El dengue llega a la playa: EsSalud alerta expansión del Aedes aegypti a zonas del litoral peruano antes del verano

Composición: Infobae Perú

Con la llegada del calor y la apertura oficial de la temporada de verano, una nueva alerta sanitaria empieza a tomar protagonismo en las zonas costeras: el avance del dengue hacia espacios donde hasta hace poco no se registraba presencia del mosquito Aedes aegypti. La creciente afluencia de bañistas y comerciantes a las playas de Lima ha encendido las alarmas entre los especialistas, quienes advierten que las condiciones climáticas previstas para los próximos meses podrían acelerar la reproducción del vector transmisor.

En ese contexto, EsSalud viene intensificando sus acciones preventivas frente al aumento de casos reportados este año. Una de las más recientes intervenciones se realizó en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, donde personal de salud desarrolló una feria informativa dirigida a los veraneantes. Allí recordaron que la acumulación de agua limpia en baldes, bidones y recipientes, un fenómeno común en quioscos y puestos de comida, puede convertirse en un foco ideal para que el mosquito deposite sus huevos.

Mosquito en zonas costeras: qué advierten los especialistas

El dengue está cobrando un alto costo en Perú, con más de 18 mil casos reportados y 10 muertes en las primeras seis semanas del año. (Composición: infobae / Andina)

Durante la actividad, los equipos de EsSalud explicaron que la expansión del Aedes aegypti hacia distritos costeros está estrechamente vinculada al cambio climático, al aumento de temperaturas cálidas y al desplazamiento constante de personas desde regiones altamente afectadas. Todos estos factores han permitido que el vector se adapte con rapidez a nuevos entornos, incluyendo áreas de playa donde su presencia era inusual.

La doctora Yudy Condor Rojas, jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Prestacional Rebagliati, señaló que muchos comerciantes almacenan agua por más de tres días en envases grandes, sin tapas ni medidas de protección. Ese simple descuido puede originar cientos de larvas. “El dengue es una enfermedad viral que sigue siendo un problema de salud pública por su elevada morbilidad”, recordó la especialista, destacando que incluso en ambientes urbanos y semiurbanos el riesgo está en aumento.

A escala institucional, EsSalud ya ha registrado 9.615 casos de dengue en lo que va del año, con una incidencia de 76.6 por cada 100 mil asegurados. Las redes asistenciales más afectadas se ubican en Jaén, Tarapoto, Loreto, Moyobamba y Piura, zonas donde se han reportado simultáneamente brotes y alta transmisión. Con la llegada del verano 2026, que incluirá temperaturas superiores al promedio y lluvias intensas en la selva y la costa norte, el riesgo podría elevarse aún más.

Ante este escenario, la recomendación principal para quienes visiten playas y espacios abiertos es el uso constante de repelente, aplicado entre 15 y 20 minutos después del bloqueador solar. Este producto debe colocarse en las zonas expuestas del cuerpo: rostro, cuello, brazos, piernas, orejas y pies. Además, se insta a evitar la acumulación de agua en recipientes y a revisar con frecuencia los envases utilizados en puestos de comida o zonas de descanso.

¿Qué es el dengue y cómo se transmite?

Los niños menores de 11 años son los más afectados por la epidemia de dengue en Maynas, Loreto. Foto: Composición Infobae Perú

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus dengue, que se transmite a través de la picadura de la hembra del mosquito Aedes aegypti. Este insecto se reproduce en depósitos de agua en los hogares y pica a personas enfermas para luego transmitir el virus a personas sanas.

El Aedes aegypti es un mosquito de tamaño mediano, con un cuerpo oscuro y líneas de escamas blancas y plateadas que forman un diseño similar a una lira. Sus patas presentan anillos blancos en las articulaciones, lo que facilita su identificación.

El tiempo de incubación del virus en el cuerpo humano es de 5 a 15 días desde la picadura del mosquito.

Síntomas y tratamiento del dengue

El dengue puede presentar síntomas variables; reconocer las señales de alarma a tiempo puede salvar vidas, especialmente en niños y adultos mayores. Foto: Composición Infobae Perú/EsSalud

Existen dos formas de manifestación del dengue:

Dengue clásico : fiebre alta (mayor a 38 °C), dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor abdominal, muscular y articular, además de erupciones cutáneas similares al sarpullido.

Dengue hemorrágico: además de los síntomas anteriores, se presentan moretones en la piel y sangrados.

No existe un tratamiento específico para el dengue, pero los síntomas pueden aliviarse con analgésicos y antipiréticos como paracetamol. Es importante que los pacientes eviten la automedicación, permanezcan en reposo e ingieran líquidos en abundancia.

Si una persona presenta fiebre continua y otros síntomas característicos, debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud para realizarse los exámenes necesarios y recibir atención médica.

En casos de dengue hemorrágico, los pacientes deben permanecer bajo observación médica para detectar signos de alarma y evitar complicaciones, como sangrados graves o caída de la presión arterial.