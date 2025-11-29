Perú

Mincetur solicita hoja de ruta al alcalde de Urubamba por concesión de buses en Machu Picchu

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, señaló que convocará una mesa de diálogo con autoridades locales y regionales

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo impulsa acciones para reestablecer el servicio de buses entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela, buscando la intervención directa del municipio para destrabar el conflicto en el principal atractivo turístico del país| América Noticias

La crisis en el sistema de transporte hacia la ciudadela inca de Machu Picchu sigue generando repercusiones en el sector turístico peruano. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) solicitó formalmente al alcalde de Urubamba, Ronald Vera, que remita la hoja de ruta definida para la concesión del servicio de buses en Machu Picchu, según informó América Noticias.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, confirmó la iniciativa en un evento reciente, detallando que la solicitud fue enviada como medida inmediata para responder al clima de incertidumbre convertido en protestas y bloqueos en la región.

“Hemos estado muy atentos, por supuesto, haciendo seguimiento a la situación del transporte en Machu Picchu. [...] lo más inmediato que hemos hecho es pedir formalmente al alcalde que nos alcance cuál es la hoja de ruta que se ha establecido para la convocatoria, para la concesión de esta línea”, explicó la titular.

La gestión de la ruta de buses que conecta Machu Picchu Pueblo y la ciudadela arqueológica ha sido atribución de la autoridad local tras el fin de la concesión de Consetur. El alcalde de Urubamba otorgó la autorización a la empresa San Antonio de Torontoy, lo que generó el inicio de protestas y el bloqueo de la vía férrea, afectando a miles de turistas varados en la zona.

Machu Picchu: transporte turístico se
Machu Picchu: transporte turístico se normalizará con flota completa de San Antonio de Torontoy. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina/RPP)

Convocará mesa de diálogo

El Ejecutivo instó a sumar esfuerzos interinstitucionales. En ese sentido, la ministra indicó que “además de la hoja de ruta, convocará una mesa de trabajo con el alcalde de Urubamba en busca de una solución”, y resaltó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ya estableció un canal específico para el diálogo.

Desde Mincetur enfatizaron que la competencia para decidir sobre las rutas corresponde al ámbito local y que el gobierno central solo puede “prestar el apoyo necesario para superar la problemática”. Asimismo, señaló que la PCM continuará colaborando con las autoridades locales para avanzar en el proceso de normalización del transporte.

La ministra se refirió al tema durante la presentación de otro proyecto estratégico nacional, mientras la atención pública permanece centrada en los efectos que la crisis del transporte genera sobre el turismo en uno de los principales destinos del país.

Perú fija tarifas precios promocionales
Perú fija tarifas precios promocionales para ingresar a Machu Picchu| Foto: Boletomachupicchu.com

Precios de boletos a Machu Picchu

El Ministerio de Cultura dispuso que durante 2026 las tarifas promocionales para ingresar a los principales circuitos de Machu Picchu serán de 64 soles para el público general y 32 soles para estudiantes universitarios, técnicos y menores de edad entre 3 y 17 años. Esta estructura tarifaria aplica para circuitos como el panorámico, el clásico y el de la realeza, abarcando rutas como la terraza superior, la Portada Intipunku, el Puente Inka, rutas diseñadas y algunas áreas abiertas solo en temporada alta.

En el caso de la Montaña Machu Picchu, la Montaña Huayna Picchu y la Gran Caverna, las tarifas fijadas ascienden a 112 soles para el ingreso general y 80 soles para estudiantes y menores. Estas rutas están disponibles solo en temporada alta y buscan diversificar la experiencia turística en la zona arqueológica. Los menores de 3 años acceden gratuitamente acompañados de un adulto responsable.

