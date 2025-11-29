Perú

Buses con hinchas del Palmeiras que tardaron 5 días en llegar a Lima fueron recibidos con cánticos y una verdadera fiesta en Miraflores

La barra del cuadro paulista fue recibida en Lima con cánticos, música y muestras de apoyo de otros grupos de aficionados. Se generó un ambiente festivo en la ciudad

Buses con hinchas del Palmeiras llegaron luego de 5 días (Créditos: @OficialCorredor)

Cuatro autobuses repletos de seguidores del Palmeiras arribaron la noche del viernes a Lima tras un extenso trayecto de cinco días, justo en la antesala de la final de la Copa Libertadores, que enfrenta al club paulista contra Flamengo este sábado en el Estadio Monumental.

La llegada de los aficionados, miembros de la reconocida barra Mancha Verde, fue motivo de celebraciones y cánticos en las inmediaciones del distrito limeño de Miraflores, donde otras agrupaciones de hinchas les dieron una calurosa bienvenida, según se observa en la cuenta @OficialCorredor.

El viaje de la caravana partió desde Brasil y sorteó distintas regiones antes de arribar a la capital peruana. Parte del grupo atravesó la frontera por Tacna tras cruzar Chile, mientras que otro contingente ingresó por Puno, zona de altura donde varios sintieron el impacto de los más de 3.800 metros sobre el nivel del mar.

El trayecto de la caravana
El trayecto de la caravana incluyó el paso por distintas regiones, con grupos que atraviesan Tacna y Puno, donde enfrentaron las condiciones de altura sin perder el ánimo - Créditos: @OficialCorredor.

A pesar de las dificultades, la travesía hasta Lima no quebró el ánimo de los fanáticos, que llevaron banderas, tambores y cánticos durante todo el trayecto.

El recibimiento en Miraflores congregó a cientos de seguidores que portaban camisetas, bufandas y estandartes del equipo, inyectando un ambiente festivo en una de las principales zonas turísticas de la ciudad.

Las muestras de afecto incluyeron aplausos y música, en una demostración de unidad entre quienes recorrieron carreteras sudamericanas y aquellos que ya se encontraban en Perú.

El arribo de los hinchas
El arribo de los hinchas potenció la expectativa por la final, que se disputará este sábado y atraerá a miles de simpatizantes de ambos clubes de toda Sudamérica - Créditos: @OficialCorredor.

La llegada de los autobuses refuerza la expectativa generada por la final del torneo, programada para este sábado a las 16:00 (hora peruana). El Estadio Monumental recibirá a millares de simpatizantes de ambos equipos, en lo que promete ser una de las jornadas deportivas más relevantes del año para el continente.

La ciudad de Lima, convertida en epicentro del fútbol sudamericano, vive horas intensas cargadas de pasión y color gracias a la presencia masiva de hinchas extranjeros.

Banderazo del Palmeiras

Aficionados del equipo paulista realizaron banderazos en diversos sectores de la ciudad para expresar su entusiasmo y respaldo al club en la previa del encuentro final.

Uno de los principales puntos de reunión fue la playa La Herradura, ubicada en Chorrillos, donde numerosos hinchas del ‘Verdao’ se concentraron en los alrededores de bares y locales nocturnos. Imágenes difundidas mostraron una alta presencia de banderas, coreografías y cánticos, en el marco de una jornada caracterizada por la masiva llegada de simpatizantes.

Los hinchas de Palmeiras alientan a su equipo en la previa de la final de la Copa Libertadores (Créditos: Canal N)

En estos espacios, establecimientos habilitaron zonas para recibir a los aficionados, quienes decoraron los locales con estandartes del club y se distribuyeron en diferentes áreas realizando gestos visibles de apoyo al equipo.

El mayor despliegue de la hinchada se observó a partir de las 20 horas, momento de mayor concurrencia, con seguidores vestidos con los colores del Palmeiras que cantaron en portugués y desplegaron bufandas y banderines identificados con la institución.

Para garantizar el orden y la seguridad, el operativo policial incluyó la presencia de patrulleros y agentes ubicados en puntos clave, además del acompañamiento de personal de serenazgo en el desarrollo de las actividades.

La instancia decisiva del torneo atrajo a turistas y seguidores de distintas nacionalidades a la ciudad de Lima. El aumento en la afluencia de público implicó adaptaciones logísticas en bares, restaurantes y áreas cercanas al estadio y a los balnearios, priorizando tanto la seguridad como la atención a los visitantes. En múltiples espacios públicos, los cánticos e himnos de aliento se acompañaron con banderas y muestras de cordialidad entre los aficionados.

