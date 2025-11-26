Abogado de Pedro Castillo asegura que defensor del Pueblo expresó respaldo al exmandatario: “Esto es una injusticia”

defensor del Pueblo sobre la situación judicial del expresidente Pedro Castillo. Según relató en entrevista con Milagros Leiva, antes de su accidentada participación en el Hemiciclo logró dialogar brevemente con Carlos Torres Caro reveló la conversación que sostuvo con elsobre la situación judicial del expresidente. Según relató en entrevista con Milagros Leiva, antes de su accidentada participación en ellogró dialogar brevemente con Josué Gutiérrez.

“Hoy día me crucé con el defensor del Pueblo, precisamente en el Parlamento, y el propio defensor del Pueblo me dijo: ‘Pero si esto es una injusticia’”, detalló.

Ante la sorpresa de la periodista, el abogado reafirmó su testimonio y aseguró que hubo personas presentes que pueden confirmar lo ocurrido.

El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

“No debería estar preso. Así me lo ha dicho delante de testigos, además, ahí en la sala Embajadores del Parlamento. Y tiene la razón y yo doy fe de eso porque no hay un delito de rebelión”, agregó.

Como se recuerda, el juicio contra Pedro Castillo se encuentra en su etapa final, y este jueves 27 se dictará sentencia por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Sin embargo, para Torres Caro dicho delito no se configuró, pues —asegura— no hubo ningún elemento que acreditara una acción violenta: ni siquiera “una pistola de agua”.

Pedro Castillo y Roberto Sánchez cuando eran parte del Ejecutivo. | Xinhua/Mariana Bazo

Carlos Torres Caro defiende la inocencia de Pedro Castillo

El abogado explicó que aceptó asumir la defensa del exmandatario tras visitarlo en el penal de Barbadillo, donde conversaron extensamente sobre su versión de los hechos. También reiteró que, a su juicio, Castillo Terrones no cometió rebelión y no debería recibir una condena por ese cargo.

Para el también político, lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino una reacción desesperada frente a lo que calificó como un ataque constante desde el Congreso.

“El acto que él hace es un acto, aunque te parezca curioso, no era un acto de golpe de Estado para su propia cosmovisión. Era una respuesta de alguien valiente y desesperado ante el cerco que le habían hecho de cada día estar en un proceso de vacancia”, destacó.

Incidente en el Parlamento: defensor de Castillo llama “hablando huevadas” a congresistas y es expulsado. (Crédito: Epicentro TV)

Torres Caro acudió al Hemiciclo para ejercer la defensa de Castillo ante la Comisión Permanente, que debatía su inhabilitación por diez años. No obstante, tras protagonizar un altercado con los parlamentarios, terminó siendo retirado del recinto.

¿Por qué Torres Caro fue expulsado del Pleno?

Durante la sesión, un incidente inesperado interrumpió el debate. El abogado del exmandatario fue expulsado luego de lanzar expresiones consideradas ofensivas contra los legisladores y compararlos con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de “Hablando Huevadas”.

El conflicto estalló cuando Torres Caro tomó la palabra para cuestionar el proceso de inhabilitación. En medio de su intervención, lanzó una comparación que generó indignación inmediata entre los congresistas: “¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York?, hablando huevadas como ustedes”, declaró ante el Pleno, lo que provocó gritos y reclamos.

Comisión Permanente expulsa a abogado de Castillo por expresiones ofensivas durante el debate. (Crédito: X/@Epicentro TV)

Tras considerar que el abogado excedió los límites del respeto, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ordenó su retiro. “Retírese usted, se terminó esto, se le dio 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. No voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento”, expresó al finalizar la intervención del defensor de Castillo.