Dua Lipa dedica emotivo mensaje al Perú tras concierto en Lima: “Gracias Mauricio por acompañarme y hacerlo aún más especial”

La noche del 25 de noviembre quedó marcada en la memoria de miles de peruanos que vivieron el esperado concierto de la artista británica Dua Lipa en Lima. El espectáculo, realizado en el Estadio San Marcos, desbordó energía de principio a fin, y entre sus grandes éxitos ocurrió uno de los momentos más comentados: su inesperada presentación junto a Mauricio Mesones, una colaboración que tomó por sorpresa a todo el público y que es parte de su show.

Pero el impacto no terminó cuando se apagaron las luces del escenario, sino horas después, cuando la artista británica decidió compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de un extenso carrusel de fotos y videos de su show en la capital y, sobre todo, del momento que se convirtió en el más comentado de la velada: su presentación junto al cantante peruano, con quien interpretó el clásico “Cariñito”.

Acompañando el álbum, Dua Lipa escribió unas palabras que rápidamente se viralizaron en Perú, dejando ver la magnitud de lo que había vivido en su primera visita al país.

“Lima, anoche fue PERFECTA! ¡Gracias por toda esa hermosa energía, anoche en mi primera vez en su país!”, publicó la estrella británica, sumando miles de “me gusta” y comentarios en cuestión de minutos. La cantante no solo mostró imágenes del concierto, sino también videos del instante en que la música peruana se apoderó del recinto, mientras ella se dejaba llevar por los acordes que Mesones llevó al escenario.

En su mensaje, Dua tuvo además un gesto directo hacia el cantante nacional, reconociendo su participación y la química que ambos lograron en el show.

“Gracias @mauriciomesones por acompañarme y hacerlo aún más especial 🫶🏻🇵🇪🫶🏻”, escribió. Las imágenes del carrusel mostraron desde la prueba de sonido, los segundos previos al número musical, hasta fragmentos del público coreando la canción, visiblemente emocionado por ver esa inesperada colaboración.

Mauricio Mesones responde publicación de Dua Lipa

La respuesta de Mauricio Mesones no se hizo esperar. El artista peruano, quien fue tendencia toda la noche debido a su aparición en el escenario internacional junto a una de las figuras más influyentes del pop, dejó un mensaje lleno de gratitud en la misma publicación.

“Gracias a ti Dua por permitirme representar la música de mi país y confirmar, que el cariño de todos los peruanos hizo de ayer una noche especial. @dualipa 🤗❤️”, escribió, dejando claro que la experiencia había marcado un antes y un después en su carrera.

Usuarios en redes sociales agradecen detalle de Dua Lipa con fans peruanos

En redes sociales, los asistentes al concierto compartieron videos desde distintos ángulos del momento en que ambos interpretaron “Cariñito”. En todos se repetía la misma reacción: sorpresa, euforia y orgullo. La aparición de Mesones había sido guardada con absoluta reserva, y la decisión de Dua Lipa de incluir un tema tan emblemático para el país fue interpretada como un acto genuino de conexión cultural.

Muchos usuarios publicaron mensajes como “Nunca pensé ver a Dua Lipa cantando ‘Cariñito’ en vivo”, “Qué hermoso homenaje al Perú”, o “Gracias por respetar nuestra música”. La emoción se multiplicó con el gesto de la cantante de incluir este momento en sus publicaciones oficiales.

El concierto, por sí mismo, ya había sido catalogado como uno de los más electrizantes del año, pero la presentación con Mesones llevó la experiencia a otro nivel. Durante la prueba de sonido, que también apareció en algunas imágenes del carrusel, se veía a ambos conversando, afinando detalles y riendo, mientras el equipo técnico ajustaba la iluminación y la banda ensayaba los acordes del tema. Ese detrás de cámaras reveló que la colaboración no había sido improvisada, sino cuidadosamente trabajada para que funcionara a la perfección en vivo.

Dua Lipa agradece al Perú con un mensaje viral y fans destacan su respeto por la cultura local. Infobae Perú / Captura: IG