Perú

Abogado de Pedro Castillo asegura que defensor del Pueblo expresó respaldo al exmandatario: “Esto es una injusticia”

Para el Carlos Torres Caro, el expresidente solo leyó una proclama, no hizo un golpe de Estado y si recibe una condena por este delito, se cometería un abuso

Guardar
Carlos Torres Caro reveló la conversación que sostuvo con el defensor del Pueblo sobre la situación judicial del expresidente Pedro Castillo. Según relató en entrevista con Milagros Leiva, antes de su accidentada participación en el Hemiciclo logró dialogar brevemente con Josué Gutiérrez.

“Hoy día me crucé con el defensor del Pueblo, precisamente en el Parlamento, y el propio defensor del Pueblo me dijo: ‘Pero si esto es una injusticia’”, detalló.

Ante la sorpresa de la periodista, el abogado reafirmó su testimonio y aseguró que hubo personas presentes que pueden confirmar lo ocurrido.

El defensor del pueblo de
El defensor del pueblo de Perú, Josué Gutiérrez, en una foto de archivo. EFE/ Aldair Mejía

“No debería estar preso. Así me lo ha dicho delante de testigos, además, ahí en la sala Embajadores del Parlamento. Y tiene la razón y yo doy fe de eso porque no hay un delito de rebelión”, agregó.

Como se recuerda, el juicio contra Pedro Castillo se encuentra en su etapa final, y este jueves 27 se dictará sentencia por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Sin embargo, para Torres Caro dicho delito no se configuró, pues —asegura— no hubo ningún elemento que acreditara una acción violenta: ni siquiera “una pistola de agua”.

Pedro Castillo y Roberto Sánchez
Pedro Castillo y Roberto Sánchez cuando eran parte del Ejecutivo. | Xinhua/Mariana Bazo

Carlos Torres Caro defiende la inocencia de Pedro Castillo

El abogado explicó que aceptó asumir la defensa del exmandatario tras visitarlo en el penal de Barbadillo, donde conversaron extensamente sobre su versión de los hechos. También reiteró que, a su juicio, Castillo Terrones no cometió rebelión y no debería recibir una condena por ese cargo.

Para el también político, lo ocurrido no fue un golpe de Estado, sino una reacción desesperada frente a lo que calificó como un ataque constante desde el Congreso.

“El acto que él hace es un acto, aunque te parezca curioso, no era un acto de golpe de Estado para su propia cosmovisión. Era una respuesta de alguien valiente y desesperado ante el cerco que le habían hecho de cada día estar en un proceso de vacancia”, destacó.
Incidente en el Parlamento: defensor de Castillo llama “hablando huevadas” a congresistas y es expulsado. (Crédito: Epicentro TV)

Torres Caro acudió al Hemiciclo para ejercer la defensa de Castillo ante la Comisión Permanente, que debatía su inhabilitación por diez años. No obstante, tras protagonizar un altercado con los parlamentarios, terminó siendo retirado del recinto.

¿Por qué Torres Caro fue expulsado del Pleno?

Durante la sesión, un incidente inesperado interrumpió el debate. El abogado del exmandatario fue expulsado luego de lanzar expresiones consideradas ofensivas contra los legisladores y compararlos con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de “Hablando Huevadas”.

El conflicto estalló cuando Torres Caro tomó la palabra para cuestionar el proceso de inhabilitación. En medio de su intervención, lanzó una comparación que generó indignación inmediata entre los congresistas: “¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York?, hablando huevadas como ustedes”, declaró ante el Pleno, lo que provocó gritos y reclamos.

Comisión Permanente expulsa a abogado de Castillo por expresiones ofensivas durante el debate. (Crédito: X/@Epicentro TV)

Tras considerar que el abogado excedió los límites del respeto, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ordenó su retiro. “Retírese usted, se terminó esto, se le dio 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. No voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento”, expresó al finalizar la intervención del defensor de Castillo.

Temas Relacionados

Pedro CastilloCarlos Torres CaroJosué GutiérrezGolpe de EstadoDefensor del Puebloperu-politica

Más Noticias

Proponen que se prohiba a trabajadores de bancos usar celular y redes sociales

La drástica medida va dirigida a prevenir en el contexto de la inseguridad ciudadana, asumiendo que, justamente, habrían empleados de bancos implicados en robos o que por descuido podrían facilitar un crimen

Proponen que se prohiba a

Sentencia de Martín Vizcarra EN VIVO HOY: PJ decide si expresidente va a prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Desde las 9:00 horas, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, emite la lectura del fallo sobre presuntas coimas. De ser hallado culpable, el exmandatario podría afrontar 15 años de cárcel

Sentencia de Martín Vizcarra EN

TUUA de transferencia: Indecopi supervisará que LAP y aerolíneas informen a pasajeros sobre cómo pagar la tarifa

El Indecopi también corroborará que los mecanismos para el cobro de la TUUA se encuentren plenamente operativos en el aeropuerto internacional Jorge Chavez

TUUA de transferencia: Indecopi supervisará

Miraflores y la PNP toman medidas para evitar nuevos enfrentamientos entre hinchas por la final de la Copa Libertadores

Más de 700 policías, serenos, drones y cámaras inteligentes vigilarán Miraflores tras los recientes enfrentamientos entre fanáticos del Flamengo y Palmeiras. El distrito espera recibir al menos 15 mil hinchas el sábado

Miraflores y la PNP toman

Sebastián Avellino, preparador físico, reveló que trabaja gratis en Universitario: “No tengo contrato, lo hago porque somos una familia”

El integrante del comando técnico de Jorge Fossati estuvo a cargo de la preparación de los ‘merengues’ desde Uruguay

Sebastián Avellino, preparador físico, reveló
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sentencia de Martín Vizcarra EN

Sentencia de Martín Vizcarra EN VIVO HOY: PJ decide si expresidente va a prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Poder Judicial y Ministerio Público sin presupuesto para combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana

JNE absuelve a César Acuña de infracción por panel proselitista en Chachapoyas: no vulneró neutralidad electoral

Carlos Torres Caro cuenta qué pasó antes de su expulsión del Pleno y la razón por la que asumió la defensa de Pedro Castillo

Comisión Permanente inhabilita a Delia Espinoza: la fiscal revela los abusos que habría sufrido en el proceso

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Diego Bertie rompe

Imitador de Diego Bertie rompe en llanto tras debutar en ‘Yo Soy’ y emociona al jurado con su interpretación

Stranger Things 5: ¿A qué hora se estrena la última temporada de la serie de Netflix en Perú?

Mauricio Mesones aclara el origen de ‘Cariñito’ tras cantarla con Dua Lipa: “No es de Bareto, es de Ángel Aníbal Rosado”

Ibai Llanos en Lima: pan con chicharrón y recorriendo los cerros de Comas, así fue su primer día en la capital peruana

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

DEPORTES

Pedro García cuestionó la posición

Pedro García cuestionó la posición de Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario: “Poco elegante”

Sebastián Avellino, preparador físico, reveló que trabaja gratis en Universitario: “No tengo contrato, lo hago porque somos una familia”

Paolo Guerrero reveló su deseo de jugar por otro equipo después de salir de Alianza Lima: “Ya hemos hablado”

Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute: cronograma y dónde comprar para semifinal vuelta por playoffs de la Liga 1 2025

Julio César Uribe exhorta equidad ante posible indulto a Carlos Zambrano: “No deben decidir por favores o pedidos”