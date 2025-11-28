Perú

Robos en el Metropolitano: delincuentes aprovechan falta de seguridad para hurtar a pasajeros dentro de buses

Varios puntos del Metropolitano reportan sucesos de hurto en el último mes, con robos cometidos bajo la modalidad “lanza” contra quienes viajan en buses repletos

Usuarios del Metropolitano afrontan reiterados robos al paso dentro de los buses en estaciones principales de Lima, donde se identifican acciones delictivas en puntos como Ricardo Palma, Angamos y Benavides. Durante el último mes, al menos cinco incidentes han sido reportados y documentados, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de los pasajeros en horas de alta demanda.

Durante las intervenciones se han efectuado detenciones en las tres estaciones mencionadas, trasladando a los presuntos responsables a las instancias correspondientes. El foco de los robos sigue siendo bienes como celulares y dinero, elementos de fácil sustracción desde los bolsos o carteras.

“Como son buses de mucha afluencia de personas, aprovechan esa multitud para poder arranchar sus bienes. Se han hecho varias capturas en estos lugares, tanto en lo que es Ricardo Palma como también Angamos y aparte también lo que es Benavides”, declaró Mario Bonilla Vello, comisario de Miraflores.

Sin embargo, también existe un porcentaje de personas que deciden no denunciar por el tiempo y además, no se dan cuenta de lo sucedido hasta la búsqueda de sus objetos.

¿Cuál es el modus operandi?

Los asaltantes, conocidos como “lanzas”, aprovechan la congestión en el interior de los vehículos para sustraer pertenencias, principalmente teléfonos móviles y billeteras.

Este tipo de hechos sucede cuando los pasajeros tratan de sostenerse en los pasamanos o buscan llegar a su destino en medio del flujo intenso de personas, facilitando el accionar de los delincuentes que logran despojar de objetos de valor y buscan una rápida salida en medio de la multitud.

Como respuesta, los operativos policiales se han intensificado, especialmente tras la declaración del estado de emergencia en Lima y la disposición de efectivos asignados de manera permanente a las estaciones con mayor incidencia. Estas acciones buscan disuadir el robo, incrementar la vigilancia y responder de forma rápida ante cualquier intento delictivo dentro de las instalaciones del Metropolitano.

Cabe recordar que las cámaras de seguridad solo se encuentran en las estaciones, pero no en los buses. Esto dificulta más las investigaciones ante los reiterativos casos.

¿ATU renovará los buses del Metropolitano?

En enero de 2025, el entonces presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, anunció la incorporación de 150 buses al sistema del Metropolitano con el propósito de mejorar el servicio en distintas rutas de Lima. Según la información publicada en ese momento, la medida se alineararía con los planes de expansión hacia los sectores norte y sur de la ciudad, abarcando tanto el aumento de frecuencia de paso como servicios especiales en las rutas regulares.

De acuerdo con las metas trazadas en enero, la ATU esperaba que la llegada de esta nueva flota permitiera reducir de manera notable los tiempos de viaje, optimizar el tránsito entre distritos y ofrecer un mejor servicio a miles de usuarios, especialmente en las zonas periféricas.

Además, esta flota contaría con cámaras internas, aire acondicionado, con puertos de carga USB y asientos ergonómicos. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado con la entrega de nuevas unidades.

