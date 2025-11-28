Magaly Medina cuestiona la entrevista de la Chola Chabuca a Melissa Klug y Jesús Barco: “Es la incondicional de los tramposos”

Magaly Medina arremete contra la Chola Chabuca. América TV

Magaly Medina se enfrenta una vez más a La Chola Chabuca, personaje televisivo encarnado por Ernesto Pimentel. La conductora criticó su reciente entrevista realizada a Jesús Barco y Melissa Klug en el programa ‘Esta Noche’. La periodista dedicó severas críticas al formato conducido por Pimentel, focalizadas en el tipo de espacio que según su perspectiva, favorece a las figuras del espectáculo que buscan exponer su versión sin recibir cuestionamiento alguno.

Durante la última edición del 27 de noviembre de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina calificó la entrevista realizada por la Chola Chabuca como un escenario permisivo. “Melissa Klug y el Barco se sentaron en el programa de La Chola, donde ustedes ya saben que uno va a contar la historia que a uno le da la gana y la Chola nunca lo va a cuestionar”, indicó la conductora de TV.

Magaly Medina cuestiona la entrevista de la Chola Chabuca. ATV/ América TV

“Claro, uno va, se sienta y le dice el cuento que ella quiere. La Chola Chabuca es la esposa perfecta. Tú te vas, le dices lo que sea y te lo va a creer. Es la incondicional de todos los tramposazos, los sinvergüenzones de la farándula, los adictos de la farándula, los alcohólicos de la farándula, los golpeadores de la farándula. Ella los ama a todos, los quiere a todos, los blanquea a todos”, agregó.

Ernesto Pimentel entrevistó a Melissa Klug y Jesús Barco

Por primera vez en la televisión peruana, Melissa Klug y Jesús Barco se presentan juntos para revelar detalles de su actual dinámica sentimental, luego del sonado ampay que involucró al futbolista. La esperada conversación se emitirá este sábado en ‘Esta Noche’, programa conducido por la Chola Chabuca a través de América Televisión, y promete aclarar las dudas que aún rodean la relación.

Melissa Klug estuvo en el set de la Chola Chabuca. Esta Noche/ América TV

Melissa Klug llegó al set dispuesta a hablar sin filtros sobre su vida personal, las transformaciones que ha atravesado en los últimos meses y el complejo proceso de reconciliación tras el escándalo mediático. Uno de los temas centrales será precisamente cómo ha enfrentado la pareja las consecuencias del ampay, episodio que continúa marcando su vínculo. Durante la entrevista, la empresaria también se referirá a las cirugías estéticas recientes a las que se sometió: lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y luxación de costillas, procedimientos que —según afirma— buscaban ayudarla a sentirse mejor consigo misma. “Me siento feliz y renovada”, comenta en un adelanto, destacando que su nueva figura se inspira en la artista mexicana Thalía.

La presencia de Jesús Barco añade un componente decisivo a la conversación. Klug no pudo contener las lágrimas al recordar lo vivido tras el ampay y admitió que aún no ha perdonado completamente a su pareja. “Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado”, señala en el spot promocional.

Melissa Klug reconoció que aún no perdona a Jesús Barco. Esta Noche/ América TV

Barco, por su parte, reconoce sus errores y afirma que está comprometido en reparar el daño causado. “Tomé una mala decisión”, declara con evidente afectación.

La entrevista ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes ven este encuentro televisivo como un paso clave para entender el verdadero estado de la relación. En otro momento, Jesús deja ver que pese a estar separados, sigue compartiendo la misma casa con la madre de su hija. “Ya me duele la espalda, ya”, responde el futbolista cuando la Chola Chabuca le bromea que debe estar durmiendo en un mueble.

Melissa Klug y Jesús Barco se juntaron en Esta Noche. América TV