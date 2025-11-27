Perú

Sicarios asesinan a dos hombres en Cercado de Lima: una de las víctimas fue denunciado por extorsión a transportistas

Óscar Romero Vera y Juver Villegas Pacheco murieron en el hospital Loayza tras recibir múltiples disparos. Una tercera persona también resultó herida

Dos fallecidos y un herido dejó balacera en Cercado de Lima | Video: América Noticias

Dos hombres fueron asesinados y una tercera persona resultó herida por sicarios en la intersección de los jirones La Esperanza y Cerdán de Landa, en el Cercado de Lima. El ataque ocurrió cuando las víctimas conversaban con un grupo de amigos en la esquina, a pocos metros de la vivienda de uno de ellos.

Según información policial, Óscar Jesús Romero Vera recibió impactos de bala en el pecho, el abdomen y el brazo izquierdo. Minutos después, Juver Rodrigo Villegas Pacheco, quien fue alcanzado por un proyectil en la pierna derecha y cayó metros más adelante, también resultó gravemente herido. Ambos fueron trasladados al hospital Arzobispo Loayza, donde finalmente fallecieron.

Una vecina que presenció la escena contó a América Noticias que encontró a los heridos tendidos en diferentes puntos de la calle. “Eran varios balazos. Parecían cohetones… como de Navidad”, relató. Otro testimonio señala que los atacantes habrían actuado a bordo de una motocicleta.

Dos sujetos acribillados a balazos
Dos sujetos acribillados a balazos en SMP | Foto captura: América Noticias

El parte policial detalla que Romero Vera tenía una denuncia previa presentada en junio de 2025 por presunta extorsión a choferes de transporte público. En aquella ocasión, la Policía Nacional lo intervino portando un arma de fuego. No obstante, gozaba de libertad.

Los residentes de la zona denuncian el incremento de la inseguridad. “Hay mucho peligro en este barrio. Mucha delincuencia, muchos drogadictos en la calle”, expresó una vecina, mientras peritos y agentes continuaban las diligencias en medio de una notoria tensión en el vecindario.

Semana sangrienta en distritos de Lima

Lima Metropolitana atraviesa una semana especialmente violenta pese al estado de emergencia vigente. En solo pocos días, múltiples homicidios han vuelto a poner en evidencia la grave crisis de seguridad en los distritos como San Martín de Porres, Cercado de Lima, y otros.

El primero ocurrió cuando José Arteaga Cepeda fue atacado por sicarios que llegaron en motocicleta a una zona del distrito. Los vecinos escucharon dos disparos y, al salir, encontraron al hombre agonizando en plena vía pública. Una residente alertó que este sería el cuarto asesinato en la misma zona, donde además los comercios se encuentran bajo constantes extorsiones y robos.

Horas después, otro crimen se registró en el límite entre San Martín de Porres e Independencia. Un hombre conocido como “Perico” fue asesinado con arma blanca tras enfrentarse con otro individuo en la avenida Las Almendras. Las cámaras de seguridad muestran a la víctima intentando huir herido, para luego desplomarse mientras era auxiliado por una mujer.

Estos hechos, sumados a los asesinatos ocurridos en el Cercado de Lima, refuerzan la percepción de los vecinos: la violencia no cede pese a las medidas extraordinarias impulsadas por el Gobierno.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.
  • 106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.
  • 116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.
  • 100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.
  • 113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.

