Perú

Asesinan a exfutbolista frente a su esposa antes de jugar una ‘pichanga’ en Villa El Salvador

El joven Jean Pierre Bernaute Domínguez, de 27 años, fue atacado por dos sujetos armados cuando se encontraba con su esposa en su vehículo

Asesinan a exfutbolista frente a su esposa cuando salía de jugar en Villa El Salvador| ATV

Un exfutbolista de 27 años, identificado como Jean Pierre Benaute Domínguez, fue acribillado frente a su esposa dentro de su vehículo en Villa El Salvador, Lima, donde iba a jugar una ‘pichanga’ con amigos, según reportó ATV. El ataque ocurrió en la noche del jueves, cuando el joven iba a ingresar a un complejo deportivo.

Testigos señalaron que dos sujetos se acercaron a pie hasta el automóvil donde permanecía Bernaute junto a su esposa, dispararon en repetidas ocasiones y escaparon inmediatamente de la escena. La víctima intentó llegar a un hospital cercano mientras aún permanecía con vida, pero perdió el conocimiento en el trayecto. Su esposa lo trasladó hasta el centro de salud, donde solo confirmaron su deceso.

Asimismo, se informó que la zona donde se produjo el ataque aún carece de indicios claros respecto a la identidad de los agresores, y las autoridades revisan si existen cámaras de seguridad que puedan aportar información para la investigación. En el lugar de los hechos, agentes de la Policía Nacional hallaron al menos dos casquillos de bala.

Exfutbolista muere tras ataque armado
Exfutbolista muere tras ataque armado en una calle de Villa El Salvador| ATV

El entorno de Pierre Bernaute Domínguez expresó sorpresa y consternación ante lo ocurrido. Amigos del exfutbolista, quien vistió la camiseta de Sport Rosario (Liga 1) y Willy Serrato (Liga 2), aseguraron no tener conocimiento de amenazas previas ni situaciones de riesgo que explicaran el ataque. La esposa de la víctima ha solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer el motivo del homicidio.

La Policía Nacional no ha descartado ninguna hipótesis y continúa las pesquisas para determinar el móvil del asesinato. Hasta el momento, no se ha reportado la existencia de amenazas previas ni elementos que sugieran extorsión o vinculaciones con actividades ilícitas.

Tiroteo nocturno termina con la
Tiroteo nocturno termina con la vida de exjugador frente a su esposa en Villa El Salvador|Foto: Captura de video de ATV

El homicidio de Pierre Bernaute Domínguez se suma a una serie de episodios violentos recientes en el distrito de Villa El Salvador.

Rainer Torres lamentó asesinato

El reciente asesinato de Jean Pierre ha conmovido a diversas figuras del fútbol. Rainer Torres, exjugador de Universitario y exentrenador de Sport Rosario, compartió en sus redes sociales una reflexión que pone en evidencia el dolor que atraviesan quienes lo conocieron. Torres recordó que hacía pocos días había sumado a Jean Pierre a su equipo, motivado por la esperanza de que aún tenía potencial para seguir compitiendo a un nivel superior.

“Conversamos porque a sus 27 años pensé que todavía podría llegar a jugar en ligas mejores. Él tenía mucha ilusión de volver a jugar”, relató el exmedio campista.

La noticia del crimen tomó por sorpresa a Torres y a todo su entorno futbolístico. “Anoche uno de mis chicos fue baleado. Aún me cuesta creerlo, no lo entiendo”, manifestó.

A través de su mensaje, Torres cuestionó duramente la situación de inseguridad que atraviesa el país. “Tantas fotos aquí y allá, pero siguen asesinando a personas buenas e inocentes”, añadió. Esta última parte estaría dirigida al presidente José Jerí.

El exentrenador no ocultó su dolor ante la pérdida y concluyó su mensaje señalando lo injusto de la situación.“Qué injusta es la vida a veces. Descansa en paz Jean Pierre”, manifestó Torres.

