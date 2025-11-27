Perú

Transportistas aún evalúan fecha para nuevo paro en Lima y Callao: ¿cuándo podría acatarse?

Martín Ojeda, representante de los transportistas de los conos de la capital, informó que ya advirtieron a las autoridades que la paralización no está descartada

El posible paro de transportistas
El posible paro de transportistas en Lima y Callao genera incertidumbre ante la falta de una fecha confirmada para la medida. (Andina)

La posibilidad de un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao genera expectativa entre los usuarios de transporte público. Martín Ojeda, uno de los representantes del gremio, ya dijo que aún no hay fecha definida, pero que eso no quiere decir que esté descartada la medida, y las autoridades ya lo saben.

Según fuentes consultadas por Infobae Perú, un sector de los transportistas considera viable ejecutar el paro durante la primera semana de diciembre, entre el lunes 1 y el viernes 5 de ese mes.

El objetivo, de acuerdo a lo indicado, sería evitar mayores complicaciones a la ciudadanía en el contexto de las fiestas de fin de año, una etapa caracterizada por el incremento en la demanda de movilidad para compras y traslados en transporte público.

Un nuevo paro de transporte
Un nuevo paro de transporte se acatará este martes 4 de noviembre en Lima y Callao, anunció Martín Ojeda. (Andina)

¿Paro de 48 horas?

En los últimos días, la dirigencia de los transportistas, encabezada por Martín Ojeda —director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte—, reiteró que la fecha de un posible paro sigue en evaluación.

El propio Ojeda declaró, en palabras recogidas por 24 Horas, que “no se descarta un paro”, destacando que la organización de la protesta responde principalmente a la necesidad de frenar la inseguridad, la extorsión y los ataques que afectan al sector.

“Los delegados de los conos, teniendo en cuenta el paro realizado el 4 de noviembre, estamos evaluando la fecha”, manifestó el representante gremial.

Los gremios de transporte público
Los gremios de transporte público evalúan realizar un paro entre el 1 y el 5 de diciembre para evitar complicaciones en fiestas de fin de año. (Andina)

En esa línea, Ojeda advirtió que, ante la continuidad de los ataques, no han descartado un paro 48 horas. Las conversaciones y reuniones entre los delegados de las rutas distritales se enfocan en definir la estrategia de protesta en medio de la percepción de vulnerabilidad entre los trabajadores del rubro.

Atentados recientes

La incertidumbre en el sector se intensificó tras el atentado contra una custer en el distrito de San Martín de Porres, un hecho que elevó la tensión entre los transportistas de Lima y Callao.

Aunque este episodio generó alarma en la opinión pública, el gremio no confirma hasta el momento el acatamiento de la medida ni la fecha precisa de la posible nueva paralización.

Una mujer pasa junto a
Una mujer pasa junto a un autobús con la leyenda "Mis hijos me esperan en casa" durante una huelga en contra de las extorsiones a transportistas en las afueras de Lima, Perú, el lunes 6 de octubre de 2025. (AP Foto/Jao Yamunaque)

El dirigente recalcó la permanencia de extorsiones y ataques contra los transportistas, y precisó que estas circunstancias han impulsado una nueva evaluación colectiva acerca de cuándo y cómo ejecutar la protesta, denunciando la necesidad de respuestas eficaces de parte del gobierno y demás autoridades competentes.

Además de la inseguridad, razones vinculadas a la extorsión y al temor a nuevos ataques han marcado la agenda de los dirigentes, quienes reclaman garantías de protección y el cese de la violencia. Según manifestó Ojeda, la decisión final quedará supeditada a los acuerdos que logre el colectivo de delegados y a la respuesta de las autoridades.

El ambiente previo

Las declaraciones recopiladas por 24 Horas recogen la posición firme del gremio en defensa de la integridad de sus miembros. “No hemos faltado a la palabra”, expresó Ojeda, defendiendo la coherencia del sector con respecto a lo prometido tras el último paro realizado el pasado 4 de noviembre.

La inseguridad, la extorsión y
La inseguridad, la extorsión y los recientes ataques impulsan a los transportistas de Lima y Callao a considerar una paralización de 48 horas. (Andina)

El compromiso con la seguridad y la exigencia de acciones concretas han guiado la estrategia de las organizaciones durante el mes.

Mientras la ciudadanía permanece a la espera de una definición, autoridades nacionales y municipales observan con atención los pasos del sector de transportistas, cuya capacidad de paralización puede alterar la rutina diaria de decenas de miles de personas en la capital peruana.

En este escenario, los transportistas y sus representantes continúan evaluando alternativas, sin descartar un paro en los próximos días. La posibilidad de que la protesta suceda en la primera semana de diciembre permanece abierta, a la espera de mayores consensos dentro del gremio y de respuestas concretas de las autoridades.

