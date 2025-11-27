Perú

Guido Bellido propone derogar ley que prohíbe el castigo físico a los niños: expertos alertan que justifica el maltrato infantil

El controversial proyecto de ley también propone restituir el denominado “principio de autoridad” para que padres y tutores puedan “corregir con prudencia y moderación” a menores de edad, además de reinstaurar la instrucción premilitar obligatoria en todas las instituciones educativas del nivel secundario

Guardar
(Getty)
(Getty)

La presentación de un nuevo proyecto de ley en el Congreso ha encendido alertas entre especialistas y colectivos dedicados a la protección de la niñez. La propuesta, impulsada por el congresista Guido Bellido, plantea derogar la Ley 30403, norma vigente que prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes. Además, busca modificar el Código de los Niños y Adolescentes para que padres y tutores puedan «corregir con moderación» a menores dentro de lo que el documento denomina límites “razonables”.

El documento legislativo también propone restituir el denominado “principio de autoridad” para que padres y tutores puedan “corregir con prudencia y moderación” a menores de edad, además de reinstaurar la instrucción premilitar obligatoria en todas las instituciones educativas del nivel secundario. Diversos colectivos y organizaciones especializadas en infancia difundieron pronunciamientos públicos para cuestionar la propuesta, señalando que la regulación vigente constituye un marco esencial para garantizar entornos seguros en hogares y centros educativos.

Organizaciones destacan vigencia de la Ley 30403 y cuestionan instrucción premilitar obligatoria

El Grupo Impulsor para poner fin a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes difundió un comunicado en el que expresa preocupación por la iniciativa parlamentaria. La agrupación recuerda que la Ley N° 30403 representó un avance significativo al prohibir el castigo físico y humillante, posicionando al país como uno de los primeros en la región en adoptar este tipo de protección integral para la infancia. Según indican, esta norma se convirtió en referencia regional al establecer pautas claras para la convivencia familiar y escolar.

El pronunciamiento también señala que actualmente existen 69 países que cuentan con legislaciones similares y que han seguido las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño para eliminar todo tipo de castigo físico. En ese sentido, advierten que retirar esta normativa implicaría un retroceso respecto de los derechos ya reconocidos para niñas, niños y adolescentes, especialmente en lo que respecta a entornos libres de violencia.

Respecto al concepto de “principio de autoridad”, las organizaciones precisan que no debe interpretarse como un aval para prácticas disciplinarias que puedan resultar dañinas. En el comunicado señalan que estudios internacionales han identificado efectos negativos asociados a correcciones basadas en métodos físicos o humillantes, por lo que la legislación vigente busca desalentar cualquier mecanismo que afecte la dignidad o el desarrollo emocional de la niñez.

Sobre la propuesta de reinstaurar la instrucción premilitar en colegios de secundaria, el Grupo Impulsor considera que esta medida desconoce la diversidad de enfoques pedagógicos que priorizan valores democráticos, formación ciudadana y construcción de paz. En su posición pública remarcan que la educación cívica puede promoverse desde metodologías inclusivas y respetuosas, sin recurrir a esquemas que puedan vincularse con disciplina rígida en etapas formativas.

De los castigos coloniales a la prohibición legal: así cambió la disciplina escolar en más de cuatro siglos

El Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer dio cuenta de los casos atendidos por los centros de emergencia hasta noviembre del 2023. - Crédito: Infobae

Los castigos físicos en las escuelas del Perú tienen un origen remoto: según el historiador Moisés Aguilar Zanabria, estas prácticas comenzaron durante la Conquista y se mantuvieron en los siglos XIX y XX, influenciadas por métodos pedagógicos europeos que consideraban los azotes, los reglazos y la palmeta como herramientas legítimas para mantener el orden. Incluso a inicios del siglo XXI, algunos colegios todavía aplicaban sanciones severas, que incluían encierros en espacios reducidos como parte de la disciplina cotidiana.

El giro de este modelo comenzó a consolidarse con el reconocimiento progresivo de los derechos de los niños y adolescentes, impulsado por tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño. Tal como explica el sociólogo Carlos Vergara Campos, la transición respondió a una toma de conciencia sobre la importancia de proteger la integridad física, emocional y psicológica de los estudiantes. Este cambio desmontó la antigua relación vertical entre profesor y alumno, en la que la autoridad del docente se imponía sin cuestionamientos.

El punto de quiebre llegó en diciembre de 2015, cuando se promulgó la Ley N.º 30403, que prohibió de manera explícita el castigo físico y humillante en cualquier espacio, sea familia, escuela o comunidad. Tres años después, en junio de 2018, se aprobó el reglamento oficial mediante el Decreto Supremo N.º 003-2018-MIMP, lo que permitió implementar plenamente la norma en todos los entornos vinculados al cuidado de menores. Con ello, el país dejó atrás siglos de prácticas punitivas y adoptó un enfoque educativo basado en el respeto y el acompañamiento.

Temas Relacionados

Maltrato infantilCongresoGuido Bellidoperu-noticias

Más Noticias

Tilsa Lozano explota contra Silvia Cornejo: “Ella sabe que Jean Paul tiene una doble vida, una vida paralela”

La conductora de Panamerica Televisión afirmó que la exMiss Perú conoce desde hace años la relación paralela entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez, y que ambas aceptarían la convivencia mientras haya estabilidad económica

Tilsa Lozano explota contra Silvia

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Un fuerte contingente policial escoltó al expresidente durante su traslado desde la sede judicial hasta el penal de Barbadillo. Vizcarra Cornejo, además, estuvo acompañado en todo momento por su abogado tras la lectura del fallo

Martín Vizcarra ingresó al penal

Festival del Panetón 2025 en Lima: fechas, horarios y lugar del evento que renueva el espíritu de la Navidad en Miraflores

Durante cuatro días, el Pasaje Porta ofrecerá panetones artesanales, innovaciones con cacao y alternativas inclusivas para todas las familias

Festival del Panetón 2025 en

“Un alcalde no puede cerrar Machu Picchu”: especialistas advierten ilegalidad y alertan que el Perú perdería más USD 150 millones al mes

El anuncio expuso la fragilidad de la gestión turística en la ciudadela inca. Expertos piden reformas estructurales, mejor coordinación entre sectores y descartan que el cierre sea una solución para ordenar el turismo

“Un alcalde no puede cerrar

‘Miércoles negro’ para Martín Vizcarra: cronología del día que selló el destino del expresidente en prisión

El Poder Judicial sentenció al expresidente a 14 años de prisión y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de recibir sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

‘Miércoles negro’ para Martín Vizcarra:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra ingresó al penal

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra irá a Barbadillo: así es la “cárcel de los expresidentes” que lo recibirá como su quinto inquilino

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia y su traslado al penal Barbadillo

Martín Vizcarra lanza video tras condena de 14 años de prisión: “Ellos deberían estar presos y están gozando del dinero robado”

Perú Primero considera injusta la condena a Martín Vizcarra y su secretario lo compara con Martin Luther King y Nelson Mandela

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano explota contra Silvia

Tilsa Lozano explota contra Silvia Cornejo: “Ella sabe que Jean Paul tiene una doble vida, una vida paralela”

Dayanita y Miguel Rubio terminaron en comisaría: cantante la acusa de agresión y destrozos tras ruptura

Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan ‘Cariñito’ en vivo y fans celebran eufóricos en el Estadio San Marcos

Silvia Cornejo evita confirmar ruptura tras ampay de Jean Paul Gabuteau con su ex: “Siempre será el padre de mi hijo”

Mauricio Mesones cuenta cómo gestó su presentación con Dua Lipa desde Chile: “Hasta preparé mi inglés y me dijo que hablaba español”

DEPORTES

Esposa de Hernán Barcos rompió

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”

Hernán Barcos libre en el mercado: ¿qué probabilidades existen de que llegue a Sporting Cristal, Cusco FC o LDU?

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional