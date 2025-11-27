Eliminan más de 20 toneladas de posibles criaderos del zancudo Aedes aegypti en San Martín

Eliminan más de 20 toneladas de criaderos de zancudos en Moyobamba para frenar el dengue

La provincia de Moyobamba fue escenario de una amplia campaña de limpieza que permitió eliminar más de 20 toneladas de potenciales criaderos de zancudos, como parte de las acciones emprendidas para prevenir la propagación del dengue en la región de San Martín. Las jornadas, organizadas por el Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección Regional de Salud (Diresa) San Martín, respondieron al incremento de lluvias y a la amenaza que representa el mosquito Aedes aegypti, transmisor de varias enfermedades.

Estrategia focalizada en sectores clave

Las actividades de recolección, realizadas en los sectores de Lluyllucucha, Belén, Calvario y Zaragoza, involucraron la identificación de 53 puntos de acopio estratégicos en toda la ciudad. En esos lugares se retiraron recipientes y objetos que pueden acumular agua, como baldes, cáscaras de cacao y coco, chapas, tinas, botellas, juguetes, llantas, ollas y latas. Estos envases constituyen entornos propicios para la reproducción del Aedes aegypti, ya que suelen almacenar agua de lluvia o de uso doméstico.

La movilización contó con el respaldo y participación del personal de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud (Ogess) Alto Mayo, agentes de la municipalidad provincial, integrantes de instituciones educativas, organizaciones públicas y privadas, así como vecinos y miembros del Comité Provincial de Salud.

La eliminación de 20,7 toneladas de materiales considerados criaderos potenciales fue el resultado de un trabajo articulado y comunitario. El operativo forma parte de una estrategia de prevención que, además de la limpieza, integra vigilancia epidemiológica y educación ciudadana.

Avances en la prevención del dengue en San Martín

El director de la Ogess Alto Mayo, Miguel Vela López, destacó la importancia de dar continuidad a estas campañas para sostener el control del vector y proteger la salud pública. Señaló que estas iniciativas se inscriben dentro de una política de monitoreo constante y operativos periódicos, acompañados de comunicación de riesgos para sensibilizar a la población.

En la región, estos operativos buscan anticiparse a eventual brotes de dengue, enfermedad que afecta principalmente durante la temporada de lluvias. El “Plan de prevención y control del dengue para el año 2025” se ha fijado como meta reducir los casos y evitar complicaciones derivadas del contagio por Aedes aegypti.

El peligro del Aedes aegypti y las enfermedades que transmite

El mosquito Aedes aegypti es conocido por ser el transmisor principal de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Todas estas infecciones tienen alto impacto en la salud pública por su capacidad de generar cuadros febriles agudos, erupciones y complicaciones potencialmente mortales.

El dengue, en particular, puede evolucionar hacia formas graves, como el dengue hemorrágico, que puede provocar shock y fallecimientos si no se trata a tiempo. El zika y el chikungunya también representan riesgos, sobre todo en mujeres embarazadas y poblaciones vulnerables. Las estrategias de eliminación de criaderos constituyen la primera línea de defensa comunitaria para evitar brotes epidémicos.

Participación y corresponsabilidad social

Las autoridades sanitarias han hecho un llamado a la población de Moyobamba y alrededores para continuar con la eliminación frecuente de objetos y recipientes que puedan acumular agua, reforzando tanto las acciones estatales como la corresponsabilidad ciudadana en la lucha contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

El operativo realizado en San Martín evidencia la coordinación entre sectores públicos y privados, y la importancia de la acción colectiva para reducir los riesgos sanitarios en época de lluvias.