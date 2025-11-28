Salud mental de los escolares: ¿dónde inicia su cuidado?

Un niño se sienta solo en el patio de una escuela, cubriéndose el rostro con su mochila, mientras otros estudiantes caminan a su alrededor. La imagen refleja la problemática del aislamiento y el acoso escolar, un tema de creciente relevancia en la sociedad actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud mental de los estudiantes se ha convertido en una prioridad que escuelas y familias comparten por igual. Se trata de prevenir dificultades emocionales y construir entornos que permitan a los niños y adolescentes desarrollarse con equilibrio, seguridad y confianza. Hoy entendemos mejor que el bienestar emocional no es un complemento del aprendizaje; es su base más importante. Cuando un estudiante se siente tranquilo, acompañado y valorado, todo lo demás fluye: la concentración mejora, la motivación aumenta y la disposición frente a los desafíos se vuelve más positiva.

En el hogar, la escucha activa es una herramienta sencilla, pero profundamente transformadora. Conversar unos minutos al final del día, sin apuros y sin pantallas, ayuda a que los hijos sientan que su voz importa. A veces no buscan una solución, sino un espacio donde puedan contar cómo les fue, qué les emociona o qué les inquieta. Esta costumbre abre un puente de confianza que fortalece la relación familiar y genera un ambiente emocional más seguro. Además, escuchar con calma nos permite a los padres reconocer señales tempranas de estrés o agotamiento que podrían pasar desapercibidas en la rutina diaria.

También es fundamental el rol de las rutinas saludables. El sueño adecuado, una alimentación variada y la actividad física constante no solo impactan la salud del cuerpo; también influyen directamente en la estabilidad emocional. Los estudiantes que duermen bien suelen manejar mejor la frustración, participan con mayor energía y se adaptan con más facilidad a las exigencias académicas. Las rutinas ordenadas aportan una sensación de estructura que los ayuda a sentirse protegidos, especialmente en etapas como la adolescencia, donde todo parece cambiar rápidamente.

El equilibrio en el uso de pantallas es otro aspecto clave. La tecnología es parte esencial de su vida diaria, pero cuando se usa sin límites puede afectar el descanso, incrementar la ansiedad o reducir el tiempo de interacción familiar. No se trata de prohibir, se trata de acompañar y establecer horarios que permitan que la tecnología conviva con otras actividades igual de valiosas, como leer, jugar, conversar, salir en bicicleta o practicar algún deporte. Estas experiencias fortalecen habilidades sociales, creatividad y capacidad de conexión con uno mismo.

La validación emocional, por su parte, es una de las formas más poderosas de acompañamiento. Permitir que los hijos expresen lo que sienten —ya sea tristeza, frustración, aburrimiento o cansancio— sin minimizar ni juzgar, les enseña que todas las emociones tienen un lugar y que pueden ser comprendidas y gestionadas con herramientas adecuadas. Esta práctica fomenta la resiliencia y refuerza la autoestima, porque los niños aprenden que no están solos y que lo que sienten es importante.

Buscar apoyo profesional cuando es necesario también es un acto de amor y responsabilidad. Contar con la orientación de un especialista ayuda a las familias a entender mejor ciertas conductas, encontrar recursos prácticos y acompañar a sus hijos con mayor seguridad. Acudir a un profesional no significa que algo “anda mal”; sino que queremos brindarles las mejores herramientas para enfrentar su camino emocional.

La salud mental en la comunidad educativa es, en esencia, un esfuerzo compartido. Padres y maestros construyen juntos un entorno donde los estudiantes pueden preguntar, sentir, equivocarse, aprender y crecer con bienestar. Cuando ambos espacios se alinean, los resultados se notan: jóvenes más seguros, más conscientes y más preparados para afrontar los desafíos de la vida.

Cuidar la mente es cuidar el futuro. Y ese es un compromiso que todos podemos asumir desde hoy, un gesto a la vez.