Acuerdo por los primeros 1000 días de los niños y niñas del Perú

Perú: casi cuatro millones de niños viven en pobreza

El Acuerdo Nacional es un foro permanente de diálogo y concertación en nuestro país, donde el Ejecutivo en sus tres niveles de Gobierno, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil definen políticas de Estado con una visión de largo plazo para el desarrollo sostenible del país.

Este 24 de noviembre, el Acuerdo Nacional aprobó la trigésima sexta Política de Estado sobre Desarrollo Infantil Temprano (DIT). Esta decisión marca un hito para la Primera Infancia en el Perú. El país se comprometió a garantizar la protección de la vida, la salud y el desarrollo integral de niñas y niños desde la gestación y sus primeros cinco años, etapa en la que se define, en gran medida, su capacidad para alcanzar su potencial y consolidarse como personas saludables, responsables y productivas. Esto contribuirá a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, reducir las desigualdades, promover la equidad y fortalecer la competitividad y el desarrollo del país.

Para lograr el Desarrollo Infantil Temprano en los niños y niñas, durante los cinco primeros años de vida (1000 días), se debe garantizar que el embarazo sea en condiciones óptimas y que los bebés nazcan con buen peso y a término (entre las 38 y 40 semanas). Que se genere el apego seguro (vínculo afectivo entre madre y el bebé), que tengan un adecuado estado nutricional, sin desnutrición ni anemia, que logren comunicarse verbalmente de forma efectiva, que caminen solos, que aprendan a reconocer, expresar y manejar sus emociones y comportamientos; y que desarrollen la función simbólica, entendida como la capacidad de representar, a través del juego, acontecimientos que no están presentes.

Estos 7 resultados son medidos anualmente por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES, por lo que la decisión de que el Gobierno Nacional reporte en el seno del Acuerdo Nacional, los avances en la implementación de la Política de Estado DIT de forma semestral, contribuirá a dar a conocer los avances y a tomar decisiones basadas en evidencia, que incidan en los resultados esperados.

Tan importante como tener datos para tomar decisiones, es contar con presupuesto para implementar las acciones y es por ello que desde el 2019 se implementó el Programa Presupuestal orientado a Resultados DIT (PPoR DIT), con el fin de que las medidas y acciones para lograr el DIT cuenten con el financiamiento para cada una de las entidades involucradas y de esa forma se avance en la implementación de los paquetes de servicios que sean necesarios. Después de 6 años de esta decisión, es importante analizar qué modelo de gobernanza se necesita para que esta política de Estado, que ya cuenta con instrumentos diseñados y en implementación, tenga resultados en corto plazo.

La implementación de los servicios se realiza a nivel local, por lo que la estrategia territorial Primero la Infancia debe ser fortalecida de la mano y articulada con los Gobiernos Regionales y locales, en el marco del proceso de descentralización, pero con un liderazgo claro desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y con la participación de diferentes entidades públicas que se encuentran en los territorios.

Finalmente, este importante compromiso del país se adopta a cinco meses de las próximas elecciones, por lo que los partidos políticos que participarán en contienda electoral tendrán que fijar también como prioridad lograr el Desarrollo Infantil Temprano en todos los niños y niñas del Perú y para ello, el liderazgo del próximo Presidente o Presidenta del Perú será fundamental.