Mauricio Mesones cuenta cómo gestó su presentación con Dua Lipa desde Chile: “Hasta preparé mi inglés y me dijo que hablaba español”

“No fue sorpresa, ya estaba planeado”, el artista confiesa que viajó al país sureño para preparar su presentación con Dua Lipa y revela tener contenido inédito

El artista contó que quiso hablar en inglés con Dua Lipa, pero ella lo sorprendió al decirle que entendía español. Infobae Perú / Captura: TikTok

La noche del 25 de noviembre, el Estadio San Marcos vibró con un momento histórico para la música peruana: Mauricio Mesones se subió al escenario del Radical Optimism Tour para cantar junto a Dua Lipa la emblemática cumbia peruana “Cariñito”, en una presentación que dejó al público eufórico y que empezó a viralizarse al instante.

Pero horas después, cuando muchos creían que este encuentro había sido una sorpresa improvisada, el propio Mesones reveló que la colaboración no fue producto del azar, sino el resultado de una conversación que llevaba gestándose desde hace meses.

En un video que comenzó a circular en TikTok, grabado mientras el cantante salía del estadio, aún emocionado por la presentación, Mauricio decidió aclarar cómo se dio realmente este histórico junte.

Mauricio Mesones viajó a Chile
Mauricio Mesones viajó hasta a Chile para coordinar con Dua Lipa

Aun con la adrenalina del concierto y manejando su auto mientras uno de sus compañeros lo grababa para sus redes, el artista empezó diciendo con una sinceridad que llamó la atención: “No, así no fue. Es una conversación que tiene ya desde hace muchos meses. Muchos, muchos, muchos meses”. Su tono dejaba claro que nada de lo ocurrido esa noche había sido improvisado.

Su acompañante, que lo entrevistaba dentro de su vehículo, le preguntó entre risas si de verdad podía contar lo que había detrás de esta colaboración. Mesones respondió sin pensarlo dos veces: “¿Lo puedo contar o no? Sí, por favor”. Y ahí empezó a hilar la historia, explicando que incluso viajó al extranjero para seguir de cerca el trabajo de la artista británica.

Mauricio Mesones viajó a Chile
“Yo me fui a Chile a ver el concierto de Dua Lipa”, reveló, sorprendiendo a quienes creían que su aparición en Lima se había dado solo a partir del ensayo viral que se filtró horas antes. El cantante explicó que mucha gente especuló sobre quién sería el artista peruano que compartiría escenario con la estrella pop, pero que, en realidad, las pistas siempre habían estado al alcance de todos.

“Cuando la gente decía, cuando la gente especulaba quién iba a ser, lo único que tenían que haber hecho es ver los videos del concierto de Dua Lipa, y por ahí salía yo así”, comentó, moviendo las manos como imitando un gesto evidente.

Luego añadió con humor: “Pero ahí está, hombre. No buscaron bien. You don’t looking for good. La rica cumbia”, frase que rápidamente generó risas entre los seguidores conectados en vivo.

Mauricio Mesones viajó a Chile
Mauricio Mesones asegura contenido junto a Dua Lipa

La conversación continuó mientras su equipo, todavía con la emoción fresca del concierto, lo acompañaba y le hacía bromas. En un momento, su compañero le lanzó una pregunta que encendió aún más la imaginación del público:

“¿Llegás a tomar agüita con Dua Lipa?”. Mesones soltó una carcajada antes de responder con un tono misterioso: “¿Agüita? Es que la gente todavía no ha visto las… Hay un contenido…”. Su interlocutor completó la frase al instante:

“Hay un contenido increíble”, dejando claro que habría más material detrás de cámaras que aún no se había hecho público.

Mauricio Mesones viajó a Chile
Mauricio Mesones confiesa que se preparó en inglés, pero, Dua Lipa habla español

Mesones sonrió, consciente de que mantenía a todos en suspenso. “Hay un contenido increíble”, repitió. Luego contó que incluso había preparado su mejor inglés para conversar con la artista, pensando que así podrían comunicarse con mayor fluidez.

“Lo más gracioso es que tenía preparado mi inglés, ¿no? Yo hablo castellano, entiendo todo. No sabes de lo que te perdiste”, relató entre risas, sin imaginar que lo que ocurriría luego sería mucho más divertido.

Mauricio Mesones viajó a Chile
La transmisión en vivo seguía subiendo de espectadores. Uno de sus compañeros lo interrumpió para informarle: “Más de 1000 conectados”. Pero él continuó con la historia, detallando el momento en que intentó hablar en inglés con Dua Lipa.

“Te perdiste de un… Tú sabes que yo hablo inglés a la perfección”, dijo irónicamente, dando a entender que quizá su inglés no era tan perfecto como aseguraba. “Entonces yo quería hablar inglés y me dijo: ‘Yo hablo español, entiendo todo’. Y yo: ‘Ajá’”, narró mientras todos estallaban en risas. La anécdota humanizó aún más la experiencia: un artista peruano, intentando lucirse en inglés, y una superestrella británica respondiéndole que no era necesario.

Mauricio Mesones viajó a Chile
