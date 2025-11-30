Perú

Elecciones primarias 2025: ¿qué se elige en esta primera fecha de hoy 30 de noviembre?

Treinta y nueve partidos y alianzas políticas definen a sus postulantes con distintas modalidades de votación en una jornada clave que marca el inicio del calendario electoral rumbo a los comicios generales del 2026

Primarias 2025: 37 partidos inscriben
Primarias 2025: 37 partidos inscriben sus fórmulas presidenciales. (Foto: Agencia Andina)

Las elecciones primarias que este domingo se celebran en Perú marcan el inicio formal del ciclo electoral hacia los comicios generales previstos para 2026. Treinta y nueve colectividades políticas, entre partidos y alianzas, participan en todo el territorio nacional con diferentes mecanismos de selección de sus postulantes.

Durante la jornada, dos agrupaciones optan por el voto universal directo de sus militantes, mientras el resto utiliza el sistema por delegados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales coordina el despliegue logístico y tecnológico para garantizar el desarrollo del proceso en los centros de sufragio habilitados en cada región.

¿Qué se elige en las primarias del 30 de noviembre?

En esta primera jornada de primarias en Perú, los partidos políticos y alianzas inician el proceso para definir a sus representantes rumbo a las elecciones generales de 2026. Se trata de un paso clave donde, según el sistema de cada agrupación, los participantes seleccionan a sus candidatos para los cargos de presidente, vicepresidente, senado, cámara de diputados y Parlamento Andino.

El único candidato a las
El único candidato a las elecciones de su distrito en Cajamarca no obtuvo la cantidad de votos exigida por ley para ser declarado como ganador en las elecciones municipales complementarias organizadas por la ONPE. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Solo Renovación Popular y el Partido Aprista Peruano (APRA) implementan el voto universal, permitiendo que sus afiliados elijan directamente a sus postulantes a través de un sufragio libre y secreto. En el caso de otras organizaciones, los militantes escogen a delegados, quienes posteriormente votarán para definir los nombres que aparecerán en la contienda general. De este modo, la jornada de hoy marca la preselección interna de las listas, un filtro fundamental en el calendario electoral nacional, bajo supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Modalidades de votación y despliegue en las primarias peruanas

La ONPE dispuso la instalación de 578 mesas en 373 recintos a nivel nacional, asignadas para los 82.819 inscritos en Renovación Popular y APRA, los únicos partidos que este año aplican voto universal. Lima Metropolitana y el Callao concentran la mayor parte de afiliados, con 49 recintos y 95 mesas para 25.559 electores, ubicadas principalmente en instituciones educativas de diversos distritos.

Entre los puntos de sufragio más relevantes en Lima figuran colegios y escuelas emblemáticas en sectores como Breña, La Victoria, Miraflores, Magdalena del Mar y Pueblo Libre. En la Provincia Constitucional del Callao, se incluyen planteles como el Politécnico Nacional, la IE 5050 San Pedro en Bellavista y Nuestra Señora de Belén en Ventanilla. Cada local cuenta con personal electoral y señalización para identificar las zonas de seguridad, puntos de transmisión y áreas restringidas para dispositivos electrónicos.

¿Cómo se realiza el conteo y transmisión de votos en las internas 2025?

Hay 68 vacantes para esta
Hay 68 vacantes para esta oportunidad de trabajo en ONPE. Foto: ONPE

Las actividades electorales se extienden desde las 08:00 hasta las 15:00 horas, según lo dispuesto por Piero Corvetto, jefe de la ONPE. El organismo nacional informó que el material electoral fue distribuido el sábado anterior bajo resguardo policial y monitoreo satelital, partiendo desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín hacia los puntos de votación en Lima y Callao.

El conteo será manual, a cargo de los miembros de mesa designados por cada agrupación, quienes deben completar un borrador antes de transcribir los resultados a una laptop provista en cada mesa. Las actas digitalizadas se remitirán en tiempo real al Centro de Cómputo Nacional, donde estarán disponibles en línea para la ciudadanía y los medios. Los datos reflejarán tanto la participación como el resultado de cada candidatura en cada mesa.

¿Qué partidos usan este mecanismo y cómo funciona?

Treinta y cuatro partidos y tres alianzas, entre ellas Unidad NacionalVenceremos y Fuerza y Libertad, eligen hoy a sus delegados. Estos deberán presentarse una semana más tarde para seleccionar a los postulantes definitivos que representarán a cada organización. En estos procesos internos, la ONPE no ejerce la administración directa, aunque ha proporcionado asistencia técnica a quienes la solicitaron.

Hay siete vacantes disponibles en
Hay siete vacantes disponibles en esta oferta laboral del ONPE. Foto: Gobierno del Perú

El plazo para remitir los resultados de las elecciones de delegados concluye el 3 de diciembre. Las agrupaciones tienen hasta el 15 para la proclamación ante el JNE, mientras el cierre de inscripciones de candidaturas vencerá el 23 de diciembre. El 7 de diciembre, la ONPE organizará la votación final de los delegados, movilizando a 1.291 representantes en 72 mesas de 30 recintos distribuidos en 28 distritos.

Fiscalización electoral y participación mínima

El Jurado Nacional de Elecciones movilizará 578 fiscalizadores y 20 supervisores para asegurar la transparencia normativa y el correcto desenvolvimiento de las actividades. La ONPE garantiza apoyo con recursos tecnológicos y personal especializado en cada recinto, además de la publicación en línea de los resultados y el acceso de la ciudadanía a toda la información relacionada con electores, asistencia y cómputo.

Un desafío señalado por especialistas es el umbral de participación mínima del diez por ciento, cifra exigida en el padrón de militantes de cada partido. Enzo Elguera, consultor electoral, indicó a RPP Noticias que algunos partidos podrían enfrentar dificultades para superar esta barrera por la diferencia entre los afiliados inscritos y quienes finalmente asisten. El listado de organizaciones abarca desde Acción Popular y Fuerza Popular hasta formaciones emergentes. Los resultados oficiales serán procesados por la ONPE, pero la proclamación final quedará bajo la responsabilidad de los órganos electorales de cada agrupación. Entre los materiales entregados figuran elementos clave para identificar aulas, zonas restringidas y reglas sobre el uso de dispositivos electrónicos en las cabinas de votación, priorizando la seguridad y la transparencia en cada fase del proceso.

