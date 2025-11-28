Natalia Salas se someterá a nueva cirugía por el cáncer, antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”

Natalia Salas se somete a nuevos tratamientos en su lucha contra el cáncer en la vértebra. Video: Habla Chino / Willax TV

La revelación de Natalia Salas sobre la persistencia de una partícula cancerígena en una vértebra ha generado un profundo impacto en el público y en el entorno artístico peruano. La actriz, reconocida por su franqueza, ha decidido compartir cada etapa de su proceso, motivada por la convicción de que su testimonio puede salvar vidas y fomentar la prevención.

Durante una entrevista en el programa ‘¡Habla Chino!’, Natalia Salas explicó que, aunque el cáncer no ha “regresado” en términos convencionales, una partícula residual de la enfermedad se alojó en una vértebra. La detección fue posible gracias a la disciplina con la que cumple sus chequeos médicos anuales, que incluyen escáner, tomografía y gammagrafía.

Fue precisamente esta última prueba la que encendió las alertas de su equipo médico, al identificar una anomalía que posteriormente se confirmó mediante un PET scan y una biopsia. “Supuestamente, ha quedado una partícula por mi cuerpo vagando y decidió posarse en una vértebra”, relató la actriz en entrevista con Aldo Miyashiro.

El hallazgo, lejos de significar una recaída total, representa un foco localizado. La palabra “metástasis”, según explicó Salas, suele asociarse a una fase avanzada e incontrolable del cáncer, pero en su caso, los especialistas han determinado que se trata de una lesión única y localizada en un costado de la vértebra. “Técnicamente, no ha regresado (el cáncer). Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales. La palabra metástasis te suena fuerte. El cáncer de mama me quitó un seno”, afirmó la actriz.

Natalia Salas se somete a nuevos tratamientos en su lucha contra el cáncer

El tratamiento actual de Natalia Salas implica la incorporación de nuevas medicinas, pero, a diferencia de las quimioterapias intensas que enfrentó en el pasado, este régimen no provoca efectos visibles como la caída del cabello. Su oncólogo le indicó que, si no lo comunicaba públicamente, nadie notaría que está bajo tratamiento.

Natalia Salas revela que se someterá a una nueva cirugía por el cáncer antes de fin de año: “Voy a quitarme los ovarios y las trompas”.

“Ahorita, yo estoy en tratamiento contra el cáncer nuevamente. Han añadido algunas medicinas y a mí mi oncólogo me dijo: ‘Si tú no le cuentas a nadie que estás en el tratamiento, nadie se va a dar cuenta. Porque no es como las quimios de que se te cae el pelo’”, relató Salas. Sin embargo, la actriz ha debido modificar su rutina diaria y profesional para proteger la vértebra afectada.

El reposo se ha vuelto indispensable, lo que la llevó a abandonar proyectos y a limitar actividades físicas como bailar o saltar. “He dejado de hacer proyectos por cuidar el huequito de la vértebra”, confesó Salas. Esta decisión, según explicó, responde tanto a la necesidad de priorizar su salud como al respeto que siente por su público, que merece una explicación sobre su ausencia en determinados proyectos.

En el plano médico, Natalia Salas ha recibido un fijador de huesos y ha sido sometida a radiocirugías, procedimientos orientados a “cicatrizar” el hueso desde el interior y rellenar el espacio afectado. La complejidad de la situación radica en que, a diferencia de su experiencia previa con el cáncer de mama, donde se sometió a una mastectomía y a la extirpación de ovarios y útero, en este caso la vértebra no puede ser extirpada.

Natalia Salas se someterá a una nueva cirugía antes de fin de año

La decisión de someterse a nuevas cirugías, como la extirpación de ovarios y trompas, responde a la naturaleza hormonal de su cáncer. Salas explicó que, aunque sus ovarios están “dormidos” debido a la menopausia inducida por el tratamiento, prefiere retirarlos antes de que puedan reactivarse. “Voy a quitarme eventualmente los ovarios y las trompas porque como es un cáncer hormonal, digamos, mis ovarios, aunque están dormidos, están ahí como que se quieren despertar. Entonces, para que no se despierte, mejor ya me lo saco antes que se acabe el año”, declaró.

Natalia Salas revela que se someterá a nueva cirugía por el cáncer antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”. Video: Habla Chino / Willax TV

El impacto emocional y profesional de este proceso ha sido significativo. Salas tuvo que abandonar la serie Eres mi bien, a pesar de la ilusión que le generaba regresar a la ficción después de nueve años. “Era feliz por el grupo que había armado porque volver a la ficción después de nueve años, es un montón de tiempo, pero llega un punto donde me tengo que priorizar. Hablo de escogerte, de priorizarte, darme la importancia que mereces. Si tu cuerpo te habla, hay que escucharlo, aparte amar también es soltar y lo solté. Estoy segura de que llegarán más novelas”, compartió la actriz.

La actriz, recientemente casada con Sergio Coloma, ha reiterado que su experiencia con el cáncer la ha impulsado a vivir el presente y a atreverse a realizar proyectos que antes postergaba por miedo o inseguridad. “El cáncer me empujó a hacer cosas que siempre quería hacer y que me daba nervios o miedo al fracaso, emprender, lanzarme. Invito a las personas que si quieren hacer algo, el momento es ahora no importa la edad”, afirmó Salas.

La prevención y la conciencia se han convertido en los ejes de su mensaje público. Salas insiste en la importancia de los controles médicos regulares y en la necesidad de escuchar las señales del cuerpo. “Yo cuento de la metástasis porque me doy cuenta en un examen rutinario que hay que hacerlo anualmente, y no por una dolencia. La importancia de la prevención, autocuidado, pendiente de su cuerpo. Es horrible esto, pero debe ser para algo, por algo está pasando. Si yo logro que una se salva con mi testimonio, siento que ya sería relevante”, expresó la actriz.