Natalia Salas critica la simulación de cicatrices de mastectomía en campañas de cáncer de mama: “Es una burla y falta de respeto”

A través de un emotivo comunicado, la actriz cuestionó la autenticidad de campañas que muestran cicatrices simuladas, alzando su voz en la lucha contra el cáncer de mama

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

La denuncia pública de Natalia Salas contra las marcas y personas que simulan cicatrices de mastectomía durante el mes de la lucha contra el cáncer de mama ha generado un intenso debate.

La actriz, reconocida por su papel en la televisión nacional y por su testimonio como sobreviviente de cáncer de mama, calificó estas acciones como una “burla” y una “falta de respeto” hacia quienes han atravesado la enfermedad. De esta manera, a través de sus redes sociales la actriz se refirió a las campañas y publicaciones que, en su opinión, trivializan una experiencia profundamente dolorosa.

Indignación de Natalia Salas ante la simulación de cicatrices de cáncer de mama

En el contexto de las campañas de concienciación sobre el cáncer de mama, Natalia Salas utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su molestia ante la tendencia de algunas marcas y figuras públicas de maquillarse cicatrices de mastectomía. En un extenso comunicado, la actriz mostró su propia cicatriz y cuestionó la autenticidad y el impacto de estas iniciativas.

“Sería hermoso que no maquillen a personas conocidas para simular la cicatriz de una mastectomía. Porque les cuento que la rayita pintada que les han hecho por encima de sus mamas reales, NO se parece en nada. Además, no vamos por la vida enseñando la cicatriz”, afirmó Salas.

La actriz subrayó que ninguna mujer que ha pasado por una operación de este tipo expone su cicatriz de manera pública y espontánea, y repudió que se utilicen imágenes simuladas para hablar del cáncer de mama. “¿Saben lo que impacta emocional y psicológicamente en una mujer tener que ser mutilada? Ninguna de las mujeres que sale en ese video ha sido extirpada”, agregó en su mensaje.

Salas insistió en que la representación superficial de la experiencia oncológica no solo resulta inexacta, sino que también puede herir a quienes han vivido el proceso real de una mastectomía. En su crítica, la actriz también apuntó a la superficialidad con la que algunas empresas abordan la causa, limitando su compromiso a campañas puntuales en octubre. “Me repugna los que se acolleran y/o solo se acuerdan del cáncer en octubre. La gente es diagnosticada todo el año: no solo en octubre”, enfatizó Salas.

Su pronunciamiento ha sido respaldado por seguidores y pacientes oncológicos, quienes reconocen la importancia de un enfoque más empático y realista en la comunicación sobre el cáncer de mama.

Experiencia personal de Natalia Salas y su llamado a la empatía y prevención

El testimonio de Natalia Salas cobra especial relevancia por su propia historia con el cáncer de mama. Diagnosticada en agosto de 2022, la actriz se sometió a una mastectomía y a un tratamiento de quimioterapia que concluyó a mediados de 2023. Durante este proceso, Salas compartió abiertamente su evolución física y emocional, mostrando tanto los desafíos como los aprendizajes que le dejó la enfermedad.

“Lo logré, terminé mis quimioterapias y toqué la campana. Ha sido muy emocionante, mi cara lo dice todo”, escribió en sus redes sociales tras finalizar el tratamiento. La experiencia de Salas incluyó momentos de miedo, frustración y tristeza, especialmente al enfrentar las consecuencias físicas y la imposibilidad de tener más hijos debido a la menopausia inducida por el tratamiento.

A pesar de estas dificultades, la actriz mantuvo una actitud positiva y continuó trabajando en el teatro y la televisión, además de compartir su día a día con sus seguidores. “Dicen que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que avanza a pesar de tenerlo”, reflexionó en entrevista con Infobae. Salas ha insistido en la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, y se ha declarado “abanderada de la prevención con todo mi ser”.

Su mensaje va más allá de la denuncia: llama a la empatía y a la acción constante, no solo durante el mes de octubre. Además, la actriz ha destacado el valor del apoyo familiar y la resiliencia, y ha compartido su deseo de que la empatía y el respeto guíen las campañas de concienciación y el trato hacia las pacientes oncológicas. Su llamado a la empatía y a la prevención busca generar conciencia y respeto hacia quienes enfrentan el cáncer de mama en cualquier momento del año.

