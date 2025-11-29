Perú

Gobierno de José Jerí firma adenda N.º 11 para modernizar el aeropuerto de Tumbes y otras terminales

El plan incluye la construcción de nuevas salas de embarque, pistas, estacionamientos, mejor en los servicios, acelerar la inversión y ampliar la conectividad del país

El gobierno de José Jerí concretó la firma de la adenda N.º 11 con la empresa Aeropuertos del Perú (AdP), que permitirá la modernización de doce terminales del país, incluido el aeropuerto de Tumbes.

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, este proyecto tendrá un alcance importante. “La adenda contempla la ampliación y modernización de 12 aeropuertos regionales (6 de frontera), lo que a su vez impactará en 20 millones de beneficiarios”, dijo el mandatario.

El plan incluye la construcción de nuevas salas de embarque, pistas, estacionamientos y servicios mejorados. Además, se busca acelerar la inversión destinada al desarrollo de los terminales aéreos provinciales y ampliar la conectividad del país.

Coordinación para obras

A la cita también asistió Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Congreso, y Héctor Ventura, legislador de Fuerza Popular y electo por esta región. Las autoridades establecieron como prioridad la respuesta al desarrollo de infraestructura.

Durante su visita, el jefe de Estado se dirigió a la Plaza de Armas de Tumbes para izar el pabellón nacional y entonar el himno. La agenda también consistió en a preparación ante lluvias y el refuerzo de la seguridad en frontera, a fin de cerrar brechas y proteger a la población.

Por otro lado, planteó al Poder Legislativo que las Fuerzas Armadas sean las encargadas de resguardar las fronteras, entre ellas, las provincias de tumbes colindantes con Ecuador. “En el Congreso de la República hay una iniciativa que está pendiente de ser analizada en la Comisión de Constitución por el cuál se modifica la Constitución del Perú y se encarga el resguardo de las fronteras, ya no a la policía sino a las Fuerzas Armadas. Nosotros como Ejecutivo vamos a solicitar que el Congreso priorice el debate en la Comisión de Constitución", explicó.

Obras en Tumbes

A mediados de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) finalizó los trabajos de mantenimiento en el puente Aeropuerto, situado en el kilómetro 1288 de la carretera Panamericana Norte, tramo Máncora – Puente La Paz, en Tumbes. La intervención estuvo a cargo de la Unidad Zonal Tumbes de Provías Nacional y beneficiará a más de 100 mil viajeros que utilizan este importante corredor vial.

La obra incluyó el reforzamiento estructural de ambos pilares del puente, que alcanza una longitud de 40,5 metros. Según el reporte oficial, estas labores permitirán que la infraestructura soporte la circulación diaria de vehículos y peatones, garantizando mejores condiciones de seguridad y continuidad para el transporte en el norte del país.

Con el mantenimiento terminado, el flujo de tránsito experimenta una mejora notable en seguridad y operatividad. El MTC destacó que la carretera Panamericana Norte funciona como una vía clave para el traslado de carga y pasajeros, consolidándose como un eje estratégico para la conectividad regional y nacional.

El ministerio indicó que esta intervención responde a un plan permanente de mantenimiento de infraestructura vial nacional no concesionada, con especial atención en rutas de alto tráfico. Asimismo, aseguró que seguirán ejecutando obras similares en distintas regiones, con el fin de fortalecer la red vial bajo criterios de calidad y eficiencia.

