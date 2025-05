Minsa advierte sobre las consecuencias del consumo excesivo de paracetamol

Un hombre con dolor abdominal. (AdobeStock)

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó un llamado de atención sobre las posibles consecuencias del consumo excesivo de paracetamol, un analgésico ampliamente utilizado para el tratamiento del dolor y la fiebre.

Pese a su eficacia, el uso indebido del paracetamol puede desencadenar serios problemas de salud, especialmente relacionados con el daño hepático y renal.

El paracetamol se encuentra en más de 600 fármacos disponibles, tanto de venta libre como con receta. Ante ello, el Minsa subrayó la importancia de no exceder la dosis recomendada.

Tal como indicó Roselly Robles, encargada del Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos (Cenadim) del Minsa, es esencial respetar el límite diario al usar un producto solo o en combinación con otros que contengan este ingrediente.

El consumo recomendado para adultos suele ser 500 mg cada seis a ocho horas, con un tope de 4 gramos al día. En mujeres embarazadas o en lactancia, debe usarse la dosis más baja que el médico indique.

El Ministerio de Salud advirtió sobre los problemas asociados al excesivo consumo de paracetamol.

Consecuencias del consumo excesivo de paracetamol

Una ingesta elevada puede provocar síntomas de sobredosis, incluyendo náuseas, vómitos y dolor abdominal, y podría resultar en daños renales o hepáticos irreversibles. Estos efectos adversos hacen crucial que, aunque sea un medicamento de venta libre, su uso esté limitado a tratamientos de corto plazo para molestias menores. En caso de que el dolor persista, debe consultarse a un médico inmediatamente.

El riesgo aumenta significativamente cuando el paracetamol se consume con alcohol, ya que esta combinación potencia la toxicidad hepática. Otro punto crítico es el uso en niños; siempre debe administrarse bajo prescripción médica adecuada a la edad y peso del niño, evitando las dosis destinadas a adultos.

Los especialistas advierten que el daño hepático es uno de los efectos más graves por sobredosis, manifestándose, en ocasiones, sin síntomas inmediatos mientras el daño interno avanza. Convulsiones, ictericia y pérdida de apetito son algunas señales que podrían indicar intoxicación.

Roselly Robles también señaló que para cualquier duda respecto al uso del paracetamol, los ciudadanos pueden buscar asesoramiento a través de la Línea 113 o en las farmacias públicas.

El paracetamol, aunque generalmente seguro, no está exento de provocar problemas de salud cuando se administra incorrectamente. La insuficiencia renal y los trastornos gastrointestinales son otros efectos secundarios notables, exacerbados con el uso prolongado y sin supervisión médica. Además, no se deben descartar posibles reacciones alérgicas o interacciones negativas con otros medicamentos.

Los profesionales de la salud insisten en la importancia de adherirse a las indicaciones de uso y de estar alerta ante cualquier síntoma de sobredosis. En casos serios, la sobredosis podría tener consecuencias irreversibles. Para prevenir estos riesgos, el Ministerio de Salud recalca la necesidad de educación y concienciación sobre el uso correcto de medicamentos de libre acceso.

El paracetamol continúa siendo una opción ampliamente utilizada para tratar el dolor y la fiebre. Sin embargo, el Ministerio pone en relieve que la seguridad depende directamente del cumplimiento riguroso de las dosis adecuadas, así como de la consulta con profesionales ante cualquier inquietud o síntoma adverso. Esta precaución es vital para mantener la efectividad de este fármaco y minimizar sus potenciales riesgos.

El paracetamol es consumido a diario por miles de personas alrededor del mundo.

¿Paracetamol e ibuprofeno son lo mismo?

En Perú, paracetamol e ibuprofeno son analgésicos comunes para dolor leve a moderado y fiebre. Aunque de uso similar, son distintos y actúan diferente. Conocer sus diferencias es crucial para un uso seguro y efectivo. Ambos son analgésicos y antipiréticos, pero de categorías farmacológicas distintas.

El paracetamol o acetaminofén es un analgésico no opioide que actúa en el cerebro inhibiendo la producción de prostaglandinas, que causan dolor y fiebre. No tiene efectos antiinflamatorios significativos y es más útil para dolores leves a moderados y fiebre, pero no para la inflamación como en artritis o lesiones musculares.

En tanto, el ibuprofeno, un AINE, a diferencia del paracetamol, inhibe la producción de prostaglandinas en cerebro y tejidos periféricos, reduciendo dolor, fiebre e inflamación. Esto lo hace más efectivo para dolores inflamatorios (articulares, musculares, lesiones) y afecciones como la artritis.