Perú

Magaly Medina arremete contra Melissa Klug tras salir de compras con Jesús Barco: “Es como criar a un niño”

La conductora criticó duramente la actitud de la empresaria tras ser vista con el futbolista en un conocido centro comercial pese al reciente ampay

Las recientes imágenes de Melissa Klug y Jesús Barco caminando juntos por un centro comercial limeño volvieron a encender las alarmas mediáticas y, sobre todo, la mirada crítica de Magaly Medina, quien no dejó pasar la oportunidad de cuestionar la actitud de la empresaria chalaca.

Aunque ambos aún no confirman una reconciliación, las cámaras registraron una salida que más parecía la de una pareja estable que la de dos personas atravesando un distanciamiento. El video fue difundido en la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, donde la conductora observó cada gesto, cada mirada y cada movimiento para lanzar una dura opinión que, una vez más, dejó a la llamada ‘Blanca de Chucuito’ en el ojo de la tormenta.

Las imágenes mostraban a Melissa y Jesús paseando por un conocido centro comercial, revisando vitrinas, conversando con tranquilidad y eligiendo prendas como si nada hubiera ocurrido en las últimas semanas. La naturalidad de la escena contrastaba con el recuerdo todavía fresco del ampay que involucró al futbolista con otras mujeres, episodio que desató rumores de ruptura, tensión y decepción.

Magaly Medina cuestiona a Melissa Klug

Sin embargo, lo que se vio esta vez fue una escena distinta, casi cotidiana, que llevó a muchos a preguntarse si efectivamente habían retomado su relación o si simplemente mantienen una cercanía emocional que no han querido exponer públicamente.

La reacción de Magaly Medina fue inmediata. Con su habitual tono mordaz, no solo describió lo que observaba en pantalla, sino que cuestionó profundamente la dinámica que, a su parecer, mantiene Melissa con un hombre que considera mucho más inmaduro que ella.

Debe ser bien difícil estar con un hombre bastante inmaduro, muchísimo menor que ella, que por supuesto no ha vivido y tiene ganas de vivir otras experiencias”, comentó al analizar la escena. Para la periodista, la diferencia de etapas de vida es evidente y genera una desigualdad que termina sobrecargando a Melissa en un rol casi maternal.

La ‘urraca’ fue más allá en su interpretación y añadió que, desde su perspectiva, a la empresaria le falta firmeza: “Ella lo que tiene que hacer como madre compresiva es enojarse un poquito y castigarle algo”.

La crítica se intensificó al avanzar el informe. Mientras las cámaras mostraban a la pareja revisando ropa y conversando con aparente complicidad, Magaly lanzó una frase que rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales:

Es como criar a un niño, a un adolescente que está creciendo, realmente todavía no se ha convertido en un hombre hecho, derecho y maduro”. La contundencia de la comparación, directa y sin filtros, marcó el tono del programa y reforzó la postura de la conductora sobre el vínculo entre ambos.

Pero el cuestionamiento de Magaly no se detuvo en la diferencia de madurez. La conductora también criticó el manejo mediático que, según ella, Melissa Klug hace de su vida sentimental. Recordó que días atrás la empresaria apareció “entre lágrimas” en la promoción del programa de la Chola Chabuca y, sin embargo, horas más tarde se la vio tomada de la mano del mismo hombre por quien supuestamente estaba atravesando una ruptura emocional.

Empieza toda llorosa en el programa de la Chola en la promoción y luego terminan agarraditos de la mano en el mismo programa. ¿Para qué hace tanto show?, ¿solo para facturar?”, cuestionó Medina sin titubeos. Su comentario insinuó que la exposición mediática podría tener motivaciones comerciales más que emocionales.

La periodista incluso planteó la posibilidad de que Jesús Barco haya sido llevado “a la fuerza” a aparecer en espacios públicos durante esta etapa tensa: “Seguro lo llevaron a la fuerza a ese lugar donde no tenía que estar”, dijo con ironía. Para Magaly, la supuesta ruptura y posterior cercanía forman parte de un ciclo repetitivo en la vida pública de Melissa, donde las contradicciones y apariciones repentinas terminan generando más preguntas que respuestas.

Temas Relacionados

Melissa KlugJesús BarcoMagaly MedinaMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

