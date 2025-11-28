Miles de hinchas brasileños se encuentran en Lima para la final de la Copa Libertadores 2025 | Latina TV

Decenas de hinchas del Flamengo y Palmeiras protagonizaron una travesía única con destino a la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima. Procedentes de Tabatinga y Manaos, los aficionados llegaron al puerto Ganso Azul en Iquitos, desbordando entusiasmo entre cánticos, banderolas y el tradicional rojo-negro y verde-blanco de sus clubes. Con expresiones de gratitud y alegría, un seguidor brasileño destacó a Latina Noticas: “Es primera vez aquí en Iquitos. Muy agradecido, pueblo peruano, muy bonito, muy, muy hermoso. Estoy muy contento de estar acá”.

El desplazamiento no solo implica pasión, sino también una importante inversión económica. Cada hincha ha desembolsado alrededor de 5.000 soles para cubrir el trayecto fluvial desde la frontera brasileña hasta la selva peruana, a lo que se suma el boleto aéreo hasta Lima. Esta suma se refiere solo a transporte, sin considerar la alimentación o gastos adicionales. La cifra representa un ahorro en comparación al costo de un vuelo directo Brasil-Lima, que supera los 7.000 soles. Este factor fue determinante en la elección de una ruta más extensa, pero accesible, para asistir a la cita que coronará al campeón continental.

Hinchas del Flamengo y Palmeiras gastan más de S/ 5 mil para llegar a Iquitos y viajar a Lima para la final de la Copa Libertadores 2025

Expectativa y pasión a flor de piel

Bajo el sol amazónico, la emoción no tardó en hacerse sentir. Los hinchas, con cánticos como “¡Ohhhhhhh, copa!”, celebraron su llegada y reafirmaron su ilusión de presenciar un momento histórico. “Muy esperanzoso que seamos campeón, tetracampeón”, manifestó un fanático vestido con la camiseta del Flamengo, mientras otros seguidores aportaron sus pronósticos para el partido: “Flamengo, dos a cero”. Por su parte, simpatizantes del Palmeiras respondieron “dos uno”, avivando la rivalidad con optimismo y buen humor. La fiesta del fútbol ya se vive en suelo peruano, a la espera de que más aficionados brasileños arriben entre hoy y mañana.

El camino hacia Lima: logística y fervor

Desde Iquitos, el grupo de hinchas se organiza para abordar vuelos rumbo a Lima, con el objetivo de llegar con antelación y acompañar a sus equipos en todos los momentos previos al partido. La logística del viaje, que une la selva y la capital, incluye extensas horas en bote y conexión directa con la efervescencia futbolística que, por estos días, domina la ciudad. Sin radares, ni comunicación por radio, los aficionados siguen su camino impulsados por la esperanza de la victoria.

El sacrificio realizado por los hinchas brasileños pone en evidencia el significado internacional de la final de la Copa Libertadores 2025, uno de los eventos deportivos más importantes del continente. La cita enfrenta a dos gigantes del fútbol sudamericano, cuyos seguidores no reparan en esfuerzos ni kilómetros para estar presentes en la definición del título.

Lima, sede de la gran final del continente

La capital peruana será otra vez el escenario de una final de Copa Libertadores, tal como ocurrió en ocasiones recientes. La elección de Lima responde a una decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) debido a la infraestructura moderna, la logística y la capacidad de albergar a miles de visitantes internacionales. El partido entre Flamengo y Palmeiras se disputará este sábado 29 de noviembre, a las 15:00 (hora peruana), en el Estadio Monumental, donde se espera un lleno total y estrictas medidas de seguridad para el evento.

La Copa Libertadores representa el sueño máximo para clubes y aficionados, símbolo de gloria, historia y rivalidad. El choque entre cariocas y paulistas definirá al campeón de América de 2025, y los hinchas, conscientes del hito, no escatiman recursos para alentar a sus colores en un partido que promete emociones de principio a fin.

Con la llegada creciente de brasileños al país, Lima se prepara para vivir una jornada inolvidable, donde la pasión sudamericana se hará sentir dentro y fuera del estadio. La travesía de los seguidores de Flamengo y Palmeiras es testimonio de la entrega y la devoción que solo la Libertadores puede inspirar.