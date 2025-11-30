Perú

Elecciones primarias 2025: esta es la valla de participación que los partidos deben superar para seguir en carrera

La ONPE advirtió que solo las agrupaciones que superen el umbral podrán inscribir candidatos rumbo al 2026. Más de 83 mil afiliados están convocados a votar

Primarias 2025: 37 partidos inscriben
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Las elecciones primarias de 2025 empiezan este domingo 30 de noviembre con un requisito clave para los partidos políticos: superar el 10% de participación de sus afiliados. Solo cumpliendo esa valla legal podrán mantener sus candidaturas para el proceso electoral de 2026.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, confirmó a RPP que todo está listo para la jornada y que los primeros resultados oficiales se podrán revisar en tiempo real a través de la plataforma digital de la institución.

Despliegue nacional: 578 mesas y más de 83 mil afiliados convocados

Desde este sábado, la ONPE inició el despliegue del material electoral hacia 373 locales de votación en todo el país. Para esta primera fecha de primarias en modalidad de afiliados, solo dos partidos realizarán votación directa: Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano (APRA).

En total, se instalarán 578 mesas de sufragio para atender a los 83 mil afiliados que deberán acudir entre las 8:00 a.m. y 3:00 p.m.

Fecha de las elecciones primarias
Fecha de las elecciones primarias 2025. JNE.

Corvetto explicó que cada mesa contará con una laptop e impresora para agilizar el conteo y el llenado de actas. El escrutinio, realizado manualmente por los miembros designados por cada partido, tomará entre hora y media y dos horas.

“El Centro de Cómputo Nacional recibirá de inmediato las actas, y los resultados podrán verse en línea conforme vayan llegando”, indicó.

¿Qué pasa si un partido no alcanza el 10%?

La Ley de Organizaciones Políticas es clara: solo las agrupaciones que superen el 10% de participación de sus afiliados podrán presentar candidaturas válidas en las elecciones generales.

Cabe señalar que los partidos políticos solo pueden presentar candidatos si superan el 10% que exige la ley.Es decir, una participación menor invalida las listas y deja a la agrupación fuera de la contienda.

Los partidos políticos deben realizar
Los partidos políticos deben realizar elecciones primarias de manera simultánea mediante voto universal. | Fuente: Agencia Andina

¿Qué se elige en estas primarias?

Este domingo marca el primer filtro del calendario electoral rumbo a 2026. Los partidos deben definir a sus candidatos a:

  • Presidencia
  • Vicepresidencias
  • Senado (nación y región)
  • Cámara de Diputados
  • Parlamento Andino

Solo el APRA y Renovación Popular aplican voto universal: todos sus afiliados votan directamente y de manera secreta.

En los demás partidos, los militantes eligen hoy a delegados, quienes una semana después deberán escoger a los candidatos finales.

Modalidades de las elecciones primarias
Modalidades de las elecciones primarias en los partidos políticos. (Foto: JNE)

Participación en Lima y Callao: dónde votan los afiliados

Lima Metropolitana y Callao concentran la mayor cantidad de votantes inscritos para estas primarias:

  • 49 locales de votación
  • 95 mesas instaladas
  • 25.559 afiliados convocados

Los recintos se ubican principalmente en instituciones educativas distribuidas por distritos de alta densidad poblacional.

Casi 300 mil jóvenes tendrán
Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec

¿Quién proclama a los ganadores?

La ONPE procesará las actas, pero la proclamación final no le corresponde. Cada partido, a través de su órgano electoral central, deberá oficializar a sus ganadores, completar sus listas (con invitados o no, según estatuto) y remitirlas al Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

En diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones evaluará y calificará todas las candidaturas presentadas.

Las primarias de este domingo son apenas el inicio. Treinta y cuatro partidos y tres alianzas comenzarán a definir internamente quiénes competirán en las elecciones generales. Para el APRA y Renovación Popular, además, la jornada será decisiva: sin participación suficiente, sus candidaturas quedarían descartadas antes siquiera de iniciar la campaña.

