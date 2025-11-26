Carlos Torres Caro cuenta qué pasó antes de su expulsión del Pleno y la razón por la que asumió la defensa de Pedro Castillo

El abogado Carlos Torres Caro protagonizó un acalorado incidente durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde se debatía la inhabilitación del expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado.

El letrado, quien asumió la defensa de Castillo Terrones, fue expulsado del Hemiciclo por comparar a los parlamentarios con Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes de “Hablando Huevadas”. El momento previo a su salida estuvo marcado por enfrentamientos e incluso amenazas por parte de algunos congresistas.

“Me insultaban. Me han insultado. (...) Sí, se acercaron a pegarme y le dije: ‘Pégame, acá estoy’”, relató el abogado en entrevista con Milagros Leiva.

Torres Caro justifica polémicos calificativos y asegura que expresó “el sentir de los peruanos”

Según afirmó, la manera en que Ilich López, tercer videpresidente del Congreso, lo expulsó de la sesión vulnera el reglamento, pues no le dio la opción de retirar la palabra.

“Entonces, le digo al presidente, cuando hace eso, está infringiendo el reglamento del Congreso. (...) En la práctica parlamentaria siempre hay la opción que le dicen ustedes, ‘Retira la palabra’. A mí no me han dado eso. ¡De frente me han botado!”, recordó.

Pese a su accidentada salida del Parlamento, el letrado añadió que no se arrepiente de los calificativos lanzados contra los congresistas, ya que —según dijo— expresó “el sentir de todos los peruanos”.

“Yo quería más bien nivelar al Parlamento a ese nivel. Y mira, pues, el resultado, ¿no? Me han expulsado”, agregó.

Abogado de Pedro Castillo hace un show en el Congreso y los compara con 'Hablando Huevadas'. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La razón por la que aceptó defender a Pedro Castillo

En la misma entrevista, Torres Caro detalló cómo aceptó ejercer la defensa del expresidente y cuáles fueron los primeros acercamientos. Aunque evitó revelar quién lo contactó, contó que desde hace varios meses personas cercanas al entorno de Castillo le pedían que asumiera su defensa ante el Congreso.

Así, después de un viaje a Arequipa, aceptó reunirse con él y lo visitó en el penal de Barbadillo.

“Me contó su historia. (...) Desde que él se levantaba de las cinco de la mañana y caminando, iba a la escuela sin zapatos. Regresaba tres, tres horas se demoraba en ir, tres horas en volver. Me contó una historia”, recordó.

Pedro Castillo y Roberto Sánchez cuando eran parte del Ejecutivo. | Xinhua/Mariana Bazo

¿Por qué Torres Caro fue expulsado del Pleno?

En medio del debate por la inhabilitación de Pedro Castillo, un incidente inesperado interrumpió la sesión de la Comisión Permanente del Congreso. El abogado del exmandatario, Carlos Torres Caro, fue expulsado del Hemiciclo luego de lanzar duras expresiones contra los legisladores y compararlos con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por su estilo irreverente.

Todo ocurrió cuando Torres tomó la palabra para cuestionar el proceso que busca impedir que Castillo ejerza función pública durante diez años. En su intervención, el abogado recurrió a una polémica comparación que generó un inmediato rechazo entre los parlamentarios. “¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York?, hablando huevadas como ustedes”, afirmó en pleno debate, lo que desencadenó gritos y protestas en la sala.

Comisión Permanente expulsa a abogado de Castillo por expresiones ofensivas durante el debate. (Crédito: X/@Epicentro TV)

Ante la falta de respeto, Ilich López ordenó que el abogado abandonara el recinto. “Retírese usted, se terminó esto, se le dio 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. No voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento”, expresó, dando por concluida la participación del defensor de Castillo.