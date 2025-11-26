Perú

Carlos Torres Caro cuenta qué pasó antes de su expulsión del Pleno y la razón por la que asumió la defensa de Pedro Castillo

El abogado fue expulsado del hemiciclo por comparar a los parlamentarios con los comediantes de “Hablando Huevadas”

Guardar

El abogado Carlos Torres Caro protagonizó un acalorado incidente durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde se debatía la inhabilitación del expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado.

El letrado, quien asumió la defensa de Castillo Terrones, fue expulsado del Hemiciclo por comparar a los parlamentarios con Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes de “Hablando Huevadas”. El momento previo a su salida estuvo marcado por enfrentamientos e incluso amenazas por parte de algunos congresistas.

“Me insultaban. Me han insultado. (...) Sí, se acercaron a pegarme y le dije: ‘Pégame, acá estoy’”, relató el abogado en entrevista con Milagros Leiva.

Torres Caro justifica polémicos calificativos
Torres Caro justifica polémicos calificativos y asegura que expresó “el sentir de los peruanos”

Según afirmó, la manera en que Ilich López, tercer videpresidente del Congreso, lo expulsó de la sesión vulnera el reglamento, pues no le dio la opción de retirar la palabra.

“Entonces, le digo al presidente, cuando hace eso, está infringiendo el reglamento del Congreso. (...) En la práctica parlamentaria siempre hay la opción que le dicen ustedes, ‘Retira la palabra’. A mí no me han dado eso. ¡De frente me han botado!”, recordó.

Pese a su accidentada salida del Parlamento, el letrado añadió que no se arrepiente de los calificativos lanzados contra los congresistas, ya que —según dijo— expresó “el sentir de todos los peruanos”.

“Yo quería más bien nivelar al Parlamento a ese nivel. Y mira, pues, el resultado, ¿no? Me han expulsado”, agregó.

Abogado de Pedro Castillo hace
Abogado de Pedro Castillo hace un show en el Congreso y los compara con 'Hablando Huevadas'. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La razón por la que aceptó defender a Pedro Castillo

En la misma entrevista, Torres Caro detalló cómo aceptó ejercer la defensa del expresidente y cuáles fueron los primeros acercamientos. Aunque evitó revelar quién lo contactó, contó que desde hace varios meses personas cercanas al entorno de Castillo le pedían que asumiera su defensa ante el Congreso.

Así, después de un viaje a Arequipa, aceptó reunirse con él y lo visitó en el penal de Barbadillo.

“Me contó su historia. (...) Desde que él se levantaba de las cinco de la mañana y caminando, iba a la escuela sin zapatos. Regresaba tres, tres horas se demoraba en ir, tres horas en volver. Me contó una historia”, recordó.

Pedro Castillo y Roberto Sánchez
Pedro Castillo y Roberto Sánchez cuando eran parte del Ejecutivo. | Xinhua/Mariana Bazo

¿Por qué Torres Caro fue expulsado del Pleno?

En medio del debate por la inhabilitación de Pedro Castillo, un incidente inesperado interrumpió la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. El abogado del exmandatario, Carlos Torres Caro, fue expulsado del Hemiciclo luego de lanzar duras expresiones contra los legisladores y compararlos con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por su estilo irreverente.

Todo ocurrió cuando Torres tomó la palabra para cuestionar el proceso que busca impedir que Castillo ejerza función pública durante diez años. En su intervención, el abogado recurrió a una polémica comparación que generó un inmediato rechazo entre los parlamentarios. “¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York?, hablando huevadas como ustedes”, afirmó en pleno debate, lo que desencadenó gritos y protestas en la sala.

Comisión Permanente expulsa a abogado de Castillo por expresiones ofensivas durante el debate. (Crédito: X/@Epicentro TV)

Ante la falta de respeto, Ilich López ordenó que el abogado abandonara el recinto. “Retírese usted, se terminó esto, se le dio 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. No voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento”, expresó, dando por concluida la participación del defensor de Castillo.

Temas Relacionados

Pedro CastilloCarlos Torres CaroComisión PermanenteCongreso de la RepúblicaHablando Huevadasperu-politica

Más Noticias

Cobro de peajes: Rutas de Lima anuncia posible cese de operaciones desde el 2 de diciembre

La concesionaria advierte que agotaría sus reservas de caja en los próximos días tras la suspensión del cobro de peajes en la Panamericana Sur, según un comunicado difundido hoy 26 de noviembre

Cobro de peajes: Rutas de

Se filtraron las solicitudes de Jorge Fossati para continuar en Universitario de cara al 2026

El técnico uruguayo tuvo una primera reunión con la directiva ‘crema’, pero su permanencia todavía no está garantizada para la próxima temporada

Se filtraron las solicitudes de

Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute: cronograma y dónde comprar para semifinal vuelta por playoffs de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ cerrarán esta llave en condición de local y esperan contar con toda su gente el próximo sábado 8 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. Conoce el proceso de venta para adquirir tus boletos

Entradas para el Alianza Lima

Ibai Llanos en Lima: pan con chicharrón y recorriendo los cerros de Comas, así fue su primer día en la capital peruana

El creador de contenido español cumplió su promesa y llegó a nuestro país para probar el desayuno ganador de su mundial

Ibai Llanos en Lima: pan

Paolo Guerrero reveló su deseo de jugar por otro equipo después de salir de Alianza Lima: “Ya hemos hablado”

El ‘Depredador’ sorprendió a todos al referirse a su futuro como futbolista y la posibilidad de vestir otra camiseta luego de la ‘blanquiazul’

Paolo Guerrero reveló su deseo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de Pedro Castillo cuenta

Abogado de Pedro Castillo cuenta qué pasó antes de su expulsión del Pleno y la razón por la que asumió su defensa

Sentencia de Martín Vizcarra EN VIVO HOY: PJ decide si expresidente va a prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Comisión Permanente inhabilita a Delia Espinoza: la fiscal revela los abusos que habría sufrido en el proceso

Juez Juan Torres Tasso rechaza pedido de abstención de la JNJ y seguirá en el caso de Delia Espinoza

Exdirectora del Pronabec culpa al MEF por no incluir presupuesto para becas: “Es un error técnico”

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos en Lima: pan

Ibai Llanos en Lima: pan con chicharrón y recorriendo los cerros de Comas, así fue su primer día en la capital peruana

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

Mauricio Mesones recibe elogios por representar a Perú y la cumbia peruana en el concierto de Dua Lipa

Dayanita tendría doble vida en EE. UU. y lo niega: Magaly Medina expone audio, video y tarifas que revelarían la verdad

¿Quién es Analía Jiménez?: la mujer que marca la relación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau desde 2016

DEPORTES

Se filtraron las solicitudes de

Se filtraron las solicitudes de Jorge Fossati para continuar en Universitario de cara al 2026

Entradas para el Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute: cronograma y dónde comprar para semifinal vuelta por playoffs de la Liga 1 2025

Paolo Guerrero reveló su deseo de jugar por otro equipo después de salir de Alianza Lima: “Ya hemos hablado”

Erick Noriega se pronuncia tras su lesión y expresa sentido mensaje: “Volveré mucho más fuerte”

Conmebol reveló contundente motivo por la que se eligió Lima para la final de Copa Libertadores 2025