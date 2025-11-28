Perú

Magaly Medina cuestiona la entrevista de la Chola Chabuca a Melissa Klug y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”

La conductora criticó el espacio de Ernesto Pimentel al considerar que protege a figuras mediáticas y evita el cuestionamiento sobre temas controversiales

Guardar
Magaly Medina arremete contra la Chola Chabuca. América TV

Magaly Medina se enfrenta una vez más a La Chola Chabuca, personaje televisivo encarnado por Ernesto Pimentel. La conductora criticó su reciente entrevista realizada a Jesús Barco y Melissa Klug en el programa ‘Esta Noche’. La periodista dedicó severas críticas al formato conducido por Pimentel, focalizadas en el tipo de espacio que según su perspectiva, favorece a las figuras del espectáculo que buscan exponer su versión sin recibir cuestionamiento alguno.

Durante la última edición del 27 de noviembre de Magaly TV, La FirmeMagaly Medina calificó la entrevista realizada por la Chola Chabuca como un escenario permisivo. “Melissa Klug y el Barco se sentaron en el programa de La Chola, donde ustedes ya saben que uno va a contar la historia que a uno le da la gana y la Chola nunca lo va a cuestionar”, indicó la conductora de TV.

Magaly Medina cuestiona la entrevista
Magaly Medina cuestiona la entrevista de la Chola Chabuca. ATV/ América TV

“Claro, uno va, se sienta y le dice el cuento que ella quiere. La Chola Chabuca es la esposa perfecta. Tú te vas, le dices lo que sea y te lo va a creer. Es la incondicional de todos los tramposazos, los sinvergüenzones de la farándula, los adictos de la farándula, los alcohólicos de la farándula, los golpeadores de la farándula. Ella los ama a todos, los quiere a todos, los blanquea a todos”, agregó.

Ernesto Pimentel entrevistó a Melissa Klug y Jesús Barco

Por primera vez en la televisión peruana, Melissa Klug y Jesús Barco se presentan juntos para revelar detalles de su actual dinámica sentimental, luego del sonado ampay que involucró al futbolista. La esperada conversación se emitirá este sábado en ‘Esta Noche’, programa conducido por la Chola Chabuca a través de América Televisión, y promete aclarar las dudas que aún rodean la relación.

Melissa Klug estuvo en el
Melissa Klug estuvo en el set de la Chola Chabuca. Esta Noche/ América TV

Melissa Klug llegó al set dispuesta a hablar sin filtros sobre su vida personal, las transformaciones que ha atravesado en los últimos meses y el complejo proceso de reconciliación tras el escándalo mediático. Uno de los temas centrales será precisamente cómo ha enfrentado la pareja las consecuencias del ampay, episodio que continúa marcando su vínculo. Durante la entrevista, la empresaria también se referirá a las cirugías estéticas recientes a las que se sometió: lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y luxación de costillas, procedimientos que —según afirma— buscaban ayudarla a sentirse mejor consigo misma. “Me siento feliz y renovada”, comenta en un adelanto, destacando que su nueva figura se inspira en la artista mexicana Thalía.

La presencia de Jesús Barco añade un componente decisivo a la conversación. Klug no pudo contener las lágrimas al recordar lo vivido tras el ampay y admitió que aún no ha perdonado completamente a su pareja. “Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado”, señala en el spot promocional.

Melissa Klug reconoció que aún
Melissa Klug reconoció que aún no perdona a Jesús Barco. Esta Noche/ América TV

Barco, por su parte, reconoce sus errores y afirma que está comprometido en reparar el daño causado. “Tomé una mala decisión”, declara con evidente afectación.

La entrevista ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes ven este encuentro televisivo como un paso clave para entender el verdadero estado de la relación. En otro momento, Jesús deja ver que pese a estar separados, sigue compartiendo la misma casa con la madre de su hija. “Ya me duele la espalda, ya”, responde el futbolista cuando la Chola Chabuca le bromea que debe estar durmiendo en un mueble.

Melissa Klug y Jesús Barco
Melissa Klug y Jesús Barco se juntaron en Esta Noche. América TV

Temas Relacionados

Magaly MedinaChola ChabucaMelissa Klugperu-entretenimientoJesús Barco

Más Noticias

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

El anunciado ‘Tren de Porky’ tenía planificado unir los distritos de Lima Este con el Callao y en su primera etapa llegar hasta la Estación Desamparados

El tren de López Aliaga

¿Por qué no puedo elegir mi local de votación para las próximas Elecciones 2026? Estas son las razones, según la ONPE

Los ciudadanos podrán elegir su local de votación desde el domingo 23 de noviembre, hasta el 14 de diciembre, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales

¿Por qué no puedo elegir

Interbank recibe sanción de S/240 mil por falla que mostró sin saldo cuentas de clientes

Indecopi sancionó y multó a Interbank por el un evento de mayo de 2024, por el cual miles de clientes reportaron que vieron sus cuentas con el banco con el monto de cero soles

Interbank recibe sanción de S/240

Robos en el Metropolitano: delincuentes aprovechan falta de seguridad para hurtar a pasajeros dentro de buses

Varios puntos del Metropolitano reportan sucesos de hurto en el último mes, con robos cometidos bajo la modalidad “lanza” contra quienes viajan en buses repletos

Robos en el Metropolitano: delincuentes

Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”

El periodista deportivo aseguró que no hay fundamento válido en lo deportivo para que la directiva ‘blanquiazul’ no le vaya a renovar al ‘Pirata’: “¿Néstor Gorosito está pintado?”

Pedro García cuestionó duramente a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones primarias 2025: así será

Elecciones primarias 2025: así será la votación de los partidos políticos que elegirán a sus candidatos

Abogado de Obrainsa asegura que Martín Vizcarra pidió alquilar un avión dos días antes de la firma del contrato con la empresa

La JNJ tiene en la mira a Pablo Sánchez: Hoy se sabrá si es ratificado como fiscal supremo

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Poder Judicial condena a Pedro Castillo a más de 11 años de cárcel: ¿Cuándo saldrá libre?

ENTRETENIMIENTO

Deyvis Orosco es denunciado por

Deyvis Orosco es denunciado por presunta infracción en su más reciente lanzamiento musical

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

Magaly Medina arremete contra Melissa Klug tras salir de compras con Jesús Barco: “Es como criar a un niño”

DEPORTES

Pedro García cuestionó duramente a

Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

Franco Navarro ofrece las razones de la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No hay decisiones emocionales, sino deportivas”

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por semifinal ida de la Liga 1 2025

Jefferson Farfán lanzó emotiva respuesta a Gustavo Costas por elegirlo como el mejor jugador que dirigió: “Gracias padre”