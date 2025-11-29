Perú

Hospital Eduardo Rebagliati: médicos operan a un bebé dentro del útero y la gestación continúa con éxito

La técnica empleada consistió en extraer temporalmente el útero, identificar la posición exacta del feto con ecografía y reparar el defecto en la columna vertebral mediante cirugía de alta precisión

El procedimiento implicó la intervención
El procedimiento implicó la intervención de especialistas en medicina materno fetal, neurocirugía pediátrica, anestesiología y enfermería - Créditos: Essalud.

Un equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, perteneciente al Seguro Social de Salud (EsSalud), alcanzó un avance relevante en la medicina peruana al efectuar, por primera vez en este centro, una cirugía fetal para corregir espina bífida abierta en un feto con 24 semanas de gestación.

El procedimiento se realizó gracias a la coordinación entre especialistas en medicina materno fetal, neurocirugía pediátrica, anestesiología y personal de enfermería. El equipo, bajo la dirección del doctor Igor Huerta, coordinador de la Unidad de Cirugía Fetal del centro médico, intervino quirúrgicamente y reparó el defecto en la columna del feto.

Para lograr este resultado, se realizó una incisión en el útero, el cual fue previamente extraído del abdomen de la paciente, y se determinó la posición exacta del feto utilizando ecografía de alta precisión.

“El objetivo es ofrecer al bebé una mejor calidad de vida desde antes de nacer, evitando que la lesión esté en contacto con el líquido amniótico, lo cual deterioraría progresivamente su sistema nervioso. Esta intervención temprana mejora su pronóstico y reduce las secuelas neurológicas”, explicó el doctor Huerta.

Tras la intervención, el útero
Tras la intervención, el útero fue cerrado y reinsertado en el abdomen materno, y madre e hijo continúan el embarazo bajo seguimiento estricto, con el desafío de alcanzar las 38 semanas de gestación - Créditos: Essalud.

Concluida la cirugía fetal, los especialistas cerraron el útero y lo devolvieron al organismo materno, permitiendo que el embarazo continúe bajo seguimiento permanente.

El principal desafío en adelante es que la gestación progrese hasta alcanzar 38 semanas, periodo sugerido por los expertos para maximizar los efectos de la operación. Actualmente, la madre y el feto permanecen en condiciones estables, cumpliendo rigurosos controles médicos.

Para el Hospital Rebagliati, este caso representa un hito en la atención materno-fetal en el país. Es la primera vez que se implementa la corrección de espina bífida intrauterina en ese establecimiento, lo que representa un paso importante hacia la oferta de innovaciones médicas de alta complejidad a las familias afiliadas al sistema de salud pública.

Esta operación constituye un hito
Esta operación constituye un hito en la medicina materno-fetal peruana y amplía las alternativas de tratamiento avanzado para afiliados al sistema público de salud - Créditos: Essalud.

El vocero subrayó el valor del diagnóstico precoz en el entorno fetal, ya que así se identifican con mayor anticipación las malformaciones y es posible derivar a las gestantes a intervenciones adecuadas.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Essalud, doctor Segundo Acho Mego, indicó que la intervención refleja el compromiso de la institución con la atención médica humanizada, segura y de calidad, fortaleciendo su capacidad resolutiva y promoviendo la innovación en beneficio de sus asegurados.

Operación en Essalud

Juan Matías, afiliado de 70 años, estuvo en riesgo inminente de perder su pierna izquierda a causa de una severa complicación de pie diabético y una isquemia avanzada que detuvo por completo la circulación en toda la extremidad.

Luego de más de dos décadas enfrentando una diabetes de difícil control, a comienzos de este año experimentó una obstrucción arterial grave que interrumpió totalmente el flujo sanguíneo hacia su pierna. El intento de bypass quirúrgico tampoco logró restablecer la arteria, y los médicos evaluaron la amputación como única alternativa.

El abordaje multidisciplinario y el
El abordaje multidisciplinario y el empleo de procedimientos de alta complejidad posibilitaron preservar la extremidad afectada y mejorar la calidad de vida del paciente - Créditos: Essalud.

En ese contexto, especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud conformaron una junta médica multidisciplinaria para valorar nuevas opciones. Optaron por un procedimiento innovador: la revascularización endoluminal, técnica que permite limpiar arterias bloqueadas y restablecer la irrigación.

Según el doctor Miguel Ángel Bedriñana, del Servicio de Radiología Intervencionista, esta intervención ofrece una alternativa para quienes enfrentan pie diabético con isquemia severa, una situación que puede conducir a amputaciones mayores si no se trata oportunamente.

