Melissa Klug y Jesús Barco aparecen juntos en televisión: “No lo he disculpado”

Por primera vez en la televisión, Melissa Klug y Jesús Barco compartirán el set para contar detalles de su dinámica sentimental luego del ampay que involucró al futbolista. La esperada entrevista se realizará en el programa ‘Esta Noche’, conducido por la Chola Chabuca, este sábado a través de América Televisión.

Melissa Klug llegó al set decidida a hablar sobre su vida actual, sus transformaciones personales y la situación con Barco. Uno de los puntos más relevantes que se abordará es el proceso de reconciliación posterior al incidente mediático protagonizado por el jugador, tema que persiste como parte central de su relación.

Durante la entrevista, Melissa Klug aborda abiertamente las cirugías estéticas a las que se sometió en las últimas semanas. La empresaria manifestó que eligió realizarse una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y la luxación de costillas con el objetivo de sentirse mejor consigo misma y alcanzar una figura que describe como inspirada en la artista mexicana Thalía. "Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona“, declaró la empresaria chalaca en un adelanto del programa.

Jesús Barco sorprendió a Melissa Klug

La aparición conjunta con Jesús Barco representa un episodio crucial para la pareja. Durante la grabación, Klug se mostró emocional y no ocultó sus lágrimas al relatar lo vivido tras el ampay. En sus palabras, la empresaria reconoció que aún atraviesa un proceso personal para perdonar a su pareja.

"Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado“, se escuchó en el spot promocional de América Televisión emitido esta semana.

Por su parte, Jesús Barco optó por mantener un tono sereno y aceptar su responsabilidad. En la conversación reconoce los errores cometidos y, visiblemente afectado, admite el impacto de sus acciones tanto a nivel personal como en la relación de pareja. “Tomé una mala decisión”, expresó el futbolista en la grabación, ratificando la sinceridad en sus disculpas públicas.

La expectativa por la aparición conjunta ha generado múltiples reacciones entre la audiencia y seguidores de ambos personajes. El hecho de que ambos hayan decidido presentarse en televisión nacional después de una etapa mediática marcada por rumores y cuestionamientos confirma la importancia de esta reunión para su presente como pareja.

Samahara Lobatón respalda a Jesús Barco tras ampay

En medio de las críticas y especulaciones sobre la relación entre Jesús Barco y Melissa Klug luego del ampay que difundió imágenes del futbolista en una piscina junto a otros deportistas y mujeres, Samahara Lobatón salió en defensa del jugador. La influencer minimizó el alcance del escándalo y afirmó que Barco no cometió una falta de gravedad.

Durante declaraciones a medios locales, Samahara Lobatón respaldó al futbolista, asegurando que su presencia en dicho evento se debió a una circunstancia desafortunada. "Jesús estuvo en el lugar equivocado. Yo he hablado muchísimo con él, le dije todo lo que pienso al respecto. A pesar de que recién había dado a luz, conversamos. Eso no quita que sea una excelente persona, yo lo quiero mucho“, expresó.

La influencer resaltó el trato cercano y cordial que mantiene con Jesús Barco, a pesar de la reciente polémica. Insistió en que el comportamiento del futbolista no debe interpretarse como una intención de dañar a la familia ni supone un problema insalvable en el entorno personal de la pareja.

Frente a preguntas sobre el futuro sentimental de su madre, Melissa Klug, Samahara Lobatón prefirió mantener distancia y aclaró que solo ella puede decidir cuándo y cómo referirse a su vida amorosa. "Mi mamá en algún momento hablará sobre sus cosas“, declaró, evitando comentarios sobre el rumbo de la relación tras el ampay.

