
Serfor halla nuevas poblaciones de vicuñas en Áncash y Huánuco: ¿cuántas hay en todo el Perú y en qué zonas? - Midagri

Las regiones con más vicuñas

Según el informe oficial, Arequipa encabeza la lista con 73,201 ejemplares —43,201 fuera y 30,000 dentro de áreas protegidas—. Le siguen Ayacucho con 66,121 y Puno con más de 50,000. Huancavelica superó las 40,000, Apurímac 30,000 y Cusco 20,000. Zonas como Cajamarca (1,475 vicuñas), La Libertad (1,232) e Ica (398) evidencian distribuciones menores, aunque relevantes para la diversidad del país.

En cuanto a las siete Áreas Naturales Protegidas, el SERNANP contabilizó más de 40,700 vicuñas, con especial destaque para la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille y zonas como Salinas y Aguada Blanca, Nor Yauyos Cochas, Subcuenca del Cotahuasi, Coto de Caza Sunchubamba, Reserva Nacional de Junín y Reserva Nacional Titicaca.

Nuevos registros en Áncash y Huánuco

Una de las principales novedades anunciadas por el director ejecutivo de SERFOR, Erasmo Otárola Acevedo, es el hallazgo de nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco. En Áncash, el número ascendió de 435 vicuñas en 2012 a 556 en la actualidad, con presencia confirmada en sectores antes no registrados, como Corongo y Cabana. En Huánuco, además del avistamiento de vicuñas, se reportó la presencia inédita de ocho cóndores andinos en el sector Pucacocha (distrito de Queropalca, Lauricocha).

Otárola Acevedo subrayó que el censo es una “herramienta clave para la conservación y manejo sostenible” y que los avances logrados reflejan el esfuerzo coordinado con comunidades y autoridades para proteger a la vicuña, considerada patrimonio natural del Perú.

Inició el Censo Nacional de
Inició el Censo Nacional de Vicuñas: ¿Qué regiones participarán del histórico conteo?

Evolución poblacional y contexto del censo

Los datos actuales muestran un crecimiento relevante desde el censo de 2012, que registró 208,899 ejemplares. Desde entonces, el trabajo constante en conservación y el involucramiento comunitario aumentaron la población y ampliaron su presencia en nuevos territorios, según remarcó el equipo técnico encargado del censo.

La vicuña, un símbolo andino

La vicuña es un mamífero silvestre endémico de los Andes sudamericanos. Suele habitar altiplanos y pastizales de altura en regiones de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador. En el país andino, su distribución se concentra en zonas altoandinas, por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar. El animal destaca por su fina fibra, considerada una de las lanas naturales más valoradas a nivel mundial.

En el pasado, la especie estuvo cerca de la extinción debido a la caza furtiva, situación que cambió gracias a iniciativas de manejo sostenible y modelos de aprovechamiento legal. Hoy, la vicuña representa un ejemplo de recuperación de fauna silvestre y un recurso relevante para economías rurales altoandinas.

Temas Relacionados

SerforvicuñasÁncashHuánucoperu-noticias

Más Noticias

Miguel Trauco sorprendió al elegir entre Universitario y Alianza Lima: la explosiva reacción de Jefferson Farfán

El ‘Genio’ se volvió a presentar en el podcast ‘Enfocados’ y realizó reveladoras confesiones. Mostró su deseo de mantenerse en Matute, y eso fue celebrado por la ‘Foquita’

Miguel Trauco sorprendió al elegir

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar proceso por presunta falta de neutralidad en evento de Keiko Fujimori

El parlamentario fujimorista subrayó que no hay evidencia de que haya utilizado su posición para influir en la intención de voto de la ciudadanía, pese al uso del equipo del Congreso en el evento político

Fernando Rospigliosi pide al JEE

250 mil becas para docentes con certificación para la Carrera Pública Magisterial: LINK de postulación

Los maestros pueden inscribirse en cursos gratuitos sobre habilidades digitales y socioemocionales con aval universitario, que les permitirá avanzar en su desarrollo profesional y concursar por mejores posiciones en escuelas públicas

250 mil becas para docentes

Maestro de karate de 75 años supera compleja cirugía cardíaca y retoma su labor como instructor

La rápida atención y el uso de tecnología médica avanzada lograron la recuperación de Eduardo ‘Wayo’ Salas, campeón panamericano, en solo tres días

Maestro de karate de 75

Subcomisión aprueba inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta

Necesario. Congreso da el primer paso para frenar las aspiraciones electorales del golpista expresidente y de la expremier asilada por México

Subcomisión aprueba inhabilitar por 10
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi pide al JEE

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar proceso por presunta falta de neutralidad en evento de Keiko Fujimori

Subcomisión aprueba inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta

Madre de Vladimir Cerrón afirma que su hijo “está en el Perú” y denuncia persecución política

Defensoría Anticorrupción exige identificar quién autorizó salida de cámara del Congreso usada en mitin de Keiko Fujimori

PNP debilita a la Diviac: ya no investigará corrupción ni hará inteligencia propia

ENTRETENIMIENTO

Chef peruano, fan de Guns

Chef peruano, fan de Guns N’ Roses, fue despedido tras tomarse una foto con Axl Rose: “Sí, valió la pena”

Karla Tarazona responde si motivó a Christian Domínguez para que denuncie a Melanie Martínez: “Ella sale en plan de víctima”

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

DEPORTES

Miguel Trauco sorprendió al elegir

Miguel Trauco sorprendió al elegir entre Universitario y Alianza Lima: la explosiva reacción de Jefferson Farfán

Erick Noriega es tendencia en Brasil: elogios y críticas tras derrota de Gremio frente Cruzeiro

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Se conoció contundente razón por la que Oliver Sonne no fue convocado en Perú para duelos con Rusia y Chile

Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo