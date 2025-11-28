Perú

Crece el temor en Independencia tras séptimo caso de mototaxi incendiada en ataques de extorsión

Un reciente atentado en Payet dejó una mototaxi incendiada y daños en una vivienda, sumando otros ataques similares en el último mes y generando alarma entre trabajadores y residentes que exigen mayor protección

El miedo ha vuelto a instalarse entre los mototaxistas de Independencia, luego de un nuevo atentado que evidencia el avance de bandas extorsivas en el distrito. Durante la madrugada del jueves veintisiete, la zona de Payet volvió a ser noticia tras el incendio total de una unidad, sumándose a una preocupante cadena de ataques que en las últimas semanas ha dejado siete vehículos destruidos y afectado de manera directa a decenas de familias.

La última víctima fue un conductor afiliado a la Asociación de Mototaxistas Los Buenos Amigos, quien perdió su herramienta de trabajo en un ataque perpetrado por dos sujetos encapuchados. Las llamas no solo consumieron la mototaxi, sino que se extendieron hasta dañar parte de la vivienda donde estaba estacionada, agravando aún más la situación de inseguridad y vulnerabilidad en el vecindario, tradicionalmente considerado seguro y habitado principalmente por policías.

Vecinos del lugar expresaron sorpresa e indignación ante el hecho. “Esto nunca se había visto aquí, es una zona tranquila, con cámaras y la mayoría de casas son de policías. Primera vez que ocurre algo así”, relató un residente a 24 Horas de Panamericana. El dueño de la mototaxi incendiada, quien la alquilaba, aseguró no haber recibido amenazas previas, pero ahora deberá responder por la pérdida ante el propietario.

Nuevo atentado a mototaxista impacta a vecinos y trabajadores

La madrugada del ataque, dos individuos encapuchados aprovecharon la oscuridad y la soledad de las calles para ejecutar su acción. Llegaron hasta la zona donde se encontraba estacionada la mototaxi, prendieron fuego al vehículo y huyeron rápidamente a bordo de otra motocicleta. El siniestro, registrado a las dos y treinta de la mañana, fue captado parcialmente por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, aunque aún se espera que las imágenes permitan identificar a los responsables.

Mototaxi reducida a cenizas tras
Mototaxi reducida a cenizas tras ser incendiada por presuntos extorsionadores en Independencia. Foto: Composición Infobae Perú / referencial

El fuego se expandió con fuerza y consumió la unidad en cuestión de minutos, dejando un panorama desolador. Las llamas también afectaron el inmueble donde estaba aparcada la mototaxi y causaron pánico entre los residentes, que salieron a la calle en busca de ayuda. Uno de los vecinos, todavía conmocionado por los hechos, confesó a 24 Horas de Panamericana: “No lo podía creer, todo estaba negro y el muchacho quedó sin su herramienta de trabajo. Somos muchos los que dejamos nuestros vehículos afuera y ahora sentimos que nadie está a salvo”.

Este no es el primer hecho de este tipo en el distrito. Según reportes de Exitosa, la dinámica de los ataques responde a reivindicaciones criminales por pagos extorsivos que oscilan entre cinco soles diarios y abonos de inscripción que llegan hasta quince mil soles. En otro caso reciente, en el pasaje Los Lirios, un mototaxista de la empresa Arabicus se negó a pagar la cuota exigida y, como represalia, su unidad fue incendiada, afectando además a una camioneta y la fachada de una vivienda.

La situación ha provocado una oleada de temor e indignación entre los vecinos y trabajadores de la zona, quienes exigen la intervención urgente de autoridades y mayor presencia policial. El caso se encuentra bajo investigación en la comisaría de Payet y la policía ha revisado las cámaras de seguridad para obtener pistas sobre los agresores.

Mototaxista niega haber recibido amenazas previas

Las autoridades manejan varias hipótesis sobre los motivos del atentado. Algunas apuntan a represalias por no acceder a las exigencias económicas de grupos delictivos activos en la zona, mientras que otras consideran posibles conflictos internos vinculados a asociaciones de mototaxistas o disputas por territorio y rutas de trabajo. Hasta el momento, ninguna de estas líneas ha sido descartada por los investigadores.

Mototaxistas denuncian incremento de extorsiones|
Mototaxistas denuncian incremento de extorsiones| Panamericana

En ausencia de un testimonio directo de la víctima o de sus familiares, quienes han guardado silencio ante los medios, han sido los vecinos quienes ofrecieron sus percepciones sobre lo ocurrido. Uno de ellos relató a 24 Horas de Panamericana su sorpresa por el hecho, comentando el impacto para el conductor y la inseguridad que generan estos ataques: “El muchacho pobrecito, pues, ¿no? Porque es un ser humano también y… y su, su trabajo, pues”.

Por su parte, otro residente esbozó su teoría personal sobre el origen del ataque: “La hipótesis personal es de que de repente contra la empresa. Se la han agarrado y le han chapado esta, esta moto que ha estado solita acá”, explicó ante los medios. Además, de acuerdo con la información policial disponible, el mototaxista afectado no recibió amenazas previas antes del incendio de su vehículo, un dato que profundiza la sensación de vulnerabilidad y confirma que cualquier conductor podría convertirse en objetivo de estas bandas, aún sin la advertencia habitual.

Siete ataques extorsivos en Payet elevan la alarma y el reclamo gremial

Este episodio eleva a siete la cifra de ataques extorsivos contra mototaxistas en Payet solo en el último mes, reflejando una ola de violencia inédita en Independencia. Julio Carlos García, secretario general de la Federación Nacional de Mototaxis del Perú (FENAMOP), expresó su preocupación en declaraciones a 24 Horas de Panamericana, cuestionando la falta de acciones concretas por parte de las autoridades: “No se puede solamente centrar y decir: ‘Vamos a poner policías en todos los carros de transporte público que circulan de tal distrito a tal distrito’. No puede ser posible”.

Hace dos semanas, García denunció en diálogo con Exitosa el aumento de la presión criminal en distritos de Lima Norte y lamentó que las denuncias no reciban respuesta inmediata de la Policía Nacional: “Cuando queman una mototaxi, no hacen nada mientras no haya un muerto. Y cuando hay un muerto, solo recogen el cadáver y lo suman a la lista de víctimas de extorsión”. Además, criticó las recientes medidas para el sector transporte por excluir a los mototaxistas, pese a los reiterados pedidos de seguridad y regulación efectiva.

Gremio de mototaxistas denuncia escalada de violencia por cobro de cupos en Lima. (Crédito: Exitosa)

Entre las exigencias del gremio se destacan la creación de protocolos de protección para los trabajadores, el registro actualizado de asociaciones legales —como faculta la Ley 3117— y la coordinación entre municipios distritales, Ministerios y PNP para identificar a los responsables y prevenir nuevos atentados. “El mototaxi mantiene a millones de familias, genera empleo y mueve la economía. Por eso necesitamos acciones específicas. No pueden seguir ignorándonos”, reclamó García.

Los antecedentes demuestran que las extorsiones en Independencia no son aisladas. Solo la empresa Arabicus ha sido atacada en cinco oportunidades, con vehículos incendiados y trabajadores baleados desde octubre, siempre tras negarse a pagar las sumas exigidas. El repaso de los casos revela una escalada delictiva que ha evolucionado de amenazas verbales a balaceras e incendios sistemáticos, bajo el mismo patrón de demandas económicas no atendidas.

